विमानाने टेक ऑफ घेताच इंजिनला लाग; दिल्लीत फ्लाइटमधील 232 प्रवाशांचा जीव..., नेमकं काय घडलं?

Delhi Airport : रविवारी पहाटे दिल्लीच्या इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर मोठा अनर्थ टळला. स्वित्झर्लंडमधील झुरिचला जाणाऱ्या स्विस एअरलाइन्सच्या विमानाने टेक ऑफ घेतलं आणि इंजिनला आग लागली. या विमानात 232 प्रवाशी होते. इंजिनला आग लागल्यानंतर धूर यायला लागला आणि प्रवाशांचा जीव धोक्यात आला. विमानातील प्रवाशांमध्ये एकच भीतीदायक वातावरण झालं. पण पायलटच्या प्रसंगावधानामुळे एक मोठा दुर्घटना टळली.
मिळालेल्या माहितीनुसार, दिल्ली विमानतळावर रविवारी पहाटे सुमारे 1:08 वाजता स्विस एअरलाइन्सचे एअरबस ए330 विमान टेक ऑफ करण्यासाठी तयार होतं. विमानात 232 प्रवाशांना घेऊन विमानाने टेक ऑफ केलं आणि अचानक इंजिनमध्ये बिघाड झाला आणि आग लागली. थोड्याच वेळात इंजिनला लागलेल्या आगीमुळे धुर यायला लागला. ही घटना पायलटच्या लक्षात येताच, आपत्कालीन ब्रेक लावून उड्डाण थांबवलं. अचानक विमानाला लागल्या ब्रेकमुळे विमानात 228 प्रवासी आणि 4 लहान मुलांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झालं. विमानाला लागली आग पाहता दिल्ली विमानतळावर एकच धावपळ सुरु झाली. मात्र, अग्निशमन दल आणि सुरक्षा यंत्रणांनी तातडीने कारवाई करून परिस्थिती नियंत्रणात आणली. आपत्कालीन स्लाईडच्या साहाय्याने सर्व प्रवाशांना विमानातून सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले. पण या घटनेत सहा प्रवासी किरकोळ जखमी झाले. पण पायलटच्या त्या प्रसंगवधानामुळे प्रवाशांचे जीव वाचले.