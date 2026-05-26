/1966 मध्ये Taj Hotel मध्ये एका रात्रीचं भाडं किती होतं? 2026 मध्ये किती येतो खर्च? जाणून वाटेल आश्चर्य!

Taj Hotel Room Rent: मुंबईतील आलिशान आणि ऐतिहासिक ओळख असलेल्या ताज महल पॅलेस हॉटेलचं 1966 सालातील एक जुनं बिल सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल झालंय. त्या काळात या लक्झरी हॉटेलमध्ये एका दिवसासाठी खोलीचं भाडं किती होतं?, हे पाहून अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. आज हजारो रुपयांत मिळणारी सुविधा त्या वेळी शंभर-दोनशे रुपयांत उपलब्ध होती, मात्र त्या काळच्या आर्थिक परिस्थितीत तेही मोठं रक्कम मानलं जात होतं.
सोशल मीडियावर समोर आलेल्या जुन्या बिलानुसार, 10 जानेवारी 1966 रोजी ताज हॉटेलमध्ये एका खोलीसाठी 105 रुपये आकारण्यात आले होते. त्यासोबत सर्व्हिस चार्ज आणि इतर शुल्क मिळून अंतिम बिल जवळपास 127 रुपये 70 पैसे इतकं झालं होतं. त्या काळातील महसूल स्टॅम्प असलेली पावतीही बिलावर दिसत असल्याने हे बिल खरे असल्याचे अनेकांनी म्हटले आहे. जुना कागद, टायपिंग शैली आणि हॉटेलची माहिती पाहून लोकांमध्ये या बिलाबद्दल मोठी उत्सुकता निर्माण झाली.
सध्या याच हॉटेलमध्ये एका रात्रीसाठी खोलीचे भाडे 30 ते 35 हजार रुपयांपासून सुरू होत असल्याचे सांगितले जाते. लक्झरी सुविधा, समुद्रकिनारी लोकेशन आणि ऐतिहासिक वारसा यामुळे हे हॉटेल आजही देशातील सर्वात प्रतिष्ठित हॉटेल्सपैकी एक मानले जाते. त्यामुळे 1966 मधील 127 रुपयांचे बिल आणि आजचे हजारो रुपयांचे दर यातील फरक पाहून लोक महागाईच्या वेगाबद्दल चर्चा करत आहेत.
या व्हायरल बिलामुळे आणखी एक मनोरंजक गोष्ट चर्चेत आली. 1966 मध्ये 10 ग्रॅम सोन्याची किंमत साधारण 83 ते 85 रुपयांच्या आसपास होती. म्हणजेच त्या काळात ताज हॉटेलमध्ये एका दिवसाचा मुक्काम हा 10 ग्रॅम सोन्यापेक्षाही महाग समजला जात होता. आजच्या तुलनेत रक्कम लहान वाटत असली तरी त्या काळात हा खर्च फक्त श्रीमंत लोकांसाठीच परवडणारा होता.
हे बिल व्हायरल झाल्यानंतर सोशल मीडियावर अनेक मजेशीर प्रतिक्रिया उमटल्या. काहींनी “आज एवढ्या पैशांत मोठ्या शहरात चांगला चहा-स्नॅक्सही मिळणार नाही” अशी प्रतिक्रिया दिली. तर काहींनी हे महागाईचे जिवंत उदाहरण असल्याचे म्हटले. अनेकांनी जुन्या भारतातील जीवनशैली, खर्च आणि आजच्या बदललेल्या आर्थिक वास्तवाची तुलना करत पोस्ट शेअर केल्या.
हे जुनं बिल केवळ हॉटेलच्या दरांची माहिती देत नाही, तर त्या काळातील आर्थिक स्थिती, व्यवहारपद्धती आणि लक्झरी संस्कृतीचंही चित्र दाखवतं. 1903 मध्ये सुरू झालेलं ताज हॉटेल हे भारताच्या आदरातिथ्य क्षेत्रातील एक ऐतिहासिक प्रतीक मानलं जातं. त्यामुळे हे बिल अनेकांसाठी आठवणींचा भाग ठरत आहे, तर तरुण पिढीसाठी “त्या काळात भारत कसा होता?” याची झलक दाखवत आहे.
मुंबईतील द ताज महाल पॅलेसमध्ये 2026 मध्ये एका रात्रीच्या मुक्कामासाठी साधारणपणे ₹20,000 ते ₹45,000 पर्यंत भाडं आकारलं जात आहे. रूमचा प्रकार, सी-व्ह्यू, सीझन, वीकेंड आणि बुकिंग प्लॅटफॉर्मनुसार दर बदलता. लक्झरी किंवा सूट रूम्ससाठी हे दर ₹1 लाखांपर्यंतही जाऊ शकतात.काही ट्रॅव्हल प्लॅटफॉर्मवर बेसिक लक्झरी रूम्स ₹18-25 हजारांच्या दरम्यान दिसत आहेत.