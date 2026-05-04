English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • भारत
  • भारतातील सर्वात लोकप्रिय मुख्यमंत्र्याचा पराभव! राजकारणात कुणीच कुणाचं नसतं! ज्या व्यक्तीने इतकी वर्ष जिंकायला मदत केली त्यानेच निवडणुकीत पाडलं

भारतातील सर्वात लोकप्रिय मुख्यमंत्र्याचा पराभव! राजकारणात कुणीच कुणाचं नसतं! ज्या व्यक्तीने इतकी वर्ष जिंकायला मदत केली त्यानेच निवडणुकीत पाडलं

सर्वात धक्कादायक निकाल तामिळनाडू पहायला मिळाला आहे. भारतातील सर्वात लोकप्रिय मुख्यमंत्र्याचा पराभव झाला आहे. जवळच्या सहकाऱ्यानेच त्यांना पराभवाचा धक्का दिला आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: May 4, 2026, 05:22 PM IST
भारतातील सर्वात लोकप्रिय मुख्यमंत्र्याचा पराभव! राजकारणात कुणीच कुणाचं नसतं! ज्या व्यक्तीने इतकी वर्ष जिंकायला मदत केली त्यानेच निवडणुकीत पाडलं

MK Stalin Lost:  पश्चिम बंगाल, केरळसह पाच राज्यांच्या निवडणुकांच्या निकालाचे चित्र जवळपास स्पष्ट झाले आहे. सर्वात धक्कादायक निकाल तामिळनाडू पहायला मिळाला आहे. तामिळनाडूचे विद्यमान मुख्यमंत्री आणि डीएमके प्रमुख एम. के. स्टॅलिन यांचा पराभव झाला आहे. ज्या व्यक्तीने इतकी वर्ष जिंकायला मदत केली त्यानेच त्यांना या निवडणुकीत पाडलं आहे. यामुळे राजकारणात कुणीच कुणाचं नसतं हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

एम. के. स्टॅलिन यांनी त्यांचा बालेकिल्ला असलेल्या  कोलाथूर मतदार संघातून निडणूक लढवली. मात्र, हा बालेकिल्ला त्यांच्या हातातून गेला आहे.  कोलाथूर मतदार संघातच एम. के. स्टॅलिन यांना परभावाचा धक्का बसला आहे.  2011, 2016 आणि 2019 मध्ये सातत्याने ते मतदार संघातून विजय मिळव आहेत. यावेळी, त्यांचे दीर्घकाळचे सहकारी आणि विजय यांच्या टीव्हीके पक्षाचे उमेदवार व्ही. एस. बाबू यांनी त्यांचा पराभव केला.

हे देखील वाचा... कोकणातील सर्व आंबा उत्पादकांना हा एकटा माणूस टक्कर देतो! भारतातील सर्वात मोठ्या आंब्याच्या बागेचा मालक आणि जगातील पहिल्या नंबरचा आंबा निर्यातदार

विजय यांच्या टीव्हीके पक्षात प्रवेश करण्यापूर्वी व्ही. एस. बाबू डीएमके पक्षात कार्यत होते. 2011 मध्ये त्यांनी स्टॅलिन यांच्यासोबत कोलाथूर मतदारसंघाचे निवडणूक प्रभारी म्हणून काम पाहिले होते. नंतर त्यांनी पक्ष सोडून एआयएडीएमकेमध्ये प्रवेश केला. 7 फेब्रुवारी 2026 रोजी ते टीव्हीकेमध्ये सामील झाले. विजय यांनी व्ही. एस. बाबू यांना निवडणुकीचे तिकीट दिले. व्ही. एस. बाबू यांना थेट एम. के. स्टॅलिन यांच्या विरोधात निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवले.  व्ही. एस. बाबू  यांनी प्रचंड मताधिक्याने विजय मिळवला आहे.

स्टॅलिन यांना मोठा धक्का

एम. के. स्टॅलिन हे तामिळनाडतील सर्वात पावरफुल नेते आहेत.  पाच वेळा मुख्यमंत्री राहिलेल्या एम. करुणानिधी यांचे ते सुपुत्र आहेत. 2018 मध्ये त्यांच्या निधनानंतर त्यांनी डीएमके पक्षाची सूत्रे हाती घेतली. विल्लिवाक्कम आणि पुरासवाक्कमच्या काही भागांना एकत्र करून 2011 मध्ये कोलाथूर विधानसभा मतदारसंघ तयार करण्यात आला होता आणि तेव्हापासून स्टॅलिन यांनी ही जागा राखली आहे.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
MK Stalin LostTamil Nadu Chief Minister and DMK chief M. K. Stalin's LostTamil Nadu Election Results 2026डीएमके प्रमुख एम. के. स्टॅलिन यांचा पराभवमुख्यमंत्र्याचा पराभव

इतर बातम्या

मुंबई विमानतळावर एकच गोंधळ, विमानाच्या शौचालयात जे सापडलं त...

मुंबई बातम्या