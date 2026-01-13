हाणामारी करताना एका तरुणाच्या शालमधून पडला 'टाइम बॉम्ब'; पोलीस बॉम्ब उचलून तळ्याकडे धावत सुटले अन्...

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Alwar Bomb Suspect Found: राजस्थानमधील अलवर येथे सोमवारी सकाळी एका रहिवासी भागात टायमर असलेल्या बॉम्बसारखी संशयास्पद वस्तू आढळल्याने खळबळ उडाली. पोलिसांनी सावधगिरी बाळगत ही संशयास्पद वस्तू शहरापासून दूर, जयसमंद धरणाजवळ सुरक्षित ठिकाणी नेली.   

शिवराज यादव | Updated: Jan 13, 2026, 02:37 PM IST
Alwar Bomb Suspect Found: सोमवारी सकाळी अलवरमधील विवेकानंद नगर येथील सेक्टर 4 मध्ये एका घराबाहेर संशयास्पद बॉम्बसारखी वस्तू आढळल्याने खळबळ उडाली. त्या वस्तूमध्ये टायमर असल्याने पोलिसांना संपूर्ण परिसर रिकामा करावा लागला आणि ती वस्तू शहरापासून दूर असलेल्या जयसमंद धरणाजवळील एका निर्जन ठिकाणी हलवावी लागली.

या घटनेला धक्कादायक पार्श्वभूमी आहे. स्थानिक रहिवासी बाबू सिंग यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्या दिवशी सकाळी एक अज्ञात व्यक्ती त्यांच्या घराजवळ आला. बाबू सिंग आणि त्यांच्या पत्नीची त्याच्यासोबत हाणामारी झाली. संघर्षादरम्यान, बॉम्बसारखी वस्तू संशयिताच्या शालमधून पडली. त्यानंतर संशयित पळून गेला.

माहिती मिळताच, अरावली विहार पोलिस ठाण्याचे पोलिस आणि उपनिरीक्षक भगवान सिंग घटनास्थळी पोहोचले. संशयित वस्तू दोन्ही बाजूंनी ज्वलनशील पदार्थांनी भरलेली होती आणि टायमर सतत चालू होता.

कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून, पोलिसांनी ताबडतोब ती वस्तू जयसमंद धरणात आणली आणि ती तलावाच्या मध्यभागी असलेल्या मोकळ्या जागेवर ठेवली. नागरिकांना प्रवेश रोखण्यासाठी जयसमंद तलावाभोवतीचा परिसर पूर्णपणे सील करण्यात आला आहे.

परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेता, जयपूरहून एटीएस आणि बॉम्ब निकामी पथकाला पाचारण करण्यात आलं आहे. पळून गेलेल्या संशयिताची ओळख पटविण्यासाठी पोलिस विवेकानंद नगरभोवती बसवलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची तपासणी करत आहेत. तज्ञ पथक वस्तू निकामी करेपर्यंत पोलिस दल त्यावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

