सरन्यायाधीशांवर हल्ला का केला? हल्लेखोर वकिलाने सांगितलं 'खरं' कारण; म्हणाला, '16 सप्टेंबरला मी...'

Advocate Rakesh Kishore On CJI BR Gavai Attack Attempt: देशाचे सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्यावर कोर्टरुममध्ये हल्ला झाल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. एका वकिलानेच सरन्यायाधीशांवर बूट फेकण्याचा प्रयत्न केल्याची घटना समोर आल्यानंतर सर्वच स्तरातून या घटनेचा निषेध करण्यात आला. सरन्यायाधीशावर हल्ला करणाऱ्या वकिलाची ओळख पटली असून त्याचं नाव राकेश किशोर असं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींपासून ते सर्वच राजकीय पक्षांनी या हल्ल्याचा कठोर शब्दांमध्ये निषेध केलेले असतानाच हल्ला करणाऱ्या वकिलाविरोधात सरन्यायाधीशांनी कोणतीही तक्रार नोंदवलेली नसल्याने त्याला पोलिसांनी सोडून दिलं आहे. असं असतानाच आता हल्लेखोर वकील राकेश किशोरने हा हल्ला का केला याबद्दलचा स्वत: खुलासा केला आहे.
"मला कुठलीही भीती वाटत नाही. जे झालं त्याबद्दल मला खेदही वाटत नाही, असं राकेश किशोर यांनी म्हटलं आहे. "मी दुखावलेलो होतो. मी मद्यधुंद नव्हतो. ही माझी त्याच्या कृतीवरील माझी प्रतिक्रिया होती," असं स्पष्टीकरण देताना राकेश किशोर यांनी स्पष्ट केलं आहे.
बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने वकील राकेश किशोर यांचं लायसन्स रद्द केलं आहे. निलंबित वकील राकेश किशोर यांनी गवई यांच्यावर बूट फेकण्याचा प्रयत्न केला. याबद्दल राकेश किशोर यांनी, “16 सप्टेंबरला मी मुख्य न्यायाधीशांच्या न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर सीजेआय यांनी उपहास करत म्हटलं – जा आणि मूर्तीला सांग, तिचं डोकं स्वतः पुन्हा जोडावं. जेव्हा नुपूर शर्मा यांच्या प्रकरणाची सुनावणी झाली, तेव्हा न्यायालयानं म्हटलं की त्यांनी वातावरण दूषित केलं. पण जेव्हा आपल्या सनातन धर्माशी संबंधित प्रकरण येतं, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालय अशा प्रकारचे आदेश देते. याचिकाकर्त्याला दिलासा देऊ नका, पण त्याची टिंगल करू नका. मी दुखावलो होतो. मी मद्यधुंद नव्हतो. ही माझी त्याच्या कृतीवरील प्रतिक्रिया होती. मला भीती नाही आणि जे झालं त्याबद्दल मला पश्चात्तापही नाही,” अशी प्रतिक्रिया नोंदवली.
#WATCH | Delhi: Suspended Advocate Rakesh Kishore, who attempted to hurl an object at CJI BR Gavai, says, "...I was hurt...I was not inebriated, this was my reaction to his action...I am not fearful. I don't regret what happened."
"A PIL was filed in the Court of CJI on 16th… pic.twitter.com/6h4S47NxMd
— ANI (@ANI) October 7, 2025
दरम्यान, सरन्यायाधीशांवर बूट फेकण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या राकेश किशोर यांना पोलिसांनी घटनेनंतर ताब्यात घेऊन सोडून दिलं. सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी कोणतीही कारवाई न करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर पोलिसांनी वकिलाला सोडून दिलं आहे. वकीलाचं आधार कार्ड, सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनचे कार्ड आणि मोबाईल फोन देखील पोलिसांनी परत केला आहे. सरन्यायाधीशांवर बूट फेकण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या राकेश किशोर यांचं लायसन्स बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने रद्द केलं आहे. त्यामुळे राकेश किशोर यांना यापुढे वकिली करता येणार नाही.