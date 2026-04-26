विमानाने टेक ऑफ घेताच इंजिनला लाग; दिल्लीत फ्लाइटमधील 232 प्रवाशांचा जीव..., नेमकं काय घडलं?

Delhi Airport : दिल्ली विमानतळावर स्विस एअरच्या विमानाने आकाशाकडे उड्डाण घेताच इंजिनला आग लागली आणि धूर यायला लागला. 232 प्रवाशांपैकी सहा जण जखमी झाले आहेत. 

नेहा चौधरी | Updated: Apr 26, 2026, 12:55 PM IST
Delhi Airport : रविवारी पहाटे दिल्लीच्या इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर मोठा अनर्थ टळला. स्वित्झर्लंडमधील झुरिचला जाणाऱ्या स्विस एअरलाइन्सच्या विमानाने टेक ऑफ घेतलं आणि इंजिनला आग लागली. या विमानात 232 प्रवाशी होते. इंजिनला आग लागल्यानंतर धूर यायला लागला आणि प्रवाशांचा जीव धोक्यात आला. विमानातील प्रवाशांमध्ये एकच भीतीदायक वातावरण झालं. पण पायलटच्या प्रसंगावधानामुळे एक मोठा दुर्घटना टळली. 

दिल्ली विमानतळावर नेमकं काय घडलं?

मिळालेल्या माहितीनुसार, दिल्ली विमानतळावर रविवारी पहाटे सुमारे 1:08 वाजता स्विस एअरलाइन्सचे एअरबस ए330 विमान टेक ऑफ करण्यासाठी तयार होतं. विमानात 232 प्रवाशांना घेऊन विमानाने टेक ऑफ केलं आणि अचानक इंजिनमध्ये बिघाड झाला आणि आग लागली. थोड्याच वेळात इंजिनला लागलेल्या आगीमुळे धुर यायला लागला. ही घटना पायलटच्या लक्षात येताच, आपत्कालीन ब्रेक लावून उड्डाण थांबवलं. अचानक विमानाला लागल्या ब्रेकमुळे विमानात 228 प्रवासी आणि 4 लहान मुलांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झालं. विमानाला लागली आग पाहता दिल्ली विमानतळावर एकच धावपळ सुरु झाली. मात्र, अग्निशमन दल आणि सुरक्षा यंत्रणांनी तातडीने कारवाई करून परिस्थिती नियंत्रणात आणली. आपत्कालीन स्लाईडच्या साहाय्याने सर्व प्रवाशांना विमानातून सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले. पण या घटनेत सहा प्रवासी किरकोळ जखमी झाले. पण पायलटच्या त्या प्रसंगवधानामुळे प्रवाशांचे जीव वाचले. 

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

