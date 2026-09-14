'मशिदीजवळून गणपती मिरवणूक न्यायची नाही', पोलिस निरीक्षकाचा इशारा; भाजपा आक्रमक, 'हे 'तालिबानी' सरकार, एकतर्फी...'

गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर कर्नाटकमधील म्हैसूरमध्ये एक धक्कादायक प्रकार समोर आला असून यावरुन नवीन वादाला तोंड फुटलं आहे. म्हैसूर जिल्ह्यातील टी. नरसीपुरा येथे गणपती मिरवणुकीबाबत हा वाद निर्माण झाला आहे. स्थानिक पोलिस निरीक्षक धनंजय यांनी गणेशोत्सव आयोजकांना मशिदीजवळ मिरवणूक न काढण्याची आणि तिथे पटाखे न फोडण्याची सूचना केल्याने भारतीय जनता पार्टीने संताप व्यक्त केला आहे.
व्हायरल झालेल्या व्हिडिओत पोलिस निरीक्षक धनंजय यांनी, “मशिदीसमोर मिरवणूक नेऊ नका. यावेळी मशिदीसमोर पटाखे फोडले तर कारवाई करेन. आम्ही तिथे सुरक्षा व्यवस्था ठेवली आहे. दिलेल्या मार्गावरच मिरवणूक काढा,” असा इशारा दिला. धनंजय यांनी या मिरवणुकीला संवेदनशील बाब असल्याचंही म्हटले. या वक्तव्यामुळे राजकीय वाद पेटला आहे. भाजपने काँग्रेस सरकारवर हिंदूविरोधी धोरण असल्याचा आरोप केला आहे.
भाजपा नेते तसेच कर्नाटक विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी घडलेल्या प्रकारावरुन सडकून टीका केली आहे. "म्हैसूरमधील टी. नरसीपूर येथील पोलीस अधिकाऱ्याने गणेशोत्सवाच्या आयोजकांना बोलावून त्यांना धमकावले की, मशिदीजवळ जाऊ नका, मिरवणूक काढू नका, फटाके फोडू नका आणि घोषणाबाजी करू नका. हा केवळ म्हैसूरपुरता मर्यादित प्रश्न नाही; संपूर्ण कर्नाटकात असेच घडत आहे," असा आरोप अशोक यांनी केला आहे. "पोलीस अधिकारी गणेश चतुर्थीच्या आयोजकांना फोन करून धमकावत आहेत. यावरून असे दिसून येते की कर्नाटक सरकार हे 'तालिबानी' सरकार आहे, एकतर्फी वागणारे सरकार आहे. मशिदींवर पहाटे 4 ते रात्री 10 वाजेपर्यंत लाऊडस्पीकरवरून प्रार्थना आणि घोषणा ऐकवल्या जातात. त्यावर कोणतेही निर्बंध नाहीत," असा आक्षेपही अशोक यांनी नोंदवलाय.
"सर्वोच्च न्यायालयानेही लाऊडस्पीकरच्या वापराबाबत निर्देश दिले आहेत. आता कर्नाटक सरकारने संध्याकाळी सहानंतर लाऊडस्पीकर वापरण्यावर बंदी घातली आहे. हा काय प्रकार आहे? न्याय आणि लोकशाहीसाठी तसेच या तालिबानी सरकारच्या विरोधात मी टी. नरसीपूरला जाणार आहे. डी. के. शिवकुमार हे केवळ निवडणुकीपुरते हिंदू आहेत. निवडणुकीनंतर तुम्ही हिंदू राहत नाही. जर तुम्ही खरे हिंदू असाल, तर त्या पोलीस अधिकाऱ्यावर कारवाई करून ते सिद्ध करा. त्याला त्वरित निलंबित करा. तेव्हाच कर्नाटकच्या जनतेला समजेल की कोण हिंदू आहे आणि कोण नाही," अशी आक्रमक भूमिका अशोक यांनी मांडली आहे. एएनआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना अशोक यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.
#WATCH | Bengaluru, Karnataka: R Ashoka, LoP in Karnataka Assembly, says, "The police officer in T. Narasipur, Mysuru, called the Ganesha festival organisers and threatened them not to go near any masjid, no procession, no crackers, and no slogans. This is not just a Mysuru… pic.twitter.com/57LjFxIqJx— ANI (@ANI) September 13, 2026
गणेशोत्सवादरम्यान हा वाद निर्माण झाल्याने आता सरकार काय भूमिका घेतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.