महिलांच्या परवानगीशिवाय फोटो,व्हिडीओ काढताय? सर्वोच्च न्यायालयाने दिलाय मोठा निर्णय!

Women Photos And Video: मोबाईलमध्ये कॅमेरा आल्यापासून फोटो काढण्याचा ट्रेण्ड वाढलाय. आपल्या आजुबाजूला चांगल्या वाटणाऱ्या गोष्टींचा आपण सहज फोटो काढतो. पण आता फोटो काढताना तुम्हाला विशेष काळजी घ्यावी लागणार आहे. कारण यात महिलांचे फोटो असतील आणि त्यांच्या परवानगीविना असतील तर तुम्हाला ते महागात पडू शकते, याबद्दल तुम्ही ऐकलं असेल. पण तुमच्यावर कधी गुन्हा दाखल होऊ शकतो? सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात निकाल देताना यासंदर्भात निर्णय घेतलाय. काय आहे नेमकं प्रकरण? सविस्तर जाणून घेऊया.
ममता अग्रवाल या महिला त्यांच्या मैत्रिणीसह आणि कामगारांसोबत एका जागेवरुन जात होत्या. अशावेळी तुहिन कुमार बिस्वास यांनी त्यांना थांबवून परवानगी न घेता फोटो-व्हिडीओ काढले. ममता यांनी यात गोपनीयतेचा भंग झाल्याचा दावा केला. हे प्रकरण कोर्टात गेलं.पण न्यायालयाने हा व्हॉयरिझमचा गुन्हा नसल्याचे सांगितले, कारण त्या कोणतेही खासगी कृत्य करत नव्हत्या.
न्या. एन. कोटीश्वर सिंह आणि न्या. मनमोहन यांच्या खंडपीठाने आरोपीविरुद्धचे 354C अंतर्गत गुन्हे पूर्णपणे रद्द केले. 'खासगी कृत्य ही संकल्पना अत्यंत विशिष्ट आणि संकुचित आहे. ती नसताना केवळ फोटो काढणे हा व्हॉयरिझम होऊ शकत नाही,' असे न्यायालयाने नमूद केले.
हा निकाल महिलांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराला धक्का नाही, तर कायद्याची अचूक व्याख्या करतो, असे विश्लेषक सांगतात. सामान्य फोटोग्राफी गुन्हा नाही, पण खरोखरच संरक्षित खासगी क्षणांमध्ये छुपे निरीक्षण किंवा रेकॉर्डिंग मात्र कठोर गुन्हा असल्याचेही ते सांगतात. हा निर्णय भविष्यात अशा प्रकरणांमध्ये महत्त्वाचा दाखला बनणार आहे.
उत्तर : नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, फक्त परवानगी न घेता फोटो काढणे हा व्हॉयरिझमचा गुन्हा होत नाही. कलम ३५४C तेव्हाच लागू होते जेव्हा महिला एखादे “खासगी कृत्य” (प्रायव्हेट ऍक्ट) करत असते आणि ते छुप्या पद्धतीने पाहिले किंवा रेकॉर्ड केले जाते.
उत्तर : खासगी कृत्य म्हणजे फक्त खूप मर्यादित परिस्थिती : बाथरूम किंवा प्रसाधनगृह वापरताना
कपडे बदलताना किंवा फक्त अंतर्वस्त्रात असताना
लैंगिक कृत्य करताना (जिथे कोणी पाहील अशी वाजवी अपेक्षा नसते)
या व्यतिरिक्त इतर कोणतेही सामान्य कृत्य (चालणे, बोलणे, काम करणे इत्यादी) खासगी कृत्यात येत नाही.
उत्तर : नाही. हा निकाल महिलांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराला धक्का देणारा नाही, तर कायद्याची अचूक आणि संकुचित व्याख्या करणारा आहे. खरोखरच संरक्षित खासगी क्षणांमध्ये (उदा. बाथरूम, कपडे बदलणे) छुपे रेकॉर्डिंग करणे आजही कठोर गुन्हा आहे. फक्त सामान्य परिस्थितीतील फोटोग्राफीला व्हॉयरिझम म्हणता येणार नाही, असा स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिला आहे.