English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
Explained: LPG सिलेंडरचा तुटवडा असतानाच Swiggy, Zomato चा प्लॅटफॉर्म फी वाढवण्याचा निर्णय; प्रत्येक ऑर्डरवर घेणार अतिरिक्त पैसे

Swiggy Zomato Raises Platform Fee: मध्यपूर्वेत संघर्ष सुरु असताना एकीकडे कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढत असताना आणि एलीपीजीचा तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता असताना फूड डिलिव्हरी अॅप स्विगी आणि झोमॅटोने मोठा निर्णय घेतला आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Mar 25, 2026, 11:33 AM IST
Swiggy Zomato Raises Platform Fee: इराण आणि इस्रायलमधील युद्धामुळे जगभरातील तेलाच्या किंमती वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, एलपीजीचा तुटवडाही निर्माण होण्याची भीती आहे. भारतामध्येही याचे परिणाम दिसत असून हॉटेल, रेस्तराँ मालकांनी सिलेंडरला पर्याय असणाऱ्या गोष्टींची व्यवस्था केली आहे. इतकंच नाही तर मेन्यूनधून शिजण्यास जास्त वेळ लागणारे पदार्थही काढून टाकण्यात आले आहेत. त्यातच आता ऑनलाइन फूड मागवणंही महाग होणार आहे. याचं कारण झोमॅटोपाठोपाठ आता स्विगीने प्लॅटफॉर्म फी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. झोमॅटोने मागील महिन्यात प्लॅटफॉर्म फी वाढवली होती. यानंतर प्रतिस्पर्धी कंपनी स्विगीने ही वाढ केली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्टनुसार, स्विगीने प्लॅटफॉर्म फी 17 टक्क्यांनी वाढवली आहे. त्यामुळे याआधी असणारी 14.99 रुपयांची प्लॅटफॉर्म फी आता 17.58 रुपये झाली आहे. नव्या आकारण्यात येणारे शुल्क आता ॲपवरील फूड डिलिव्हरी ऑर्डर्सवर लागू केलं जात आहे. ज्यामुळे डिलिव्हरी शुल्क, जीएसटी आणि रेस्तराँच्या किमतींसह ग्राहकांना चेकआउटच्या वेळी भराव्या लागणाऱ्या एकूण रकमेत भर पडत आहे.

प्लॅटफॉर्म फी काय असते? तिचा स्विग्गीवरील ऑर्डरवर कसा परिणाम होईल?

तुम्ही ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी अॅपच्या माध्यमातून ऑर्डर करताना प्लॅटफॉर्म फी भरावीच लागते. मग तुमची डिलिव्हरी किती दूर आहे किंवा तुमची ऑर्डर किती मोठी आहे यामुळे फरक पडत नाही. बिल भरताना युजर्सना वाढीव शुल्क आकारत जात असल्याची कल्पना येत नाही. सविस्तर बिलाच्या विभागणीत प्लॅटफॉर्म फी वाढल्याचं दिसत आहे. 

रिपोर्टनुसार, स्विगीने याआधीही आपल्या प्लॅटफॉर्म शुल्कात वाढ केली होती. दरम्यान नव्याने करण्यात आलेल्या वाढीमुळे कमी किमतीच्या ऑर्डर्सवरही अधिक स्पष्टपणे परिणाम दिसून येत आहेत. कारण आता बिलामध्ये प्लॅटफॉर्म शुल्काची रक्कम वाढत आहे. स्विगीने अद्याप या दरवाढीमागील कारण स्पष्ट केलेलं नाही. पण हा बदल अनेक शहरांमधील युजर्ससाठी आधीच लागू झाला आहे.

झोमॅटोकडूनडही प्लॅटफॉर्म फीमध्ये वाढ

झोमॅटोने आपली प्लॅटफॉर्म फी प्रति ऑर्डर 14 रुपये 90 पैशांनी वाढवल्यानंतर लगेचच स्विगीने हा निर्णय घेतला आहे. झोमॅटोची ही दरवाढ सर्व ऑर्डर्सवर लागू केली होती. दरम्यान त्यांनी सर्व्हिस चार्जमधील ही जुळवाजुळव असल्याचं दाखवलं होतं. 

झोमॅटोपाठोपाठ स्विगीनेही प्लॅटफॉर्म फी वाढवल्याने हे तात्पुरतं किंवा प्रायोगिक तत्वावर नाही हे स्पष्ट होत आहे. फूड डिलिव्हरीच्या दरांमध्ये आता हे कायमस्वरूपी असेल असं दिसत आहे. भारतातील फूड डिलिव्हरी मार्केटमध्ये या दोन्ही कंपन्यांचं वर्चस्व आहे. हे पाहता युजर्सना ही प्लॅटफॉर्म फी टाळण्याशिवाय फार पर्याय उपलब्ध नाहीत. 

फूड डिलिव्हरी अॅप प्लॅटफॉर्म फी का वाढवत आहेत?

फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म्सना काही ठिकाणी सतत वाढत्या किंमतीचा सामना करावा लागत आहे. यामध्ये लॉजिस्टिक्सवरील खर्च, इंधनाचे दर, रायडर्सना दिले जाणारे पैसे, तांत्रिक पायाभूत सुविधा, कस्टमर सपोर्ट ऑपरेशन आणि नियामक अनुपालन या बाबींचा समावेश होतो. 'पीटीआय'च्या (PTI) वृत्तानुसार, पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढत असतानाच झोमॅटोने (Zomato) आपल्या प्लॅटफॉर्म शुल्कात वाढ केली आहे. इंधनाच्या वाढत्या खर्चामुळे डिलिव्हरीचा एकूण खर्चही वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

ग्राहकांसाठी याचा नेमका अर्थ काय?

ग्राहकांवर नेमका काय परिणाम होईल याबद्दल थोडक्यात सांगायचं झालं तर, आता त्यांच्या खिशावर भार पडणार आहे. प्रत्येक ऑर्डरवर त्यांना जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत. सबस्क्रिप्शन प्रोगाम आणि प्रमोशनल ऑफर्समुळे काही वेळा कमी पैशात ऑर्डर मिळवता येईल. मात्र तरीही प्लॅटफॉर्म शुल्क मात्र भरावेच लागते. Zomato आणि Swiggy या दोन्ही कंपन्यांनी आता शुल्क वाढवल्यामुळे, ऑनलाइन जेवण मागवण्याचा खर्च वाढलेलाच राहण्याची शक्यता आहे.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
SwiggyZomato

