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'मशिदीजवळून गणपती मिरवणूक न्यायची नाही', पोलिस निरीक्षकाचा इशारा; भाजपा आक्रमक, 'हे 'तालिबानी' सरकार, एकतर्फी...'

सोशल मीडियावर यासंदर्भातील व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर त्यावरुन आता राजकीय ठिणगी पडली आहे. भाजपाने या प्रकरणी आक्रमक भूमिका घेतलीये

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 14, 2026, 10:58 AM IST|Updated: Sep 14, 2026, 10:58 AM IST
'मशिदीजवळून गणपती मिरवणूक न्यायची नाही', पोलिस निरीक्षकाचा इशारा; भाजपा आक्रमक, 'हे 'तालिबानी' सरकार, एकतर्फी...'
Image Credit: पोलिस अधिकाऱ्याच्या इशाऱ्याने वाद (प्रातिनिधिक फोटो सौजन्य पीटीआय आणि सोशल मीडियावरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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