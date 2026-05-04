80 कोटींचा बंगला, आलिशान गाड्यांची रांग अन् हिरेजडित दागिने; थलापती विजयची संपत्ती किती? इतका पैसा कसा जमवला?

Thalapathy Vijay Property: दाक्षिणात्य चित्रपटांमध्ये आपल्या वेगवेगळ्या भूमिकांनी प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य करणाऱ्या थलापती विजयने राजकारणातही आपला ठसा उमटवला आहे. तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीचे निकाल हाती येत असून, सर्वांना आश्चर्यचकित करणारे कल हाती आले आहेत. 2 वर्ष जुन्या पक्षाने पहिल्याच निवडणुकीत अनेक धुरंधऱांना मागे टाकलं आहे. थलापति विजयने जी कामगिरी केली आहे, ती कमल हासन आणि रजनीकांत यांनाही जमलेली नाही.
तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकांचे निकाल अत्यंत धक्कादायक म्हणावे असे लागताना दिसत आहेत. अवघ्या दोन वर्षांपूर्वी स्थापन झालेला 'TVK' हा राजकीय पक्ष, राजकारणातील दिग्गज नेत्यांना अक्षरशः बाजूला सारताना दिसत आहे. दक्षिण भारतीय चित्रपटसृष्टीतील महानायक 'थलपती' जोसेफ विजय विजयाच्या दिशेने वेगाने कूच करत आहे. आतापर्यंत झालेल्या मतमोजणीमध्ये, विजय यांच्या 'TVK' पक्षाने 103 जागांचा टप्पा ओलांडला असून, सर्वात मोठा पक्ष म्हणून समोर आला आहे.
51 वर्षीय विजयने गेल्या अनेक दशकांपासून 'DMK' आणि 'AIADMK' या पक्षांसाठी अभेद्य किल्ला बनून राहिलेल्या या राज्यावर यशस्वीपणे विजय मिळवला आहे. त्यांचा पक्ष, 'तामिझगा वेट्री कझगम' (TVK), या पक्षाने प्रस्थापित दबदबा मोडीत काढला आहे; आणि हे सिद्ध केले आहे की, रुपेरी पडद्यावरील नायक खरोखरच राज्याचा कारभार सांभाळण्यास सक्षम आहे. कमल हासन आणि रजनीकांत यांसारख्या महानायकांना तामिळनाडूमध्ये जे साध्य करता आले नाही, ते विजय यांनी करून दाखवले आहे. आपल्या 33 वर्षांच्या चित्रपट कारकिर्दीत, विजय यांनी केवळ संपत्तीच नाही, तर त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे लोकांचे प्रेम कमावले आहे; आणि हेच प्रेम आता त्यांच्या पहिल्याच निवडणुकीत मतांच्या स्वरूपात परावर्तित झाले आहे.
निवडणुकीत दाखल प्रतिज्ञापत्रानुसार, थलापती विजयकडे 624 कोटींची मालमत्ता आहे. 6 कोटींची आलिशान कार आणि बंगला असणाऱ्या विजयकडे कोट्यवधी रुपयांचे दागिनेही आहेत. यामध्ये 2 किलो चांदी, 3132 ग्रॅम सोने आणि 134.91 कॅरेट हिऱ्यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, बचत खात्यात 213.36 कोटी रुपये जमा आहेत, तर 5.79 कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवी (Fixed Deposits) त्याच्या नावावर आहेत.
चेन्नईच्या नीलंकरई भागात समुद्रकिनारी विजयचा बंगला आहे, जो अत्यंत महागडा आहे. या बंगल्याची किंमत जवळपास 70 ते 80 कोटी आहे. त्याच्या आलिशान गाड्यांमध्ये रोल्स-रॉयस घोस्ट, BMW X5 आणि X6, ऑडी A8 L, रेंज रोव्हर इव्होक, व्होल्वो XC90, मर्सिडीज-बेंझचे काही मॉडेल्स आणि फोर्ड मस्टँग यांसारख्या गाड्यांचा समावेश आहे.