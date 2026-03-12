ना ढोलताशा, ना मुहूर्त!सुशांत सिंहच्या बहिणीने सावित्रीबाई-ज्योतिबा फुलेंचा फोटो हाती घेऊन केला विवाह; देशभरातून होतंय कौतुक!

Sushant Singh Rajput Sister Wedding: दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतची मामे बहीण दिव्या गौतमने पटना येथे कोर्ट मॅरेज केले. ही लग्न महिला दिनाच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आले. ज्यात पारंपरिक ढोल-नगाडे किंवा मुहूर्त नव्हता. सूरज कुमार पांडेय यांच्याशी त्यांनी लग्न केले. पटना नोंदणी कार्यालयात रजिस्ट्रार रवी रंजन कुमार यांनी दोघांना लग्नाचे प्रमाणपत्र दिले. दिव्याच्या सोबत दहापेक्षा जास्त महिला उपस्थित होत्या.
या लग्नात खूपच विशेष गोष्ट घडली. ज्यावरुन दोघांचे देशभरातून कौतुक होतंय. सावित्रीबाई फुले आणि ज्योतिबा फुले यांच्या फोटोच्या साक्षीने हे लग्न पार पडले. या फोटो फ्रेममध्ये "अज्ञानता मनुष्याचा सर्वात मोठा शत्रू आहे, ज्ञानाने अज्ञानता नष्ट करा" असा संदेश लिहिला होता. या लग्नातून शिक्षण, समानता आणि सामाजिक जागृतीचा संदेश देण्यात आलाय. सावित्रीबाई फुले भारतातील पहिल्या महिला शिक्षिका होत्या, तर ज्योतिबा फुले जातिभेद, महिला शिक्षण आणि सामाजिक समानतेच्या लढ्यात सक्रिय होते. दिव्याचे लग्न अत्यंत साधेपणात पार पडले. ज्यात कला आणि सामाजिक सरोकारांचा मेळ साधला गेला.
या लग्नाचे निमंत्रण कार्ड खूप अनोखे आहे आणि सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. कार्डच्या सुरुवातीला भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 21 नुसार, व्यक्तीला आपल्या आवडीच्या जोडीदाराशी लग्न करण्याचा अधिकार आहे, असा उल्लेख आहे. दूल्हा-दुल्हन म्हणतात की ते एकमेकांना निवडून आनंदी आहेत. कार्डमध्ये लिहिले आहे की दोन कलाकारांची प्रेमकथा थिएटरच्या स्टेजवरून सुरू झाली.
एकत्र काम करताना त्यांनी आपले जीवन एकत्र व्यतीत करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांची लग्न पत्रिका पारंपरिक निमंत्रण पत्रिकेपेक्षा वेगळी आहे. कारण यात संविधानाचे अधिकार आणि थिएटरची प्रेमकथा जोडली गेलीय. हे कार्ड सोशल मीडियावर वेगाने पसरले आहे. ज्यात लोकांनी त्याच्या साधेपण आणि संदेशाची प्रशंसा केली.
दिव्या गौतमचा जन्म सहरसा जिल्ह्यात झाला. तिने पटना युनिव्हर्सिटीमधून मास कम्युनिकेशनमध्ये पदवी घेतली. पटना युनिव्हर्सिटीच्या विद्यार्थी संघ निवडणुकीत आइसा उमेदवार म्हणून उभ्या राहिली. ती असिस्टंट प्रोफेसर, संशोधक आणि थिएटर कलाकार म्हणून ओळखली जाते. 2025 च्या निवडणुकीत दीघा विधानसभा क्षेत्रातून महागठबंधनच्या उमेदवार होती. ती सीपीआय(एमएल)शी जोडल्या आहेत. पटना कॉलेजमधून मास कम्युनिकेशनची पदवी, तर टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस, हैदराबादमधून वुमेन स्टडीजमध्ये मास्टर्स केले. प्लेसमेंट झारखंडच्या ग्रामीण विकास विभागात डेव्हलपमेंट कम्युनिकेशन ऑफिसर म्हणून झाले. 2017 मध्ये आईच्या निधनानंतर तिने स्वतः आईच्या चितेला अग्नी दिली. आईच्या स्वप्नांसाठी बीपीएससी परीक्षा दिली आणि पहिल्याच प्रयत्नात यशस्वी झाली पण सरकारी अधिकारी होण्याऐवजी प्रोफेसर बनण्याचा निर्णय तिने घेतला.
सूरज कुमार पांडेय प्रेमजी फाउंडेशनद्वारे सामाजिक आणि सांस्कृतिक अॅक्टीव्हीटीमध्ये सक्रिय आहे. दिव्या आणि सूरज यांचा संबंध प्रेमापलीकडे आहे; सुरज कला आणि सामाजिक क्षेत्राशी जोडलेला आहे. त्यांने थिएटर आणि कलेचा उपयोग समाज बदलण्यासाठी केला. दोघेही कलाकार असल्याने त्यांची प्रेमकथा थिएटरपासून सुरू झाली आणि आता लग्नाच्या बंधनात बांधली गेली.
हे लग्न महिला दिनी झाले असून त्यातून सामाजिक संदेश देण्यात आला. यात शिक्षण आणि समानतेवर जोर देण्यात आला. सुशांत सिंह राजपूतच्या कुटुंबातील ही घटना सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनलीय. लोकांनी त्याच्या साधेपण आणि जागृतीच्या संदेशाची प्रशंसा केली. हे लग्न पारंपरिक रूढींना आव्हान देत, संविधानिक अधिकार आणि सामाजिक बदलाचा संदेश देत आहे.