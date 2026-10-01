/मुलाकडून टीव्ही तुटला अन् वडिलांनी घेतला टोकाचा निर्णय; धक्कादायक घटनेने उडाली खळबळ!

सूरतच्या भेस्तान परिसरातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. घरातील मुलाकडून टीव्ही तुटल्याच्या घटनेनंतर एका व्यक्तीने टोकाचे पाऊल उचलल्याची माहिती समोर आली आहे. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली असून कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. या प्रकरणाचा तपास पोलिसांकडून करण्यात येत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, घरातील टीव्ही मुलाकडून तुटला. ही घटना कुटुंबासाठी किरकोळ कारण वाटू शकते; मात्र त्यानंतर परिस्थिती गंभीर बनली. टीव्ही तुटल्याच्या घटनेनंतर संबंधित व्यक्ती मानसिक तणावात गेल्याचे वृत्त आहे. मात्र, या घटनेमागील नेमके कारण आणि परिस्थितीचा संपूर्ण तपशील पोलिसांच्या तपासानंतरच स्पष्ट होणार आहे.
टीव्ही तुटल्यानंतर संबंधित व्यक्तीने आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलल्याचे वृत्त आहे. अशा प्रकारच्या घटनांमध्ये केवळ एका घटनेला कारणीभूत ठरवणे योग्य नसते. व्यक्तीवर असलेला मानसिक ताण, कौटुंबिक परिस्थिती किंवा इतर कारणे यांचीही चौकशी केली जाते. त्यामुळे पोलिसांच्या अधिकृत तपासातूनच या घटनेमागील संपूर्ण पार्श्वभूमी स्पष्ट होणे अपेक्षित आहे.
घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून आवश्यक कार्यवाही सुरू केल्याचे वृत्त आहे. पोलिसांकडून कुटुंबीयांचे जबाब, घटनास्थळावरील परिस्थिती आणि उपलब्ध पुरावे यांची माहिती घेतली जाते. घटनेमागे नेमके कोणते कारण होते, याचा तपास केला जात आहे.
सूरतमध्ये यापूर्वीही मोबाइल किंवा गेमिंगसारख्या विषयांवरून मुलांनी टोकाचे पाऊल उचलल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. ऑगस्ट 2026 मध्ये एका 13 वर्षीय विद्यार्थ्याने मोबाइलवर गेम खेळण्यावरून पालकांनी केलेल्या सूचनेनंतर आत्महत्या केल्याचे पोलिसांच्या तपासात समोर आले होते. त्या प्रकरणात पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद करून तपास सुरू केला होता.
सूरतमधील ही घटना पुन्हा एकदा कौटुंबिक तणाव आणि मानसिक आरोग्याकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज अधोरेखित करते. घरातील वस्तूचे नुकसान, मुलांची चूक किंवा कौटुंबिक वाद यांसारख्या प्रसंगांमध्ये परिस्थिती चिघळण्याऐवजी संवाद साधणे महत्त्वाचे आहे. एखादी व्यक्ती अत्यंत तणावात असल्याचे जाणवत असल्यास तिला एकटे न सोडता कुटुंबीयांनी किंवा विश्वासू व्यक्तींनी तातडीने मदत करणे आवश्यक आहे.