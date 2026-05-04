भारतातील सर्वात लोकप्रिय मुख्यमंत्र्याचा पराभव! राजकारणात कुणीच कुणाचं नसतं! ज्या व्यक्तीने इतकी वर्ष जिंकायला मदत केली त्यानेच निवडणुकीत पाडलं

MK Stalin Lost: पश्चिम बंगाल, केरळसह पाच राज्यांच्या निवडणुकांच्या निकालाचे चित्र जवळपास स्पष्ट झाले आहे. सर्वात धक्कादायक निकाल तामिळनाडू पहायला मिळाला आहे. तामिळनाडूचे विद्यमान मुख्यमंत्री आणि डीएमके प्रमुख एम. के. स्टॅलिन यांचा पराभव झाला आहे. ज्या व्यक्तीने इतकी वर्ष जिंकायला मदत केली त्यानेच त्यांना या निवडणुकीत पाडलं आहे. यामुळे राजकारणात कुणीच कुणाचं नसतं हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.
एम. के. स्टॅलिन यांनी त्यांचा बालेकिल्ला असलेल्या कोलाथूर मतदार संघातून निडणूक लढवली. मात्र, हा बालेकिल्ला त्यांच्या हातातून गेला आहे. कोलाथूर मतदार संघातच एम. के. स्टॅलिन यांना परभावाचा धक्का बसला आहे. 2011, 2016 आणि 2019 मध्ये सातत्याने ते मतदार संघातून विजय मिळव आहेत. यावेळी, त्यांचे दीर्घकाळचे सहकारी आणि विजय यांच्या टीव्हीके पक्षाचे उमेदवार व्ही. एस. बाबू यांनी त्यांचा पराभव केला.
विजय यांच्या टीव्हीके पक्षात प्रवेश करण्यापूर्वी व्ही. एस. बाबू डीएमके पक्षात कार्यत होते. 2011 मध्ये त्यांनी स्टॅलिन यांच्यासोबत कोलाथूर मतदारसंघाचे निवडणूक प्रभारी म्हणून काम पाहिले होते. नंतर त्यांनी पक्ष सोडून एआयएडीएमकेमध्ये प्रवेश केला. 7 फेब्रुवारी 2026 रोजी ते टीव्हीकेमध्ये सामील झाले. विजय यांनी व्ही. एस. बाबू यांना निवडणुकीचे तिकीट दिले. व्ही. एस. बाबू यांना थेट एम. के. स्टॅलिन यांच्या विरोधात निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवले. व्ही. एस. बाबू यांनी प्रचंड मताधिक्याने विजय मिळवला आहे.
एम. के. स्टॅलिन हे तामिळनाडतील सर्वात पावरफुल नेते आहेत. पाच वेळा मुख्यमंत्री राहिलेल्या एम. करुणानिधी यांचे ते सुपुत्र आहेत. 2018 मध्ये त्यांच्या निधनानंतर त्यांनी डीएमके पक्षाची सूत्रे हाती घेतली. विल्लिवाक्कम आणि पुरासवाक्कमच्या काही भागांना एकत्र करून 2011 मध्ये कोलाथूर विधानसभा मतदारसंघ तयार करण्यात आला होता आणि तेव्हापासून स्टॅलिन यांनी ही जागा राखली आहे.