‘..म्हणून नेपाळबरोबर भारतातही राजेशाही लागू करा’; अविमुक्तेश्वरानंद म्हणाले, 'हिंदू बहुसंख्य असूनही दुसऱ्या..'

Demand Of Kingdomship In India: भारतातही लोकशाहीऐवजी राजेशाही लागू करण्याची गरज असल्याचं विधान करताना यामागील कारणांबद्दलही त्यांनी भाष्य केलं आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Sep 12, 2025, 12:04 PM IST
या मागणीमागील कारणही सांगितलं (प्रातिनिधिक फोटो)

भारताच्या शेजारी असलेल्या नेपाळमध्ये हिंसाचार आणि आंदोलनं सुरु असतानाच शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती  यांनी गुरुवारी वाराणसीत मोठं विधान केलं आहे. त्यांनी नेपाळमध्ये लोकशाहीच्या जागी पुन्हा राजेशाही लागू करण्याची मागणी केली आहे. इतकेच नव्हे तर भारतातही लोकशाहीऐवजी राजेशाही लागू करण्याची गरज असल्याचं खळबळजनक विधान ज्योतिषपीठाचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांनी केलं आहे. या त्यांच्या मागणीनंतर जोरदार टीका होण्याची शक्यता आहे. 

जगात एक तरी अशी जागा असावी...

शंकराचार्य म्हणाले, "हिंदू समाजाची शासन व्यवस्था राजेशाही आहे. यामुळे जगात किमान एक जागा तरी अशी असावी जेथे वेदमंत्रांनी अभिषिक्त राजा राज्य करावा." तसेच पुढे बोलताना, "या माध्यमातून संपूर्ण जगाला दाखवले जाऊ शकेल की, आपल्या परंपरेने देखील कल्याण होऊ शकते," अशी भावनाही त्यांनी व्यक्त केली.

जोपर्यंत राजेशाही होती, तोपर्यंत...

तसेच शंकराचार्य यांनी नेपाळमध्ये जोपर्यंत राजेशाही होती, तोपर्यंत कोणतीही गडबड नव्हती असा दावा केला आहे. यानंतर त्यांनी चीनने नेपाळमध्ये प्रचंड यांना पाठबळ देऊन उभे करुन लोकशाहीचं वातावरण तयार केलं, मात्र आता तेथील जनता आता असंतुष्ट आहे. या नाराज जनतेकडून पुन्हा एकदा राजेशाहीची मागणी होऊ लागली आहे.

सरकार हिंदूंचं ऐकत नाही

पुढे बोलताना शंकराचार्यांनी, "भारतात हिंदू बहुसंख्य असूनही दुसऱ्या दर्जाचा नागरिक बनला आहे. अल्पसंख्याकांसाठी 300 योजना सुरु आहे. आणि त्यांची प्रत्येक मागणी मान्य होत आहे. तर 100 कोटी सनातनींचे ऐकले जात नाही," अशी खरमरीत टीकाही सरकारवर केली. असं म्हणत त्यांनी भारतातही लोकशाहीऐवजी राजेशाही लागू करण्याची गरज असल्याचं खळबळजनक विधान केलं.

निवडणुकीत उतरण्याची घोषणा

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांनी बिहार निवडणुकीत उतरण्याची घोषणा केली आहे. यावेळी त्यांनी गोमातेला राष्ट्रमातेचा दर्जा मिळावा आणि गोहत्येला दंडनीय अपराध ठरवला जाण्यासाठी प्रत्येक विधानसभा जागेवर अपक्ष उमेदवार उभे करणार असल्याची मोठी घोषणाही शंकराचार्य स्वामींनी केली आहे.

नेपाळमधल्या आंदोलकांमध्येच जुंपली

नेपाळमध्ये हंगामी सरकारचा प्रमुख नेता आणि पंतप्रधानपदासाठी नाव निश्चित करण्याबाबत जेन झी आंदोलकांमध्ये तीव्र मतभेद होऊन ते दोन गटांत विभागले गेले. इतकेच नव्हे, तर त्या देशाच्या लष्करी मुख्यालयाबाहेर या दोन गटांमध्ये झटापट देखील झाली. त्यात अनेक युवक जखमी झाले. नेपाळच्या माजी मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की या भारताच्या समर्थक असून, त्यामुळे त्यांच्या नावाचा पंतप्रधानपदासाठी विचार करू नका, असे एका गटाचे मत आहे. काठमांडूचे महापौर बालेंद्र शाह यांना नेपाळचे हंगामी पंतप्रधान करावे, अशी या गटाची मागणी आहे.

