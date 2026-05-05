Tamil Nadu Election: दणदणीत विजय मिळाला, पण थोडक्यात हुकला; 10 जागांनी बिघडवलं विजयचं गणित, आता फक्त 3 पर्याय; अशी आहेत सत्तेची समीकरणं

Scenarios for TVK to form government in Tamil Nadu: तामिळनाडूच्या राजकारणात सध्या मोठा उलथापालथ पाहायला मिळत आहे. मागील सहा दशकांपासून सुरु असलेल्या द्रविड पक्षांचा दबदबा नवख्या पक्षाने मोडून काढला आहे. विजयत्या टीव्हीके पक्षाने पहिल्याच निवडणुकीत 108 जागा जिंकल्या असून, सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. पहिलीच निवडणूक लढणाऱ्या या पक्षाने जबरदस्त कामगिरी करत राज्याच्या राजकारणात आपली उपस्थिती नोंदवली आहे. पण इतका मोठी विजय मिळाला असला तरी टीव्हीके पक्ष बहुमतापासून थोडा दूर आहे.
234 सदस्य असणाऱ्या विधासनभेत स्पष्ट बहुमत मिळवण्यासाठी 118 जागांची गरज असते. टीव्हीकेला एकूण 108 जागांवर विजय मिळाला आहे. म्हणजेच बहुमतापासून पक्ष दूर असून, त्यांना आणखी 10 जागांची गरज आहे. दुसरीकडे विजयने दोन मतदारसंघातून विजय मिळवला आहे. पेरंबूर आणि तिरुची पूर्वमधून त्याने विजयाची नोंद केली आहे. नियमानुसार त्याला एक मतदारसंघ सोडावा लागणार आहे, ज्यामुळे पक्षाची आणखी एक जागा कमी होईल. याशिवाय सरकार गठीत झाल्यानंतर एका आमदाराला स्पीकर केलं जाईल.
स्पीकर सामान्य स्थितीत मतदान करु शकत नाहीत, यामुळे सभागृहातील पक्षाची प्रभावी संख्या आणखी कमी होईल. ही सर्व समीकरणं पाहता, टीव्हीकेला विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यासाठी कमीत कमी 12 अतिरिक्त आमदारांच्या पाठिंब्याची गरज भासणार आहे. बहुमत मिळवण्यापासून काही आकडे दूर असणाऱ्या टीव्हीकेला सरकार स्थापन करण्यासाठी आता राजकीय गणितांची जुळवाजुळव करावी लागणार आहे. अशा स्थितीत पक्षासमोर तीन समीकरणं आहेत.
पर्याय क्रमांक -1
DMK आघाडीच्या छोट्या पक्षांसोबत सरककार स्थापन
TVK 108
काँग्रेस 5
लेफ्ट- 4
IUML- 2
VCK -2
पर्याय क्रमांक -2
DMK आणि AIDMK मधील दोन्ही आघाड्यांमधील छोट्या पक्षांसोबत सरकार गठीत करणे
TVK 108
काँग्रेस 5
PMK 4
IUML 2
LEFT 4
सूत्रांच्या माहितीनुसार, टीव्हीके जी सध्या काँग्रेससह इतर लहान पक्षांशी युती करण्याबाबत विचारविनिमय करत आहे, ती केवळ 'साधे बहुमत' असूनही स्थिर सरकारची निर्मिती करण्याच्या उद्देशाने, युतीमधील सर्व घटक पक्षांना मंत्रिमंडळात स्थान देण्याचाही विचार करत आहे.
पर्याय क्रमांक -3
आघाडीमधील सर्व पक्षांना बाजूला ठेवून फक्त AIADMK च्या पाठिंब्याने मजबूत सरकार गठीत करणे.
TVK -108
AIADMK-47
तामिळनाडूत आता छोटे पक्ष आणि आघाडी किंगमेकरची भूमिका निभावताना दिसणार आहेत. निवडणुकीतील निकालात डीमके आघाडीला विस्कटलेल्या स्वरुपात जनादेश मिळाला आहे. काँग्रेसने 6 जागा जिंकल्या असून, सीपीआय आणि सीपीआय (एम) ला 2-2 जागा मिळाल्या आहेत. शिवाय, 'इंडियन युनियन मुस्लिम लीग' आणि 'विदुथलाई चिरुथैगल काची' यांसारख्या पक्षांनाही प्रतिनिधित्व मिळवण्यात यश आले आहे. दरम्यान, 'AIADMK' आघाडीलाही केवळ मर्यादित जागाच मिळवता आल्या आहेत. या आघाडीतील 'PMK' आणि 'भाजप' यांसारख्या पक्षांनी काही जागांवर विजय मिळवला आहे. जर 'TVK' ला यापैकी काही पक्षांचाही पाठिंबा मिळवण्यात यश आले, तर ते बहुमताचा आकडा सहजपणे गाठू शकतील.
दरम्यान, तामिळनाडूचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर लवकरच सरकार स्थापनेची प्रक्रिया सुरू करण्याची शक्यता आहे. ते विजय यांना सरकार स्थापनेचा दावा करण्यासाठी आणि आपले बहुमत सिद्ध करण्यासाठी आमंत्रित करू शकतात, किंवा त्यांना समर्थनाची पत्रे सादर करण्यास सांगू शकतात. जर 'टीव्हीके' (TVK) पक्ष आपले बहुमत सिद्ध करण्यात अपयशी ठरला, तर राज्यपाल सरकार स्थापनेची संधी दुसऱ्या क्रमांकाच्या सर्वात मोठ्या पक्षाला म्हणजेच 'डीएमके'ला (DMK) देऊ शकतात. जर कोणत्याही पक्षाला सरकार स्थापन करण्यात यश आले नाही, तर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते आणि सहा महिन्यांच्या आत पुन्हा निवडणुका घेतल्या जाण्याची शक्यता आहे.
अद्याप तरी टीव्हीके पक्षाने आपली पुढील रणनिती काय असेल याबद्दल जाहीरपणे भाष्य केलेलं नाही. मात्र आगामी काळात तामिळनाडूमध्ये राजकीय वातावरण चांगलंच तापणार असल्याचं दिसत आहे.