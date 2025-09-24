'माझ्या रुममध्ये ये, नाही तर तुला...', स्वामी चैतन्यानंदचे हादरवणारे WhatsApp मेसेज उघड; 16 वर्षात तब्बल 50 तरुणींवर अत्याचार

Swami Chaitanyananda Saraswati: दिल्लीत आश्रमाच्या प्रमुखपदी असणाऱ्या स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती नावाच्या बाबाने महिलांसोबत छेडछाड आणि अश्लील कृत्य केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. हा कथित बाबा दिल्लीत उच्चभ्रू वस्तीत असणाऱ्या वसंत कुज परिसरातील एका खासगी मॅनेजमेंट संस्थेचा संचालक आहे. त्याने संस्थेत शिकणाऱ्या मुलींना 'माझ्या खोलीत ये... मी तुला परदेश दौऱ्यावर घेऊन जाईन, तुला काहीही पैसे द्यावे लागणार नाहीत', असे मेसेज पाठवले होते.
श्री शारदा इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियन मॅनेजमेंटमधील 50 महिलांच्या मोबाईल फोनवर सापडलेल्या व्हॉट्सअॅप मेसेजमधून गेल्या 16 वर्षांत डझनभर महिलांवर अत्याचार झाल्याचं उघड झालं आहे. ज्यामध्ये अश्लील मजकूर आणि जबरदस्तीने शारीरिक संबंध यांचा समावेश आहे.
एका मेसेजमध्ये 'स्वामी चैतन्यनंद'ने एका महिलेला त्याने संपत्तीचे आश्वासन देऊन आमिष दाखवलं होतं. दुसऱ्या मेसेजमध्ये त्याने कमी गुण देण्याची धमकी दिली होती. "... जर तू माझी आज्ञा पाळली नाहीस तर मी तुला नापास करेन," असं तो म्हणाला होता.
आतापर्यंत पोलिसांनी केलेल्या तपासात स्वामी चैतन्यानंदने मागील 16 वर्षांपासून महिलांना लक्ष्य केल्याचं उघड झालं आहे. स्वामी चैतन्यानंदचा ज्याचा ओडिशामध्ये पार्थसारथी येथे झाला आहे. 2009 आणि 2016 मध्ये यापूर्वी दाखल झालेल्या दोन छेडछाडीच्या गुन्ह्यांमधून सुटका झाल्याने त्याला हिंमत मिळाली होती.
भयानक म्हणजे दुसरा गुन्हा त्याच वसंत कुंज आश्रमातील एका तरुणीने दाखल केला होता. पण पोलीस किंवा आश्रम प्रशासनाने कोणतीही कारवाई केली नसल्याचे दिसून आलं.
पोलीस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 'स्वामी चैतन्यानंदचा' व्हॉट्सअॅप फोन कॉल किंवा मेसेजद्वारे पीडित तरुणांना गाठायचा. बऱ्याच प्रकरणांमध्ये पहिल्या मेसेजमध्ये धमक्या नसायच्या. जर त्याच्या सुरुवातीच्या मेसेजेसमधून त्याला हवा तो प्रतिसाद मिळाला नाही, तर नंतर ब्लॅकमेल करायला सुरुवात करायचा.
पोलिसांनी सांगितले की, ज्या महिलांना त्याने लक्ष्य केले होते त्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील होत्या. या महिला किंवा त्यांचे कुटुंबीय काही भाष्य करणार नाहीत याची कदाचित त्याला खात्री होती.
या सगळ्यात त्याला तीन महिला वॉर्डननी मदत केल्याची माहिती आहे. या सर्वांनी व्हॉट्सअॅप मेसेज आणि कॉलद्वारे अत्याचारित महिलांना धमकावलं असावे. वॉर्डनचे जबाब नोंदवण्यात आले आहेत.
जेव्हा हे प्रकरण उघडकीस आलं तेव्हा तो लंडनमध्ये होता. ऑगस्टच्या सुरुवातीला 16 महिलांनी दिल्लीच्या डिफेन्स कॉलनी पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल केली होती - आणि पोलिसांनी सांगितले की तो शेवटचा आग्रा येथे दिसला होता.
2009 आणि 2016 मधील याआधीचे दोन गुन्हे देखील तपासात आहेत. पहिले प्रकरण छेडछाड आणि फसवणुकीशी संबंधित आहे; या आरोपात त्याला थोडक्यात अटक करण्यात आली होती. दरम्यान, त्याच्यावर आणखी दोन आरोप आहेत. एक आरोप आश्रमात सापडलेल्या आणि त्याने वापरलेल्या भगव्या रंगाच्या व्होल्वो सेडानवर संयुक्त राष्ट्रांच्या वाहनासाठी बनावट नंबर प्लेट वापरण्याशी संबंधित आहे. खरं तर, अनेक बनावट प्लेट जप्त करण्यात आल्या आहेत.
पाचवा गुन्हा फसवणुकीचा आहे. आश्रमानेच केलेल्या तक्रारीनंतर हा गुन्हा दाखल झाला आहे. लैंगिक अत्याचाराचे आरोप उघड झाल्यानंतर आश्रम अधिकाऱ्यांनी सांगितले की त्यांनी बाबाला हद्दपार केलं आहे. (दिल्लीमध्ये) तो ज्या युनिटचे नेतृत्व करत होता ती दक्षिण भारतातील एका प्रमुख धार्मिक संस्था शृंगेरी येथील दक्षिणाम्नय श्री शारदा पीठाची शाखा आहे, ज्याने त्याच्या कृतींना "अयोग्य" म्हटले आहे.
FAQ
1) स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती कोण आहेत आणि त्यांचे पार्श्वभूमी काय आहे?
स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती हे एक स्व-घोषित आध्यात्मिक नेते आहेत, ज्यांचे मूळ नाव पार्थ सरथी किंवा पार्थसारथी आहे. ते ओडिशा येथील रहिवासी आहेत आणि संताना वैदिक परंपरेच्या अर्ष विद्या ऑर्डरचे (आदी शंकराचार्य वंशावळ) वरिष्ठ शिष्य म्हणून ओळखले जातात. त्यांच्याकडे एमबीए आणि पीएच.डी. पदवी आहेत. ते कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स इन्स्टिट्यूट (USA) चे डिस्टिंग्विश्ड फेलो, आरकेव्ही इंटरनॅशनल फाउंडेशनचे चेयरमन आणि आशिया-पॅसिफिक डेव्हलपमेंट इनिशिएटिव्हचे (२५ देशांच्या NGE इकॉनॉमिक फोरम) चेयरमन आहेत. ते "अभिनव प्रबंधन" आणि "द पॉलिटीइकॉनॉमी" या दोन आंतरराष्ट्रीय संशोधन जर्नल्सचे संपादक आहेत. ते दिल्लीतील वसंत कुंज येथील श्री शारदा इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियन मॅनेजमेंटचे (SSIIM) डायरेक्टर आणि श्री अष्टलक्ष्मी आश्रमचे व्यवस्थापक होते.
2) स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती यांच्यावरील मुख्य आरोप काय आहेत?
स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती यांच्यावर दिल्लीतील श्री शारदा इन्स्टिट्यूटच्या १७ महिला विद्यार्थ्यांकडून लैंगिक छळाचे आरोप आहेत. ३२ पीजीडीएम विद्यार्थ्यांच्या (EWS शिष्यवृत्तीधारक) जबानीत १७ विद्यार्थ्यांनी सांगितले की, त्यांनी विद्यार्थ्यांना अपशब्द वापरले, अश्लील मेसेज पाठवले आणि अनावश्यक शारीरिक स्पर्श केला. काही विद्यार्थ्यांनी सांगितले की, फॅकल्टी आणि प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांनी स्वामींच्या मागण्या मान्य करण्यास दबाव टाकला. हे आरोप ऑगस्ट २०२५ मध्ये वसंत कुंज नॉर्थ पोलिस स्टेशनला दाखल झालेल्या तक्रारीनंतर समोर आले. पोलिसांनी त्यांच्याविरुद्ध FIR नोंदवली असून, ते सध्या फरार आहेत.
3) स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती यांच्यावरील आधीचे गुन्हे काय आहेत?
स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती यांच्यावर २००६, २००९ आणि २०१६ मध्ये मॉलिटेशन (लैंगिक हल्ला) आणि फ्रॉड (फसवणूक) यासंबंधी तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. सध्याच्या तपासात, इन्स्टिट्यूटच्या बेसमेंटमधून त्यांच्या नावावर असलेली वॉल्वो कार जप्त करण्यात आली, जी बनावट डिप्लोमॅटिक नंबर प्लेट (३९ UN १) सह आढळली. ही प्लेट संयुक्त राष्ट्रसंघाने जारी केलेली नव्हती आणि स्वामींनीच बनवली होती. २५ ऑगस्ट २०२५ रोजी याबाबत दुसरी FIR दाखल झाली. पोलिस CCTV फुटेज, मोबाइल फोन आणि फॉरेंसिक पुरावे तपासत आहेत.