English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

सरन्यायाधीशांवर हल्ला का केला? हल्लेखोर वकिलाने सांगितलं 'खरं' कारण; म्हणाला, '16 सप्टेंबरला मी...'

Advocate Rakesh Kishore On CJI BR Gavai Attack Attempt: वकीलाचं आधार कार्ड, सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनचे कार्ड आणि मोबाईल फोन परत करत पोलिसांनी त्याला सोडून दिलं आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Oct 7, 2025, 02:15 PM IST
सरन्यायाधीशांवर हल्ला का केला? हल्लेखोर वकिलाने सांगितलं 'खरं' कारण; म्हणाला, '16 सप्टेंबरला मी...'
त्या वकिलाने नेमकं काय म्हटलंय जाणून घ्या...

Advocate Rakesh Kishore On CJI BR Gavai Attack Attempt: देशाचे सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्यावर कोर्टरुममध्ये हल्ला झाल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. एका वकिलानेच सरन्यायाधीशांवर बूट फेकण्याचा प्रयत्न केल्याची घटना समोर आल्यानंतर सर्वच स्तरातून या घटनेचा निषेध करण्यात आला. सरन्यायाधीशावर हल्ला करणाऱ्या वकिलाची ओळख पटली असून त्याचं नाव राकेश किशोर असं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींपासून ते सर्वच राजकीय पक्षांनी या हल्ल्याचा कठोर शब्दांमध्ये निषेध केलेले असतानाच हल्ला करणाऱ्या वकिलाविरोधात सरन्यायाधीशांनी कोणतीही तक्रार नोंदवलेली नसल्याने त्याला पोलिसांनी सोडून दिलं आहे. असं असतानाच आता हल्लेखोर वकील राकेश किशोरने हा हल्ला का केला याबद्दलचा स्वत: खुलासा केला आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

पहिली प्रतिक्रिया देताना वकिलाने काय म्हटलं?

"मला कुठलीही भीती वाटत नाही. जे झालं त्याबद्दल मला खेदही वाटत नाही, असं राकेश किशोर यांनी म्हटलं आहे. "मी दुखावलेलो होतो. मी मद्यधुंद नव्हतो. ही माझी त्याच्या कृतीवरील माझी प्रतिक्रिया होती," असं स्पष्टीकरण देताना राकेश किशोर यांनी स्पष्ट केलं आहे.

सनातन धर्माचा उल्लेख

बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने वकील राकेश किशोर यांचं लायसन्स रद्द केलं आहे. निलंबित वकील राकेश किशोर यांनी गवई यांच्यावर बूट फेकण्याचा प्रयत्न केला. याबद्दल राकेश किशोर यांनी, “16 सप्टेंबरला मी मुख्य न्यायाधीशांच्या न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर सीजेआय यांनी उपहास करत म्हटलं – जा आणि मूर्तीला सांग, तिचं डोकं स्वतः पुन्हा जोडावं. जेव्हा नुपूर शर्मा यांच्या प्रकरणाची सुनावणी झाली, तेव्हा न्यायालयानं म्हटलं की त्यांनी वातावरण दूषित केलं. पण जेव्हा आपल्या सनातन धर्माशी संबंधित प्रकरण येतं, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालय अशा प्रकारचे आदेश देते. याचिकाकर्त्याला दिलासा देऊ नका, पण त्याची टिंगल करू नका. मी दुखावलो होतो. मी मद्यधुंद नव्हतो. ही माझी त्याच्या कृतीवरील प्रतिक्रिया होती. मला भीती नाही आणि जे झालं त्याबद्दल मला पश्चात्तापही नाही,” अशी प्रतिक्रिया नोंदवली. 

आता वकिलीही करता येणार नाही

दरम्यान, सरन्यायाधीशांवर बूट फेकण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या राकेश किशोर यांना पोलिसांनी घटनेनंतर ताब्यात घेऊन सोडून दिलं. सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी कोणतीही कारवाई न करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर पोलिसांनी वकिलाला सोडून दिलं आहे. वकीलाचं आधार कार्ड, सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनचे कार्ड आणि मोबाईल फोन देखील पोलिसांनी परत केला आहे. सरन्यायाधीशांवर बूट फेकण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या राकेश किशोर यांचं लायसन्स बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने रद्द केलं आहे. त्यामुळे राकेश किशोर यांना यापुढे वकिली करता येणार नाही.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
suspendedadvocateRakesh Kishorefirst commentCJI BR Gavai

इतर बातम्या

मराठा समाजाला सर्वात मोठा दिलासा! मुंबई हायकोर्टाने आरक्षणा...

महाराष्ट्र बातम्या