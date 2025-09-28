Swami Chaitanyananda Saraswati : मोठी बातमी! 17 मुलींवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या स्वामी चैतन्यानंद सरस्वतीला अटक

राजधानी दिल्लीच्या मॅनेजमेंट इंस्टीट्यूटमध्ये धक्कादायक प्रकार समोर आला. श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च (SRISIIM) चे डायरेक्टर स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती विद्यार्थिनींवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप होता. या प्रकरणात मोठी बातमी समोर आली आहे.
दिल्ली पोलिसांनी रात्री उशिरा स्वामी चैतन्यनंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथीला आग्रा येथून अटक केली. त्याच्यावर ईडब्ल्यूएस शिष्यवृत्ती अंतर्गत पीजीडीएम अभ्यासक्रम घेणाऱ्या महिला विद्यार्थिनींचा छळ केल्याचा आणि बनावट कागदपत्रे सादर केल्याचा आरोप आहे.
तपासात सहभागी असलेल्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, एसआरआयएसआयआयएमच्या पीडित विद्यार्थ्यांच्या मोबाईल फोनवरही बाबाच्या अश्लील चॅट्स सापडल्या आहेत. चॅट्समध्ये लिहिले आहे - माझ्या खोलीत या, मी तुम्हाला परदेश दौऱ्यावर घेऊन जाईन, तुम्हाला काहीही खर्च करावा लागणार नाही. विद्यार्थ्यांचा आरोप आहे की जर कोणत्याही मुलीने त्याचे ऐकले नाही तर तो तिला परीक्षेत नापास करण्याची धमकी देईल. दरम्यान, पोलिस अधिकाऱ्याचे म्हणणे आहे की, पोलिसांनी विद्यार्थ्यांचे मोबाईल फोन जप्त केले आहेत आणि ते चौकशीसाठी पाठवले आहेत. विद्यार्थ्यांनी तक्रारीत म्हटले आहे की, आरोपीच्या आदेशावरून तीन महिला त्यांच्या मोबाईल फोनमधून जबरदस्तीने चॅट्स डिलीट करत होत्या. सध्या पोलिस डिलीट केलेल्या चॅट्स परत मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पोलिसांनी या तिन्ही महिलांचे जबाब नोंदवले आहेत आणि त्यांची चौकशीही करण्यात आली आहे.
विद्यार्थिनीने सांगितले की तिने ऑक्टोबर २०२४ मध्ये संस्थेत प्रवेश घेतला, त्यानंतर तिला एका फॉर्मवर स्वाक्षरी करण्यास भाग पाडले गेले. शिवाय, आरोपी बाबा तिला मध्यरात्री अत्यंत अश्लील आणि आक्षेपार्ह संदेश पाठवू लागला. मुलीने आरोप केला की या संदेशांमध्ये स्वामी चैतन्यनंद तिच्या कुरळ्या केसांची प्रशंसा करत असत आणि "बेबी, मी तुला प्रेम करतो" आणि "तू आज सुंदर दिसतेस" असे संदेश पाठवत असत.
स्वामी चैतन्यनंदांवर आरोप करणाऱ्या विद्यार्थिनीने सांगितले की डिसेंबर २०२४ मध्ये वसतिगृहाच्या पायऱ्यांवरून पडल्यानंतर तिला केसांच्या रेषेचा फ्रॅक्चर झाला. एक्स-रे रिपोर्ट पाठवण्याच्या बहाण्याने स्वामींनी तिला त्यांच्या वैयक्तिक मोबाइल नंबरवर संपर्क साधण्यास सांगितले. त्यानंतर स्वामींनी मुलीला तिच्या कुरळ्या केसांचे कौतुक करून अनुचित आणि आक्षेपार्ह संदेश पाठवण्यास सुरुवात केल्याचा आरोप आहे. इतकेच नाही तर 'बेबी, आय लव्ह यू...', 'तू आज सुंदर दिसतेस' असे संदेश देखील समाविष्ट करण्यात आले.
विद्यार्थिनीने सांगितले की जेव्हा तिने स्वामींच्या अश्लील संदेशांना उत्तर दिले नाही तेव्हा तिला नोटीसही बजावण्यात आली. मार्च 2025 मध्ये, काही मुलींना नवीन बीएमडब्ल्यू कारची पूजा करण्याच्या बहाण्याने आमंत्रित करण्यात आले होते, असा आरोप विद्यार्थिनीने केला आहे. रात्री उशिरा स्वामींनी मुलीला मेसेज करून एकटे भेटण्याची विनंती केली. संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांनी श्वेता, भावना आणि काजल यांनी तिच्या फोनवरून जबरदस्तीने चॅट डिलीट केल्याचा आरोपही विद्यार्थिनीने केला आहे. त्यांनी तिला माफीनामा लिहिण्यासही भाग पाडले.
स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती हे कोण आहेत?
स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती हा स्वयंभू संत किंवा बाबा म्हणून ओळखले जातो. तो दिल्लीतील वसंत कुंज येथील श्री शारदा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटचे प्रमुख आहे. सुमारे १२ वर्षांपासून या आश्रमात राहतो आणि EWS (आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक) छात्रवृत्ती कार्यक्रम चालवतात. त्याचे खरे नाव पार्थ सारथी आहे आणि तो नाव व ठिकाण वारंवार बदलतात. तो फोनही वापरत नाहीत.
स्वामीकर काय आरोप आहेत?
त्याच्यावर 17 महिला विद्यार्थिनींनी यौन उत्पीड़नाचे आरोप केले आहेत. मुख्य आरोप:अश्लील मेसेज पाठवणे आणि अपशब्द वापरणे.
विद्यार्थिनींना खोलीत बोलावणे, कमी गुण देण्याची धमकी देणे.
होळीच्या उत्सवात 'खास खेळ' खेळवणे ज्यात अश्लील प्रश्न विचारले जात (उदा. "तुम्ही कंडोम वापरला का?").
मुलींच्या हॉस्टेलमध्ये गुप्त कॅमेरे लावणे.
BMW कारने फिरवण्याचे आमिष दाखवणे आणि शारीरिक शोषण करणे.
याशिवाय, फसवणूक आणि जालसाजीचेही आरोप आहेत, जसे की संस्थेच्या नावाने पैसे मिळवणे.
हे प्रकरण कसे सुरू झाले?
प्रकरण 23 सप्टेंबर 2025 रोजी सुरू झाले, जेव्हा एका २१ वर्षीय विद्यार्थिनीने त्यांच्याविरुद्ध तक्रार नोंदवली. नंतर इतर 16 विद्यार्थिनींनीही साक्ष दिल्या. राष्ट्रीय महिला आयोगाने (NCW) 24 सप्टेंबरला त्यांची तात्काळ अटक करण्याचे आदेश दिले. प्रकरणात तीन महिला वॉर्डन आणि फैकल्टी सदस्यही सहभागी असल्याचे सांगितले जाते.