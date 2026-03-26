मोफत बस प्रवास, फ्रीजचं वाटप, 2000 ची रोकड; कोणत्या राज्यात पुरुषांसाठी विशेष तरतूद?

Tamil Nadu Assembly Election 2026 News : ज्याप्रमाणं महाराष्ट्रात निवडणुकांच्या धर्तीवर सत्ताधाऱ्यांनी काही मोठ्या घोषणा करत मतदारांचं लक्ष आणि त्यांची मतंही आपल्या बाजूनं वळवली, तशाच घोषणा आणखी काही राज्यांनीही केल्या.   

सायली पाटील | Updated: Mar 26, 2026, 02:11 PM IST
(एआय फोटो)

Tamil Nadu Assembly Election 2026 News :  निवडणुकांच्या धर्तीवर मतदारांची मनं जिंकण्यासाठी अनेक घोषणा केल्या जातात. बऱ्याचदा या घोषणा पूर्णही करण्यात येतात. कारण याच घोषणांनी नेतेमंडळींना निवडणुकीत घवघवीत यश मिळवून दिलेलं असतं. अशा योजनांपैकी एक म्हणजे महाराष्ट्रातील लाडकी बहीण योजना. महाराष्ट्रात निवडणुकीतील सकारात्मक निर्णयांसाठी लागू करण्यात आलेल्या या योजनेचे परिणाम पाहता इतरही काही राज्यांमध्ये अशाच घोषणा करण्यात आल्या. यामध्ये आता एका राज्यानं थेट पुरुषांसाठीच अशा आकर्षक योजना सुरू करत सर्वांचं लक्ष वेधलं आहे. 

कोणत्या राज्यात पुरुषांसाठी खास योजना?

पुढील महिन्यात तामिळनाडूमधील विधानसभा निवडणुकांच्या धर्तीवर एकिकडे एनडीएनं जागावाटपाची घोषणा केली असातनाच राज्यात युतीचं नेतृत्त्वं अण्णाद्रमुककडे (AIADMK) आहे. या निवडणुकीमध्ये एकूण 234 जागांपैकी 169 जागांवर अण्णाद्रमुक निवडणूक लढवत आहे. तर, मित्रपक्षांना 65 जागा देण्यात आल्या आहेत. AIADMK

AIADMK चे महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी यांनी चेन्नईतील पक्ष मुख्यालयात आयोजित संयुक्त पत्रकार परिषदेमध्ये काही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. या कार्यक्रमात केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल, भाजपचे तामिळनाडू अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन, पीएमके अध्यक्ष अंबुमणि रामदार आणि एएमएमके महासचिव टीटीवी दिनाकरन यांचीही हजेरी होती. दरम्यान, पलानीस्वामी यांनी पक्षाचा जाहीरनामासुद्धा जारी केला. ज्यामध्ये 297 आश्वासनं देत मतदारांना विश्वासात घेण्यात आलं. 

हेसुद्धा वाचा : Ladki Bahin : एकतर खात्यावर येतील 4500 रुपये, नाहीतर योजनेतून नाव बाद! 'लाडकी बहिण'साठी 31 मार्च निर्णायक 

AIADMK कडून देण्यात आलेल्या आश्वासनं आणि मुख्य प्रस्तावामध्ये महिलांच्या कुटुंबातील मुख्य पुरुषांना प्रतिमाह 2 हजार रुपयांचा निधी आणि कुटुंबाला महागाईपासून दिलासा देण्यासाठी एकदा 10 हजार रुपये देणार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. डाळ, तांदूळ इतकंच नव्हे तर फ्रीज मोफत दिला जाणार असल्याचंही आश्वासन देण्यात आलं. याशिवाय रेशनकार्डधारकांना वर्षातून तीनदा मोफत एलपीजी सिलेंडर देण्याचंही आश्वासन देण्यात आलं आहे. याशिवाय पुरुषांना मोफत बस प्रवास योजनेलाही वाव देण्याचं आश्वासन नागरिकांना देण्यात आलं आहे. 

27 जागांवर भाजप लढवणार निवडणूक

अधिकृत माहितीनुसार या निवडणुकीमध्ये भाजप 27 जागांवर निवडणूक लढणार असून, त्यामध्ये मैलापुर, थल्ली, मोडकुरिची, उधगमंडलम, अवाड़ी, तिरुवन्नामलाई, थंजावुर, कोयंबटूर नॉर्थ, नागरकोइल, रामनाथपुरम अशा जागांचा समावेश आहे. तर, पट्टाली मक्कल काची (PMK) ला 18 जागा असून, त्यामध्ये सलेम वेस्ट, धर्मपुरी, विक्रवंडी, मयिलाडुतुरै, शोलिंगुर, अंबत्तूर, पेरांबूर आणि सलेम नॉर्थचाही समावेश आहे. 

अम्मा मक्कल मुन्नेत्र कड़गम (AMMK) या निवडणुकीत 11 जागांवर निवडणूक लढणार असून यामध्ये पेरियाकुलम, मन्नारगुडी, तिरुवैयारु, करैकुडी, सैदापेट, पूनमल्ली आणि नंगुनेरीचा समावेश आहे. तर तमिल मनीला कांग्रेस (TMC)ला पाच जागा देण्यात येत असून, त्यामध्ये ओट्टनछत्रम, ईरोड वेस्ट, रानीपेट, कुंभकोणम आणि किलियूरचा समावेश आहे. 

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

इतर बातम्या

आठवड्याभरात 'धुरंधर 2'ची 1000 कोटींची झेप; Animal...

मनोरंजन