/शपथविधीनंतर पहिल्याच तासात CM विजय यांचं जनतेला गिफ्ट; कोणत्या शासन आदेशांवर स्वाक्षरी?

Tamil Nadu CM Vijay in Action: अतिशय रंजक वळणावर पोहोचलेल्या तामिळनाडूच्या राजकारणात आता तितक्याच रंजक पर्वाची सुरुवात झाली आहे. त्या पर्वाचं नाव आहे विजय पर्व. पहिल्या तासात CM विजय यांनी उचललं मोठं पाऊल...
Tamil Nadu CM Vijay in Action: तामिळनाडूतील विधानसभा निवडणुकीत प्रचंड प्रमाणात यश मिळाल्यानंतर थालापथी विजय यांनी एका नव्या प्रवासाची सुरुवात केली. देशातील अतिशय महत्त्वाच्या अशा दाक्षिणात्य राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदाची त्यांनी 10 मे 2026 रोजी शपथ ग्रहण केली. मुख्य म्हणजे शपथविधी सोहळ्यानंतर पहिल्या तासातच त्यांनी आपला पदभार स्वीकारत धडाकेबाजरित्या कामाला सुरुवात केली. काही महत्त्वाच्या फाईलवर त्यांनी मुख्यमंत्री म्हणून स्वाक्षरी केली. ज्यामुळं जाहीरनाम्यात ज्याप्रमाणं त्यांच्या TVK पक्षानं जनतेला आश्वासनं दिली त्याच जनतेसाठी पहिल्या क्षणापासून काम करण्याचाच सी. जोसेफ विजय यांचा मनसुबा स्पष्ट झाला.
उपलब्ध माहितीनुसार घरगुती वापरकर्त्यांसाठी विजेचे 200 युनिट मोफत देण्याचा निर्णय मान्य कर त्यांनी नागरिकांना मोठा दिलासा दिला. जाहीरनाम्यातील महत्त्वाच्या आश्वासनांमध्ये या आश्वासनाचाही समावेश होता. याशिवाय महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी विशेष सुरक्षा दल/ पथकाच्या आखणीसाठीच्या फाईलवरहीत्यांनी स्वाक्षरी केली. सरकारनं सांगितल्यानुसार हे पथक महिलांविरोधातील गुन्ह्यांवर वेगानं कारवाई करण्यास प्राधान्य देईल.
शपथविधी सोहळ्यानंतर विजय यांनी द्रमुकला एक अतिशय महत्त्वाचा संदेश दिला. 2021 ते 2026 दरम्यान तामिळनाडूच्या आर्थिक परिस्थितीवर एक श्वेतपत्रिका जारी केली जाणार असल्याचं CM विजय म्हणाले. 'द्रमुक सरकार आमच्यासाठी 10 लाख कोटींचं कर्ज सोडून गेलं आहे. मी जनतेचा सांगू इच्छितो, लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, मागील सरकारनं राज्यावर प्रचंड भार टाकला आहे आणि मला कोणत्या स्थितीमध्ये या पदाची जबाबदारी सांभाळावी लागली आहे', असं ते म्हणाले.
सरकारच्या भूमिकेनुसार आता तामिळनाडूमध्ये घरगुती वापरातील विजबिलात 200 युनिटची वीज मोफत देण्यात येईल. यामुळं मध्यमवर्ग आणि राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असणाऱ्या जनतेला मोठा दिलासा मिळण्याची आशा व्यक्त केली जात आहे. महिलांसाठी राज्या परिवहन निगमच्या बसमध्ये मुक्त संचार करण्याच्या योजनेसंदर्भातीस निर्देशही विजय सरकारनं दिले. आपलं सरकार हे 'जनतेचं सरकार' असेल आणि निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान केलेल्या आश्वासनांना टप्प्याटप्प्यानं पूर्ण करण्यावर भर देईल असंही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.
महत्त्वाचे निर्णय
योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये कोणत्याही प्रकारची दिरंगाई केली जाऊ नये आणि शक्य तितक्या तातडीनं सामान्यांपर्यंत या योजनांचे लाभ पोहोचवण्यात यावेत अशा स्पष्ट सूचनाही त्यांनी केल्या. आपल्या संबोधनपर भाषणामध्ये त्यांनी जनतेकडून आधार आणि पाठिंब्याची अपेक्षा करत याच बळावर आपण सर्व आश्वासनं पूर्ण करू असं म्हटलं. त्यांच्या या वक्तव्यावर उपस्थितांनी टाळ्यांचा वर्षाव केला. दोन महत्त्वाच्या योजनांशिवार थालापती विजय यांच्या सरकारनं युवांसाठी रोजगारसंधी, महागाईपासून दिलासा आणि समाजकल्याणाच्या अनेक योजांबाबच्या कामांचाहरी श्रीगणेशा केला जाणार असल्याचे संकेत दिल्याचं पाहायला मिळालं. तामिळनाडूच्या या घटनेचे पडसाद देशासह संपूर्ण सोशल मीडिया वर्तुळावरही पाहायला मिळाले.