4 ओव्हरमध्ये दिले 78 रन्स, टीम इंडियासाठी मॅच विनरच बनलाय ओझं? वेस्ट इंडिज विरोधात देणार सुट्टी?

T20 World Cup: टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये टीम इंडियाचा ऑलराऊंडर शिवम दुबे सुपर-8 टप्प्यात लयीपासून दूर जाताना दिसला. दक्षिण आफ्रिका आणि झिम्बाब्वेविरुद्धच्या शेवटच्या 2 सामन्यांत त्याने फक्त चार ओव्हर टाकल्या आणि त्यात 78 धावा दिल्या. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध दोन ओव्हरमध्ये 32 धावा, तर झिम्बाब्वेविरुद्ध दोन ओव्हरमध्ये 46 धावा लुटल्या. शिवमचे हे प्रदर्शन टीम इंडियासाठी मोठी डोकेदुखी ठरलंय. ग्रुप स्टेजमध्ये दुबेने चांगली कामगिरी केली होती, पण आता तो टीमवर ओझं बनलाय का? अशी चर्चा सुरु आहे. त्यामुळे वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या सामन्यात शिवमला आराम देणार का? अशी चर्चा सुरु आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
दुबेची ही कमजोरी टीमच्या बॉलिंगला कमकुवत करतेय. ज्यामुळे विरोधी टीम मोठा स्कोर उभारू शकते.वेस्ट इंडीजविरुद्धच्या सामन्यात टीम व्यवस्थापन शिवम दुबेला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये ठेवेल की नाही, हे पाहणे उत्सुकतेचे आहे.
टीम इंडियाला टी२० विश्वचषकात टिकून राहण्यासाठी वेस्ट इंडीजविरुद्धचा सुपर-8 चा शेवटचा सामना जिंकणे अनिवार्य आहे. हा सामना कोलकाताच्या ईडन गार्डन्स मैदानावर होणार असून, दोन्ही टीमांसाठी 'करो या मरो'ची स्थिती आहे. भारत जिंकला तर सेमीफाइनलमध्ये इंग्लंडविरुद्ध 5 मार्चला खेळेल. दक्षिण आफ्रिकेकडून वेस्ट इंडीजला पराभव झाला आणि भारताने झिम्बाब्वेला हरवले, त्यामुळे हा सामना रोमांचक होणार आहे. टीम इंडियाची बॅटींग मजबूत आहे. पण टीम इंडियाला बॉलिंग सुधारण्याची गरज आहे. हा सामना जिंकण्यासाठी टीम इंडियाला विरोधी टीमची बॅटींग रोखणे आवश्यक आहे. अन्यथा वर्ल्ड कपमधील प्रवास संपुष्टात येऊ शकतो.
झिम्बाब्वेविरुद्धच्या सामन्यात टीम इंडियाच्या बॅटर्सनी उत्कृष्ट कामगिरी केली. संजू सॅमसनने 24 धावा करून सुरुवात वेगवान केली, ज्यामुळे इतर बॅटर्सना फायदा झाला. अभिषेक शर्माने या स्पर्धेतील पहिल्या तीन सामन्यांत शून्यावर बाद होऊनही अर्धशतक झळकावले. तिलक वर्माने नंबर 6 वर 16 चेंडूत 44 धावा कुटल्या. टीमने चार विकेट गमावून 256 धावा केल्या, जो या विश्वचषकातील सर्वाधिक स्कोर आहे. या प्रदर्शनामुळे टीमच्या बॅट्समन्सचा आत्मविश्वास वाढलाय पण तरीही ईडन गार्डन्सवर सावध राहण्याची गरज आहे.
टीम इंडियाच्या बॉलिंगमध्ये सुधार आवश्यक आहे. अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह आणि हार्दिक पंड्याने झिम्बाब्वेविरुद्ध चांगली बॉलिंग केली पण फिरकी गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती लयीपासून दूर दिसतोय. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध 4 ओव्हरमध्ये 47 धावा दिल्या, तर झिम्बाब्वेविरुद्ध 35 धावा दिल्या. त्याच्या लेंथ नियंत्रणात समस्या आहे. सिकंदर राजाने त्याला लक्ष्य केले. टीम मॅनेजमेंट वरुणला ठेवेल की कुलदीप यादवला संधी देईल, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. कुलदीपने या स्पर्धेत फक्त एक सामना पाकिस्तानविरुद्ध खेळला आहे. ही कमजोरी विरोधी टीमला फायदा देऊ शकते.
वेस्ट इंडीजविरुद्धच्या सामन्यासाठी टीम इंडियाची संभावित प्लेइंग इलेव्हन अशी आहे: संजू सॅमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह. मात्र दुबे आणि चक्रवर्तीच्या खराब फॉर्ममुळे बदल होऊ शकतात. टीमला बॉलिंग मजबूत करण्यासाठी कुलदीप किंवा इतर पर्यायांचा विचार केला जाऊ शकतो.