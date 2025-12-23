10 मिनिटांत कंडोम, आयफोन आणि रात्री उशिरा..; भारतीयांच्या ऑनलाईन शॉपिंगची यादी पाहून डोकं गरगरेल

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Online Shopping India : हल्ली काही सामानाची खरेदी करायची म्हटलं की, थेट दुकान गाठण्याऐवजी मंडळी आपला मोबाईल काठून एखादं App सुरु करतात आणि काही मिनिटांत सामान दारात हजर असतं. 

सायली पाटील | Updated: Dec 23, 2025, 01:57 PM IST
Online Shopping India : ऑनलाईन शॉपिंग... काही वर्षांपूर्वी हा काहींच्याच सवयीचा भाग होता. आजच्या क्षणाला मात्र अनेक भारतीय या ऑनलाईन शॉपिंगच्या मदतीनं हवं तेव्हा, हवी ती गोष्ट, परवडणाऱ्या आणि सवलतीच्या दरात मिळवतात. असंख्य App, त्यांच्याकडून दिल्या जाणाऱ्या सुविधा यांमुळं हे साध्य होत आहे. ऑनलाईन शॉपिंगमध्ये फक्त कपडे, किराणा, भाजीपालाच नव्हे तर आता भारतीय चक्क सणासुदीला सोनंखरेदीसुद्धा ऑनलाईन पद्धतीनं करत आहेत. आश्चर्य वाटतंय? ही यादी बरीच मोठी आहे... पाहा... 

स्विगी इन्स्टामार्टवरून कोणत्या गोष्टींना सर्वाधिक मागणी? 

'How India Instamarted 2025' या स्विगी इनस्टामार्टच्या अहवालातून भारतीयांनी यंदाच्या म्हणजेच 2025 या वर्षी 10 रुपयांच्या बिस्कीटापासून 5 रुपयांचा शम्पू आणि हजारोंच्या घरात येणाऱ्या अनेक वस्तूसुद्धा खरेदी केल्याचं स्पष्ट झालं. या अहवालानुसार 'क्विक कॉमर्स' (Quick Commerce) च्या दृष्टीनं यंदाचं वर्ष क्रांतिकारी ठरलं. 

यंदा भारतीयांनी फक्त दूध आणि वाणसामानच नव्हे तर स्मार्टफोन, लक्झरी सामान, सोनंसुद्धा 10 मिनिटांत घरापाशी मागवलं. बंगळुरूमध्ये जिथं एका सामान्य प्रिंटआऊटची मागणी होती, तिथं हैदराबादमध्ये एका व्यक्तीनं इन्स्टामार्टवरून 4.03 लाख किमतीचे आयफोन 17 मागवत या वर्षीचा 'सिंगल कार्ट' विक्रम रचला. कंडोम म्हणजेच निरोधसुद्धा 10 मिनिटांच मागवण्याकडे अनेक भारतीयांचा कल दिसला. 

अहवालातील आकडेवारीनुसार 2025 मध्ये दर सेकंदाला 4 पाकिटं दुधाचा खप झाला. वर्षभरासाठीचं हे प्रमाण इतकं आहे ती ऑलिम्पिकच्या आकाराचे 26000 स्विमिंग पूर भरुन जातील. यंदा चीजच्या तुलनेत पनीरची मागणी अधिक होती. तर, नाश्त्यासाठी बटर, तूप आणि बटर स्प्रेडची अधिक मागणी होती. रात्री उशिराच्या ऑर्डरमध्ये खवैय्यांनी मसाला फ्लेवर्ड चिप्स मागवले असून, 10 महत्त्वाच्या शहरांत हे Number 1 Snack ठरलं. 

सोन्याचांदीच्या वस्तूंनाही मागणी? 

या वर्षी दिवाळीच्या दिवसांमध्ये बंगळुरूतील एका ग्राहकानं 1.97 लाख रुपयांची 1 किलो चांदीची बिस्कीटं ऑर्डर केली, तर धनतेरसला इन्स्टामार्टवरून सोन्याच्या नाण्यांमधील मागणी 400 टक्क्यांनी वाढली. नोएडातील एका व्यक्तीनं 2.69 लाखांचे रोबोटीक व्हॅक्यूम आणि स्पीकर मागवले तर, मुंबईच्या एका युजरनं यावर्षी 15.16 लाखांचं सोनं इन्स्टामार्टवरून मागवलं. भारतीयांच्या या सर्व मागण्यांचा कल पाहता यंदा त्यांनी सुलभता अर्थात Convenience ला अधिक प्राधान्य दिल्याचं अहवालातून स्पष्ट झालं. 

