/एक ग्रॅम सोन्याची अंगठी देणार, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री विजय यांनी केली घोषणा, कोणाला मिळणार ही अंगठी?

तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री विजय यांनी सरकारी रुग्णालयांमध्ये जन्मलेल्या नवजात बालकांना एक ग्रॅम सोन्याची अंगठी देण्याची योजना सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. निवडणुकीत त्यांचा पक्ष 'तमिळगा वेत्री कळगम' (TVK) कडून वचननाम्यात याचं आश्वासन दिलं होतं. 'थाईमामन थंगा मोथिरम' (मामाची सोन्याची अंगठी) नावाची ही योजना 28 सप्टेंबर रोजी अधिकृतपणे सुरू केली जाईल. तथापि, 22 जूनपासून सरकारी रुग्णालयांमध्ये जन्मलेली सर्व बालके या लाभासाठी पात्र असतील आणि त्यांना मागील तारखेपासून (पूर्वलक्षी प्रभावाने) या अंगठ्यांचे वाटप करण्याची व्यवस्था केली जाईल.
निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मदुरांतकम आणि धारापुरम या पोटनिवडणूक होणाऱ्या दोन मतदारसंघांमध्ये ही मोफत सोन्याची अंगठी देण्याची योजना सुरू करता येणार नाही, कारण राज्य सरकारने या योजनेसाठी आयोगाची परवानगी घेतलेली नाही. राज्याने केवळ 'मोफत नाश्ता योजने'च्या विस्तारासाठीच निवडणूक आयोगाची मंजुरी घेतली आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.
सरकारी आरोग्यसेवेवरील लोकांचा विश्वास दृढ करणे, रुग्णालयातील सुरक्षित प्रसूतीला प्रोत्साहन देणे आणि नवजात बाळाला मामाकडून सोने भेट देण्याच्या तमिळ परंपरेचे जतन करणे, या उद्देशांनी ही योजना सुरू करण्यात आली असल्याचे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे.
सरकारी आकडेवारीनुसार, तामिळनाडूमध्ये दरवर्षी सुमारे 7.8 लाख बालकांचा जन्म होतो. यापैकी जवळपास 99.9 टक्के प्रसूती रुग्णालयांमध्ये होतात, तर सुमारे 4.2 लाख (म्हणजेच 53 टक्के) प्रसूती सरकारी रुग्णालयांमध्ये होतात. सुरक्षित प्रसूती आणि निरोगी बालकांच्या जन्मासाठी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेची भूमिका किती महत्त्वाची आहे, हे यावरून अधोरेखित होते, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
ही योजना अशा मातांच्या नवजात बालकांसाठी उपलब्ध आहे ज्या तामिळनाडूच्या कायमस्वरूपी रहिवासी आहेत आणि ज्यांची 'PICME' प्रणालीवर 'RCH' ओळख क्रमांकासह नोंदणी झालेली आहे. प्रत्येक अंगठीवर एक विशिष्ट अनुक्रमांक (सिरियल नंबर) असेल आणि ती छेडछाड करता येणार नाही अशा पॅकेजिंगमध्ये दिली जाईल. पहिल्या टप्प्यात 1.28 लाख अंगठ्यांची खरेदी करण्यात आली असल्याचे सरकारने सांगितले आहे.
ही घोषणा 6 ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आली आहे. अल्पमतात असलेल्या टीव्हीके (TVK) सरकारसाठी हा काळ राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा आहे. सध्या विधानसभेच्या सात जागा रिक्त आहेत आणि त्यापैकी दोन जागांसाठी पोटनिवडणूक होत आहे. बहुमताच्या दिशेने वाटचाल करणाऱ्या या सरकारसाठी या निवडणुकीचे परिणाम महत्त्वपूर्ण ठरू शकतात.
22 सप्टेंबरपासून 107 केंद्रांमार्फत या अंगठ्यांचे वाटप केले जाईल. यापुढे, पात्र नवजात बालकांना सरकारी रुग्णालयातून घरी परतताना ही सोन्याची अंगठी दिली जाईल. सरकारने राज्याच्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी 755 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
अत्यंत लोकप्रिय चित्रपट अभिनेता ते राजकीय नेता असा प्रवास करताना महिला आणि तरुण हे विजय यांच्यासाठी महत्त्वाचे घटक राहिले आहेत. त्यामुळे, या सोन्याच्या अंगठीच्या योजनेला स्पष्ट राजकीय संदर्भ आहे; जरी सरकारचा अधिकृत उद्देश मात्र माता व बाल कल्याण, सार्वजनिक आरोग्य आणि तमिळ सांस्कृतिक परंपरा यांवर केंद्रित आहे.