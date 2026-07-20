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पोलिस दलात खळबळ; भारतातील बड्या IPS अधिकाऱ्याचा संशयास्पद मृत्यू; पोलीस मुख्यालयातच सापडला DGP चा मृतदेह

 भारतातील बड्या IPS अधिकाऱ्याचा संशयास्पद मृत्यू झाला आहे. पोलीस मुख्यालयातच त्रिपुराचे डीजीपी अनुराग धनखर यांचा मृतदेह सापडला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 20, 2026, 04:06 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 04:06 PM IST
पोलिस दलात खळबळ; भारतातील बड्या IPS अधिकाऱ्याचा संशयास्पद मृत्यू; पोलीस मुख्यालयातच सापडला DGP चा मृतदेह

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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पोलिस दलात खळबळ; भारतातील बड्या IPS अधिकाऱ्याचा संशयास्पद मृत्यू; पोलीस मुख्यालयातच सापडला DGP चा मृतदेह
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