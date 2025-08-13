अक्षय कुमारला पोलिसांचा दणका! कोट्यवधींची कार जप्त, 'ही' छोटीशी चूक पडली महागात; Video Viral

Akshay Kumar SUV Seized: बॉलिवूडमधील खिडाली अभिनेता अक्षय कुमारविरोधात पोलिसांनी कारवाई केली आहे. अक्षय (Akshay Kumar) एका कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी जम्मूला (Jammu) पोहोचला आहे. पण, त्याची जम्मूवारी एका कारणाने चर्चेत आली आहे. ज्या कारमधून अक्षय कुमार जम्मूमधल्या कार्यक्रमस्थळी पोहोचला होता, त्या कारवर वाहतूक पोलिसांनी कारवाई केली आहे. वाहतूक पोलिसांनी अक्षय कुमारची एसयूव्ही कार जप्त केल्याची माहिती मिळत आहे.
जम्मू पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बॉलिवूड अभिनेता अक्षय कुमारच्या कारला काळ्या काचा होत्या. जम्मूमधील मोटार वाहन कायद्याच्या नियमांनुसार अशाप्रकारे काळ्या काचा लावणे हा गुन्हा आहे. वाहतूक पोलिसांनी नियमांचं उल्लंघन केल्या प्रकरणी तात्काळ अक्षय कुमारच्या गाडीवर कारवाई केली आहे.
बॉलिवूडचा खिलाडी अक्षय कुमार एका खाजगी ज्वेलरी शोरूमच्या उद्घाटनासाठी जम्मूला पोहोचला आहे. यावेळी अक्षयनं जम्मूपर्यंत ज्या एसयूव्हीनं प्रवास केला. अक्षयची रेंज रोव्हर कार वाहतूक पोलिसांनी जप्त केली. रेंज रोव्हरच्या खिडक्यांना काळी फिल्म लावण्यात आल्याचं पोलिसांच्या लक्षात आलं. ही बाब नियमांचं उल्लंघन करणारी आहे. त्यामुळे पोलिसांनी थेट अक्षय कुमारची एसयूव्ही ताब्यात घेतली. दरम्यान, जम्मू पोलिसांनी केलेली कारवाई चर्चेचा विषय ठरत आहे.
अक्षय कुमार संध्याकाळी 5 वाजता कार्यक्रमासाठी पोहोचला. त्यानं प्रवासासाठी वापरलेली चंढीगडमध्ये नोंद असलेली रेंज रोव्हर क्रमांक CH01 AL 7766 हा आयोजकांनी भाड्यानं घेतली होती. मीडिया रिपोर्टनुसार, अक्षय कुमारनं कार्यक्रमस्थळ डोगरा चौक ते जम्मू विमानतळ असा प्रवास केला. चालक विमानतळावरून परत येत असताना, वाहतूक पोलिसांनी डोगरा चौकाजवळ गाडी थांबवली. चौकशीदरम्यान, कारच्या खिडक्यांवर निर्धारित मानकांपेक्षा जास्त काळी फिल्म लावलेली आढळली आणि पोलिसांनी गाडीवर जप्तीची कारवाई केली.
कर्तव्यावर असलेल्या वाहतूक कर्मचाऱ्यांनी चालकाकडे काळी फिल्म लावण्याच्या परवानगीशी संबंधित कागदपत्रं मागितली. पण, तो कोणतेही वैध कागदपत्र सादर करू शकला नाही. त्यानंतर, नियमांनुसार कार जप्त करण्यात आली. मोटार वाहन कायद्यानुसार, कारच्या काचेवर निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त काळी काच किंवा फिल्म लावण्यास मनाई आहे.
कायदा सर्वांसाठी समान आहे, मग तो सामान्य नागरिक असो वा सेलिब्रिटी. नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई सुरूच राहील, असं जम्मू पोलिसांनी स्पष्ट केलं आहे. दरम्यान, या प्रकरणावर अक्षय कुमारने किंवा त्यांच्या टीमने अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही.
अक्षय कुमारच्या कारवर जम्मू वाहतूक पोलिसांनी कारवाई का केली?
अक्षय कुमारने जम्मूमधील एका कार्यक्रमासाठी प्रवास केलेल्या रेंज रोव्हर कारच्या खिडक्यांवर मोटार वाहन कायद्याच्या नियमांचे उल्लंघन करणारी काळी फिल्म लावलेली आढळली. यामुळे वाहतूक पोलिसांनी कार जप्त केली.
ही कारवाई कधी आणि कुठे झाली?
ही कारवाई 12 ऑगस्ट 2025 रोजी जम्मूतील डोगरा चौकाजवळ झाली, जेव्हा कार चालक अक्षय कुमारला जम्मू विमानतळावर सोडून परत येत होता.
अक्षय कुमार जम्मूमध्ये का आला होता?
अक्षय कुमार जम्मूमधील डोगरा चौक येथे कल्याण ज्वेलर्सच्या नवीन शोरूमच्या उद्घाटनासाठी आणि त्याच्या आगामी चित्रपट ‘जॉली एलएलबी 3’च्या प्रचारासाठी आला होता.
जप्त केलेली कार कोणती होती?
जप्त केलेली कार रेंज रोव्हर SUV होती, ज्याचा नोंदणी क्रमांक CH01 AL 7766 असून ती चंदीगडमध्ये नोंदणीकृत आहे. ही कार आयोजकांनी भाड्याने घेतली होती.