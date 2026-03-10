अभ्यासक्रमात ‘न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचार’ धड्यामुळे सुप्रीम कोर्ट का नाराज?, NCERT ची बिनशर्थ माफी अन् संपूर्ण पुस्तक मागे!

NCERT: राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद म्हणजेच एनसीईआरटीने इयत्ता 8 वीच्या सामाजिक विज्ञानाच्या पुस्तकातून एक वादग्रस्त अध्याय काढून टाकलाय. या अध्यायात न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचारावर माहिती देण्यात आली होती, ज्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला. एनसीईआरटीने या अध्यायासाठी सार्वजनिक माफी मागितली आणि संपूर्ण पुस्तकच बाजारातून काढून घेतले. ही माहिती सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) वर शेअर करण्यात आली. सुप्रीम कोर्टानेही या प्रकरणात हस्तक्षेप करून पुस्तक पूर्णपणे काढण्याचे आदेश दिले.
हा वादग्रस्त धडा क्रमांक 4 आहे, ज्याचे शीर्षक "हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका" असे आहे. या अध्यायात न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचार, न्यायाधीशांच्या भूमिका आणि समाजातील न्यायव्यवस्थेच्या समस्या यावर सविस्तर माहिती देण्यात आली होती. हे पुस्तक नुकतेच प्रकाशित झाले होते आणि इयत्ता आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी तयार करण्यात आले होते. मात्र या अध्यायातील माहितीमुळे लोकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आणि सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली. हा धडा विद्यार्थ्यांना चुकीची माहिती देत असल्याने तो काढण्यात आला, असे एनसीईआरटीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. सुप्रीम कोर्टानेही या अध्यायाला आक्षेप घेतला आणि पुस्तकाच्या सर्व आवृत्त्या (हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी आणि डिजिटल) काढण्याचे निर्देश दिले.
या अध्यायाच्या वादाचे मुख्य कारण न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचारावर उघड चर्चा असणे हे आहे. अध्यायात असे म्हटले होते की न्यायव्यवस्थेत काही भ्रष्टाचार होत असतो, ज्यामुळे न्यायाधीशांच्या प्रतिमेवर परिणाम होतो. यामुळे सुप्रीम कोर्टाने कडक भूमिका घेतली आणि एनसीईआरटीला फटकारले. कोर्टाने सांगितले की, अशी माहिती विद्यार्थ्यांच्या मनात चुकीचे विचार निर्माण करू शकते. या वादामुळे एनसीईआरटीने तातडीने कारवाई केली आणि पुस्तक काढून घेतले.
एनसीईआरटीच्या संचालक आणि सदस्यांनी या अध्यायासाठी बिनशर्त माफी मागितली. त्यांनी सांगितले की, हा धडा चुकून समाविष्ट झाले असून, यापुढे असे होणार नाही. सुप्रीम कोर्टाने एनसीईआरटीला धमकावले आणि पुस्तकाच्या सर्व कॉपीज शाळा, संस्था आणि इंटरनेटवरून ताबडतोब जप्त करण्याचे आदेश दिले. कोर्टाने दोन आठवड्यांत अनुपालन अहवाल सादर करण्यास सांगितले. या प्रकरणामुळे शिक्षण क्षेत्रात नवीन चर्चा सुरू झाली आहे. पुस्तक आता उपलब्ध नाही आणि शाळांना नवीन आवृत्ती पुरवण्यात येणार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार, सर्व कॉपीज जप्त करण्यात येत आहेत.