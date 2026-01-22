6000KM दूर काल रात्री असंकाही झालं की भारतात क्रॅश झाले सोने-चांदीचे दर, आकडा ऐकून वाटेल आश्चर्य!

Gold Price: भारतापासून सुमारे 6000 किलोमीटर दूर असलेल्या स्वित्झर्लंडच्या दावोस शहरात जागतिक आर्थिक मंचावर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एक महत्त्वाचे भाषण केले. त्यांच्या या बोलण्यामुळे भारतातील सोने आणि चांदीच्या किंमतीत मोठी घसरण झाली. ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडवर लष्करी कारवाई न करण्याचे आणि युरोपियन देशांवर अतिरिक्त 10% शुल्क न लावण्याचे सांगितले. यामुळे जागतिक व्यापार युद्धाची भीती कमी झाली आणि सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून सोने-चांदीची मागणी घटली, ज्याने किंमती खाली आल्या. 21 जानेवारीला रात्री घडलेल्या घटनेचा परिणाम दुसऱ्या दिवशी बाजारात दिसला.
चांदीच्या किंमतीत एका दिवसात सुमारे 16,491 रुपयांची प्रचंड घसरण झाली. 21 जानेवारीला चांदी प्रति किलो 3,20,075 रुपये होती, जी दुसऱ्या दिवशी 3,03,584 रुपयांपर्यंत खाली आली. ही घसरण गुंतवणूकदारांसाठी धक्कादायक होती, कारण चांदी ही उद्योग क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात वापरली जाते. जागतिक बाजारातील स्थिरता आल्याने मुनाफा काढण्यासाठी विक्री वाढली आणि किंमती पडल्या. यामुळे चांदी खरेदी करणाऱ्यांना फायदा झाला, पण विक्रेत्यांना तोटा सहन करावा लागला.
सोन्याच्या किंमतीतही मोठी घसरण दिसली. 24 कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति 10 ग्रॅम 1,55,204 रुपयांवरून 1,51,499 रुपयांपर्यंत खाली आली, म्हणजे 3705 रुपयांची घट. 23 कॅरेट सोने 150892 रुपये, 22 कॅरेट 138773 रुपये आणि 18 कॅरेट 113624 रुपये प्रति 10 ग्रॅम झाले. यामुळे सोने खरेदी करणाऱ्यांना प्रति 10 ग्रॅमवर सुमारे 4000 रुपयांची बचत होणार आहे. ही घसरण सर्व प्रकारच्या सोन्यात दिसली, ज्याने दागिने आणि गुंतवणूकदारांवर परिणाम झाला.
ट्रम्प यांच्या भाषणामुळे जागतिक व्यापार युद्धाची धास्ती कमी झाली. ज्याने गुंतवणूकदारांनी सोने-चांदी विकून फायदा काढला. अमेरिकन डॉलर मजबूत झाल्याने सोने-चांदी दरावर दबाव आला. सुरक्षित गुंतवणुकीची मागणी घटली आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेत स्थिरता आल्यासारखे वाटले. याशिवाय ग्रीनलँडच्या मुद्द्यावर तणाव कमी झाल्याने बाजारात सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले. हे सर्व घटक एकत्र येऊन किंमतीत घसरण घडल्
व्यापार, युद्धाच्या भीतीने पूर्वी किंमती वाढल्या होत्या. त्यामुळे या घसरणीमुळे भारतीय बाजारात गुंतवणूकदारांनी दिलासा अनुभवला. इंडिया बुलियन आणि ज्वेलर्स असोसिएशनच्या आकडेवारीनुसार, सोने-चांदीच्या दरात ही बदल दिसले. दागिने खरेदी करणाऱ्यांसाठी ही संधी आहे. पण गुंतवणूकदारांना सावध राहण्याचा सल्ला तज्ज्ञांनी दिलाय. जागतिक घटनांचा थेट परिणाम भारतीय बाजारावर होत असल्याचे यातून स्पष्ट झाले. यामुळे शेअर बाजारातही सकारात्मकता दिसू शकते, असे ते सांगतात.
जागतिक बाजारात अस्थिरता कायम असल्याने सोने-चांदीच्या किंमतीत चढ-उतार राहणार आहेत. 2026 मध्ये चांदीच्या किंमतीत मोठी घसरण होण्याची शक्यता कमी आहे. कारण उद्योगाची मागणी जास्त आहे. 22 कॅरेट सोन्यात 91.67% शुद्धता असते. सोन्यावर 3% जीएसटी आणि मेकिंग चार्जवर 5% जीएसटी लागतो. गुंतवणूकदारांनी बाजारातील बदल पाहून निर्णय घ्यावा, असा सल्ला देण्यात आलाय.