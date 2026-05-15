/जे महाराष्ट्रात 2022 मध्ये घडलं तेच आज तामिळनाडूत घडतंय! मोठ्या पक्षात 22 विरुद्ध 25 संघर्ष

Tamil Nadu Shiv Sena Eknath Shinde Style Politics: तामिळनाडूमध्येही महाराष्ट्रात ज्या पद्धतीचं राजकारण चार वर्षांपूर्वी झालं तसं राजकारण होत असताना दिसत आहे. नेमकं तिथे घडलंय काय पाहूयात...
Tamil Nadu Shiv Sena Eknath Shinde Style Politics: अभिनेते सी. जोसेफ विजय यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यापासून तामिळनाडूमध्ये नवीन राजकीय नाट्य सुरु झालं. या नाट्याचा पुढला अंक विधानसभेत सरकराने 144 मतांसहीत बहुमत सिद्ध करताना पहायला मिळाला. राज्यपालांना तीनदा भेटल्यानंतरही 118 जागांची मॅजिकल फिगर गाठून बहुमत सिद्ध करण्यात अडचण येणाऱ्या विजय यांच्या तमिळगा वेत्री कळगम (टीव्हीके) पक्षाला तब्बल 144 आमदारांनी पाठिंबा दिला. यासाठी कारण ठरली एआयएडीएमके पक्षात पडलेली फूट! बंडखोर गटातील 25 आमदारांनी थलापती विजय यांच्या टीव्हीके पक्षाच्या सरकारला पाठिंबा जाहीर केला. “जनतेचा जनादेश मान्य करून आम्ही टीव्हीके सरकारला साथ देतोय,” असं या आमदारांनी जाहीर केलं. मात्र आता हे फुटीचं प्रकरण महाराष्ट्रातील शिवसेनेमध्ये पडलेल्या फुटीप्रमाणेच असून जे महाराष्ट्रात घडलं तेच आता तामिळनाडूमध्ये घडणार असं चित्र दिसत आहे.
जून 2022 मध्ये, एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत बंड करून पक्षाचे दोन-तृतीयांश आमदार आपल्यासोबत नेले आणि महाविकास आघाडी सरकार पाडले. त्यामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना राजीनामा द्यावा लागला. या बंडामुळे पक्ष शिंदे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील विरोधी गटांमध्ये विभागला गेला. अशीच घटना बुधवारी तामिळनाडूमध्ये घडली, जिथे सी. व्ही. षण्मुगम आणि एस. पी. वेलुमणी यांच्या नेतृत्वाखालील बंडखोर एआयएडीएमके गटाने, आमदारांना विरोधात मतदान करण्याचे निर्देश देणारा पक्षादेश असूनही, विश्वासदर्शक ठरावादरम्यान विजय यांच्या अल्पमतातील सरकारला पाठिंबा दिला. यामुळे अम्मांच्या एआयएडीएमके पक्षाचे दोन गट पडले, ज्यात एका बाजूला 25 बंडखोर आमदार आणि दुसऱ्या बाजूला 22 आमदार आहेत.
एआयएडीएमकेचे सरचिटणीस एडप्पाडी के. पलानीस्वामी यांनी, पक्ष नवनिर्वाचित टीव्हीके सरकारला पाठिंबा देणार नाही असे सांगितल्यानंतर आणि आमदारांना मंत्रीपदे व बोर्ड अध्यक्षपदांची आमिषे दाखवून आकर्षित करण्याचे प्रयत्न होत असल्याचा आरोप केल्यानंतरही हे घडले. या संकटामुळे आता एआयएडीएमके पक्ष शिवसेनेसारख्या फुटीच्या दिशेने वाटचाल करत आहे का? अशी चर्चा सुरु झाली आहे.
तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला बहुमताचा आकडा पार करता न आल्याने त्रिशंकू जनादेश मिळाल्यानंतर एआयएडीएमकेमधील मतभेदांना आणि त्यानंतरच्या घटनाक्रमाला सुरुवात झाली. टीव्हीके 108 जागांसह सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला, परंतु स्वबळावर सरकार स्थापन करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या संख्याबळापेक्षा तो कमी पडला. मागील निवडणुकीत एकतर्फी विजय मिळवलेल्या डीएमकेच्या जागा 59 पर्यंत घसरल्या, तर एआयएडीएमकेला केवळ 47 जागा जिंकता आल्या. मात्र यापैकी एआयएडीएणकेच्या 25 आमदारांनी विजय यांच्या सरकारला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतल्याने पक्षात उभी फूट पडली आहे. बंडखोर आमदारांची संख्या अधिक असल्याने आता हे प्रकरण कोर्टात गेलं तर तिथे यावर निकाल देण्यासाठी अधिक कालावधी लागू शकतो असं सांगितलं जात आहे.