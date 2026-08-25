/सुवेंदू अधिकारींचा बंगालसाठी ‘मास्टर प्लॅन’! 3 समित्या, 6 मोठी उद्दिष्टे; उद्योग-रोजगारावर मोठा फोकस

पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी झी 24 तास घंटाच्या मेगा कॉन्क्लेव्हमध्ये राज्याच्या पुढील वाटचालीबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. सरकारच्या कामगिरीचे मूल्यमापन केवळ पहिल्या 100 दिवसांत करणे योग्य नसल्याचे सांगत त्यांनी सध्या राज्याला सावरणे आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवणे ही प्राथमिकता असल्याचे म्हटले. मागील सरकारच्या कारभारावर टीका करत त्यांनी बंगालला अधिक स्वावलंबी करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. यावेळी त्यांनी तीन समित्या आणि सरकारची सहा प्रमुख उद्दिष्टे जाहीर केली.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, सरकारच्या कामगिरीचा आढावा केवळ पहिल्या 100 दिवसांच्या आधारावर घेता येणार नाही. त्यांच्या मते, सत्तेवर आल्यानंतर सरकारसमोर आधीपासून निर्माण झालेल्या समस्या सोडवण्याचे मोठे आव्हान होते. त्यामुळे सध्या राज्याच्या आर्थिक आणि प्रशासकीय व्यवस्थेतील अडचणी दूर करून बंगालला पुन्हा उभे करण्यावर भर दिला जात आहे. मागील सरकारने राज्याची आर्थिक स्थिती बिघडवली असल्याचा राजकीय आरोप ही त्यांनी केला.
#Sarkarer100Din : Bengal’s Biggest Event Live and Exclusive Only On #Zee24Ghanta, Stay Tuned #BJPgovernment100days #SuvenduAdhikari #Zee24GhantaMegaConclave pic.twitter.com/TxjWeWjdMC— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) August 25, 2026
बंगालमध्ये उद्योग का येत नाहीत, हा प्रश्न उपस्थित करत मुख्यमंत्र्यांनी औद्योगिक धोरणाचा आढावा घेण्यासाठी नवीन समिती स्थापन केल्याची घोषणा केली. राज्यात गुंतवणूक वाढवणे, उद्योगांसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करणे आणि रोजगाराच्या संधी वाढवणे हा या प्रक्रियेचा उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले. बंगालला आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी करण्यासाठी उद्योग क्षेत्राला अधिक महत्त्व देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे त्यांच्या वक्तव्यातून स्पष्ट झाले.
मुख्यमंत्र्यांनी मागील सरकारच्या काळातील काही निर्णय आणि कथित भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी दोन स्वतंत्र समित्या स्थापन करण्याची घोषणा** केली. या समित्यांच्या माध्यमातून पूर्वी घेतलेल्या निर्णयांचा आणि त्यामागील प्रक्रियेचा तपास केला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. तपास समित्यांशी संबंधित जबाबदाऱ्या तपासण्यासाठी सरकारकडून तपशीलवार कार्यपद्धती निश्चित केली जाणार आहे. या कारवाईमुळे बंगालच्या राजकारणात जुन्या निर्णयांवरून नव्या वादाला सुरुवात होण्याची शक्यता आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी तृणमूल काँग्रेसवर तुष्टीकरणाच्या राजकारणाचा आरोप केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, मागील सरकारने विविध प्रसंगी विशिष्ट मतदारसमूहांना खूश करण्यासाठी धोरणे राबवली. नव्या सरकारचा कारभार मात्र कोणत्याही एका समूहाला खूश करण्याऐवजी सर्वांसाठी समान धोरणावर आधारित असेल, असा दावा त्यांनी केला. त्यामुळे पुढील काळात बंगालमध्ये विकास, प्रशासन आणि सामाजिक धोरणांवरून सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये संघर्ष वाढण्याची शक्यता आहे.
जादवपूर विद्यापीठातील कथित देशविरोधी घोषणांवरही मुख्यमंत्र्यांनी कठोर भूमिका मांडली. विद्यापीठाच्या भिंतीवर ‘आझादी’संबंधी आणि कथित देशविरोधी घोषणा लिहिल्याचा दावा करत त्यांनी अशा विचारांना राज्यात स्थान नसल्याचे सांगितले. किशनजी समर्थक, ‘डिमगी नक्षल’ किंवा त्यांच्या समर्थकांबाबतही त्यांनी कठोर इशारा दिला. मात्र, या आरोपांबाबत संबंधित विद्यापीठ किंवा इतर पक्षांची भूमिका स्वतंत्रपणे विचारात घेणे आवश्यक आहे.
कॉन्क्लेव्हमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी राज्य सरकारच्या कामकाजासाठी सहा प्रमुख उद्दिष्टांचा रोडमॅप मांडला. त्यात देशाची सुरक्षा सर्वोच्च प्राधान्य, संविधानिक जबाबदाऱ्या पूर्ण करणे, बंगालला केंद्राच्या सर्व योजनांमध्ये सहभागी करून घेणे, जनकल्याणकारी कार्यक्रम राबवणे, तीन स्तरांवर रोजगारनिर्मिती आणि शाश्वत पर्यावरणनिर्मिती यांचा समावेश आहे. त्यामुळे सुरक्षा, विकास, रोजगार आणि पर्यावरण यांचा समतोल साधण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे दिसते.
सरकारच्या सहा उद्दिष्टांमध्ये रोजगारनिर्मिती आणि आर्थिक स्वावलंबनाला महत्त्वाचे स्थान देण्यात आले आहे. बंगालमधील तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी वाढवणे, उद्योगांना आकर्षित करणे आणि केंद्राच्या योजनांचा राज्याला अधिक लाभ मिळवून देणे हे सरकारसमोरील प्रमुख आव्हान असेल. पुढील काळात जाहीर केलेल्या समित्यांचे अहवाल आणि सहा उद्दिष्टांच्या अंमलबजावणीवर सरकारची खरी कामगिरी ठरणार आहे. त्यामुळे सुवेंदू अधिकारी यांच्या घोषणांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कितपत होते, याकडे बंगालच्या राजकीय आणि औद्योगिक क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.