/पोलिस दलात खळबळ; भारतातील बड्या IPS अधिकाऱ्याचा संशयास्पद मृत्यू; पोलीस मुख्यालयातच सापडला DGP चा मृतदेह

DGP Tripura Anurag Dhankar Found Dead At The Police Headquarters : भारतीय पोलिस दलात खळबळ माजवणारा प्रकार उघडकील आला आहे. भारतातील बड्या IPS अधिकाऱ्याचा संशयास्पद मृत्यू झाला आहे. त्रिपुराचे डीजीपी अनुराग धनखर पोलीस मुख्यालयात मृतावस्थेत आढळल्याने खळबळ उडाली आहे. मृत्यूचे नेमके कारण अद्याप समोर आलेले नाही. 13,000 कोटींचा पीएनबी घोटाळा आणि नीरव मोदी प्रकरणासह अनेक हाय-प्रोफाईल प्रकरणांच्या तपासाचे नेतृत्व अनुराग धनखर यांनी केले होते.
त्रिपुराचे पोलीस महासंचालक (डीजीपी) अनुराग धनखर यांचा मृतदेह आगरतळा पोलीस मुख्यालयात सापडला आहे. आगरतळा येथील जीबी रुग्णालयात त्यांचा मृतदेह नेण्यात आला आहे. मृत्यूचे कारण अद्याप समजू शकलेले नाही. अनुराग धनकर यांचा मृतदेह त्यांच्याच केबीनमध्ये गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळला. तर, ते बेशुद्ध अवस्थेत बाथरुममध्ये आढळल्याचे काही जणांकडून सांगण्यात आले.
घटनेची माहिती मिळताच, पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी त्याला तात्काळ आगरतळा येथील गोविंद बल्लभ पंत (जीबीपी) रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषीत केले. घटनेची माहिती मिळताच वरिष्ठ पोलीस अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. फिसचा परिसर सील करण्यात आला आहे. अधित तपास सुरू आहे. पोलिसांनी अद्याप या प्रकरणी अधिक माहिती दिलेली नाही. पोलीस मुख्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेत. सुरक्षा व्यवस्थते वाढ केली आहे. पुरावे गोळा करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. त्रिपुराचे मुख्यमंत्री प्रा. (डॉ.) माणिक साहा यांनी तात्काळ पोलीस मुख्यालयात धाव घेतली. मुख्य सचिव जे. के. सिन्हा, गृह विभागाचे अनेक वरिष्ठ अधिकारी देखील घटनास्थळी दाखल झाले.
अनुराग धनखर हे 1994 च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी आहेत. अनुराग धनखर यांनी 2025 मध्ये त्रिपुराचे पोलीस महासंचालक (डीजीपी) म्हणून पदभार स्वीकारला. यापूर्वी त्यांनी राज्यात गुप्तचर आणि कायदा व सुव्यवस्था यांसारखी महत्त्वाची खाती सांभाळली होती. त्रिपुरामध्ये जवळपास 16 वर्षांपासून कार्यरत आहेत. त्यांनी सीमा सुरक्षा, गुप्तचर आणि अंतर्गत सुरक्षा यांसारख्या महत्त्वाच्या बाबी हाताळत विविध पदांवर काम केले. धनखर यांनी नीरव मोदी प्रकरणातील सीबीआय तपासाचे नेतृत्व केले होते. तसेच, 1984 च्या शीख हत्याकांडाचा तपास करण्यासाठी स्थापन केलेल्या विशेष तपास पथकाचे (एसआयटी) नेतृत्वही त्यांनी केले होते. यापूर्वी त्यांनी राज्यात गुप्तचर आणि कायदा व सुव्यवस्था यांसारखी महत्त्वाची खाती सांभाळली होती. त्रिपुरातील आपल्या जवळपास 16 वर्षांच्या कार्यकाळात त्यांनी सीमा सुरक्षा, गुप्तचर आणि अंतर्गत सुरक्षा यांसारख्या महत्त्वाच्या बाबी हाताळत विविध पदांवर काम केले. अनुराग धनखर हे मुळचे उत्तर प्रदेशातील बागपत जिल्ह्यातील बिहारपूर गावचे रहिवासी आहेत.