पतीने SWAT कमांडो पत्नीला डंबलने ठेचून केलं ठार; हत्येनंतर समोर आलं धक्कादायक सत्य, ती स्वत:...

SWAT Commando Brutally Murdered: संरक्षण मंत्रालयात लिपिक असलेल्या अंकुरने आर्थिक गोष्टींवरुन होणारं भांडण टोकाला गेल्यानंतर 22 जानेवारी रोजी पत्नी काजल चौधरीवर हल्ला केला.    

शिवराज यादव | Updated: Jan 29, 2026, 04:19 PM IST
SWAT Commando Brutally Murdered: दिल्लीमध्ये पतीने आपल्या पत्नीची अत्यंत निर्दयीपणे हत्या केल्याची घटना समोर आली आहे. पतीने डोक्यात डंबेल मारुन पत्नीला ठार केलं. पीडित महिला दिल्ली पोलीस दलात कार्यकत होती. 27 वर्षीय महिला SWAT कमांडो होती. चार महिन्यांच्या गर्भवती महिलेला तिच्या पतीने निर्घृणपणे हल्ला करून तिच्या डोक्यात जड डंबेलने मारुन ठार केलं. 

संरक्षण मंत्रालयात लिपिक असलेल्या अंकुरने 22 जानेवारी रोजी त्याची पत्नी काजल चौधरीवर हल्ला केला. आर्थिक बाबींवरून होणारी भांडणं टोकाला गेल्यानंतर त्याने हे कृत्य केलं. डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्याने तिला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. मंगळवारी उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला.

संसद मार्ग पोलीस ठाण्यात कॉन्स्टेबल असलेल्या काजला चौधरीचा भाऊ निखिलने सांगितलं की, "ज्या दिवशी तिच्यावर हल्ला झाला, त्या दिवशी तिने मला फोन केला होता". तो म्हणाला की, "जेव्हा तो त्याच्या बहिणीशी फोनवर बोलत होता, तेव्हा अंकुरने तिला डंबेलने मारायला सुरुवात केली. काही मिनिटांनंतर, अंकुरने फोनवर त्याला या हल्ल्याबद्दल स्पष्टपणे सांगितलं".

निखिलने पुढे आरोप केला आहे की, चौधरीची सासू आणि दोन नणंदा तिचा सतत हुंड्यासाठी छळ करत होत्या. अंकुरने काजलच्या पालकांकडून पैसे घेतल्याचेही समोर आले आहे. अंकुरविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, त्याला अटक करून न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आले आहे.

काजल चौधरी 2022 मध्ये दिल्ली पोलिसात भरती झाली होती आणि ती सध्या स्पेशल वेपन्स अँड टॅक्टिक्स (SWAT) टीममध्ये कार्यरत होती. तिने 2023 मध्ये अंकुरशी लग्न केलं, जो दिल्ली कँटोन्मेंटमध्ये तैनात होता. या जोडप्याला दीड वर्षाचा मुलगा असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. 

