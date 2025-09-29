English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Suryakumar Yadav on Narendra Modi Post: भारताने आशिया  कपमध्ये पाकिस्तानचा पराभव केल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक्सवरुन पोस्ट शेअर केली होती. या पोस्टमध्ये त्यांनी ऑपरेशन सिंदूरचा उल्लेख करत पाकिस्तानला डिवचलं.  

शिवराज यादव | Updated: Sep 29, 2025, 07:57 PM IST
'पंतप्रधान मोदीच फ्रंट फूटवर बॅटिंग करत असताना...', पाकिस्तानच्या पराभवानंतर सूर्यकुमार स्पष्टच बोलला

Suryakumar Yadav on Narendra Modi Post: भारताने आशिया  कपमध्ये पाकिस्तानचा पराभव केल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या पोस्टवर कर्णधार सूर्यकुमार यादव व्यक्त झाला आहे. भारताच्या विजयानंतर नरेंद्र मोदी यांनी या सामन्याला क्रिकेटच्या मैदानावरील 'ऑपरेशन सिंदूर' म्हटलं होतं. "खेळाच्या मैदानावर ऑपरेशन सिंदूर. पण निकाल मात्र सारखाच, भारताचा विजय. आपल्या क्रिकेट खेळाडूंचं अभिनंदन," अशी पोस्ट नरेंद्र मोदींनी केली होती. भारताने आशिया कपच्या अंतिम सामन्यात पाकिस्तानचा पाच गडी राखून पराभव केला. 

ANI शी संवाद साधताना, सूर्यकुमार यादवने पंतप्रधान मोदींच्या पाठिंब्याबद्दल आणि उत्साहाबद्दल आभार मानले. "देशाचे नेते स्वतः फ्रंटफूटवर फलंदाजी करतात तेव्हा बरं वाटतं; अस वाटले की त्यांनी स्ट्राईक घेतला आणि धावा केल्या," असं सूर्यकुमार यादव म्हणाला. 

सूर्याकडून मोदींचं कौतुक

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाबद्दल त्याने कौतुक व्यक्त केलं. तसंच खेळाडूंना प्रेरणा मिळाली आणि देशाच्या नेत्याने त्यांना पाठिंबा दिल्याने ते मोकळेपणाने खेळले असंही म्हटलं. "खेळाच्या मैदानावर ऑपरेशन सिंदूर. देशाचा नेता स्वतः फ्रंटफूटवर फलंदाजी करतो तेव्हा चांगले वाटते. असं वाटलं की त्याने स्ट्राईक घेतला आणि धावा काढल्या. ते पाहून खूप छान वाटले आणि जेव्हा सर समोर उभे असतात तेव्हा निश्चितच खेळाडू मोकळेपणाने खेळतील," असं कर्णधार म्हणाला. 

'तुमच्या अभिमानाचा मापदंड...', भारताची ट्रॉफी घेऊन जाणारे मोहसीन नखवी मोदींच्या पोस्टवर संतापले, 'खेळात युद्ध ओढून...'

 

"सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे संपूर्ण देश आनंद साजरा करत आहे. जेव्हा आपण (भारतात) परत जातो तेव्हा ते चांगले वाटेल आणि आपल्याला चांगले काम करण्याची अधिक प्रेरणा  मिळेल," असे तो पुढे म्हणाला. 

भारताच्या आशिया कपमधील पाकिस्तानवरील रोमांचक विजयाला अनपेक्षित वळण मिळाले जेव्हा संघाने आशियाई क्रिकेट परिषदेचे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी, जे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष देखील आहेत, यांच्याकडून ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिला. स्पर्धा जिंकल्यानंतरही, भारतीय खेळाडूंनी ट्रॉफीशिवाय आनंद साजरा केला, त्याऐवजी स्टेजवर काल्पनिक ट्रॉफी घेऊन फोटो काढले.

कर्णधार सूर्यकुमार यादवने नंतर निराशा व्यक्त केली आणि म्हटले, "मला वाटते की आम्ही ते पात्र आहोत. मी कधीही चॅम्पियन संघाला ट्रॉफी नाकारताना पाहिलं नाही." बीसीसीआयने यापूर्वीच एसीसीला नक्वी यांच्या राजकीय भूमिकेमुळे आणि भारतविरोधी वक्तव्यांमुळे भारत ट्रॉफी स्वीकारणार नाही असं कळवलं होतं. 

आदल्या दिवशी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे (पीसीबी) प्रमुख आणि गृहमंत्री मोहसिन नक्वी, ज्यांनी आशिया कप ट्रॉफी त्यांच्या हातून स्वीकारण्यास नकार दिल्यानंतर जागतिक व्यासपीठावर स्वतःचा अपमान करुन घेतला त्यांनी भारताने खेळाच्या भावनेला कलंकित केलं असल्याचं म्हटलं. 

भारताकडून झालेल्या पराभवामुळे निराश झालेले पीसीबी प्रमुख मोहसिन नक्वी, ज्यांच्या एक्स अकाउंटवर भारतात बंदी घालण्यात आलं आहे त्यांनी सामन्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अभिनंदनपर पोस्टला मायक्रोब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्मवर प्रतिसाद दिला.

मोदींच्या पोस्टला प्रत्युत्तर देताना त्यांनी लिहिलं आहे की, "जर युद्ध तुमच्या अभिमानाचं मापदंड असेल, तर इतिहासात पाकिस्तानच्या हातून झालेल्या अपमानजनक पराभवांची नोंद आहे. कोणताही क्रिकेट सामना ते सत्य पुन्हा लिहू शकत नाही. खेळात युद्ध ओढल्याने केवळ निराशाच उघड होते आणि खेळाच्या आत्म्याला कलंकित करते".. 

बीसीसीआयचा मोठा निर्णय

 
या ऐतिहासिक यशानंतर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्डाने (BCCI) खेळाडू आणि सपोर्ट स्टाफच्या गौरवासाठी तब्बल 21 कोटी रुपयांच्या बक्षिसाची घोषणा केली आहे. बीसीसीआयच्या या निर्णयामुळे खेळाडूंचा आत्मविश्वास आणखी वाढला असून, तरुण क्रिकेटपटूंनाही भविष्यकाळात प्रेरणा मिळेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. चाहत्यांनी देखील या पावलाचे स्वागत केले आहे.

 

FAQ

1) भारत पाकिस्तान एशिया कप २०२५ फायनल सामना कधी आणि कुठे झाला?
उत्तर: हा सामना २८ सप्टेंबर २०२५ रोजी दुबई इंटरनॅशनल स्टेडियम येथे झाला. ही पहिलीच वेळ होती जेव्हा एशिया कप फायनलमध्ये भारत आणि पाकिस्तान एकमेकांसमोर आले.

2) सामन्याचा निकाल काय होता?
उत्तर: भारताने पाकिस्तानला ५ विकेट्सने हरवले आणि एशिया कप २०२५ जिंकले. पाकिस्तानने प्रथम १४६ धावांपर्यंत मजबूत धावसंख्या उभी केली, पण भारताने १४७ धावांचा लक्ष्य १९.४ षटकांत गाठला.

3) सामन्यानंतर कोणता विवाद झाला?
उत्तर: विजयी ट्रॉफी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डचे (पीसीबी) प्रमुख मोहसिन नकवींकडून न घेण्यावर भारताने आग्रह केला, ज्यामुळे पुरस्कार वितरण एक तास उशिरा झाले आणि शेवटी ट्रॉफी सादरीकरणच झाले नाही. पाकिस्तानी कर्णधार सलमान अली आघा यांनी याला "क्रिकेटचा अपमान" म्हटले, तर माजी पाकिस्तानी खेळाडू कामरान अकमल आणि शोएब मलिक यांनी भारतावर टीका केली.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

