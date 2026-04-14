विजयच्या चाहत्याने असं काय केलं की तो सायकल थांबवून घाबरुन पळून गेला? Video पहाच

TVK leader Vijay Video: प्रसिद्ध दाक्षिणात्य अभिनेता आणि नुकतेच आपली राजकीय करिअर सुरु करणाऱ्या विजयचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. तामिळनाडूमधील कन्याकुमारी येथील प्रचारसभेदरम्यान घडलेला प्रकार व्हायरल झाला असून या व्हिडीओमध्ये रॅली सुरु असतानाच एका समर्थकाने विजयच्या दिशेने एक वस्तू फेकल्यानंतर तो घाबरुन अचानक सायकलवरून उतरला आणि मागच्या बाजूला पळू लागला. विजयने दिलेल्या प्रतिसादामुळे यामुळे त्याची सुरक्षा यंत्रणा तातडीने कार्यान्वित झाली आणि त्यांनी विजयभोवती सुरक्षेचं कडं बनवलं, असं 'मातृभूमी इंग्लिश'ने दिलेल्या वृत्तात म्हटलं आहे. हा सारा घटनाक्रम व्हिडीओमध्ये कैद झाला आहे. सोशल मीडियावर आता अनेकजण या व्हिडीओवर व्यक्त होताना दिसत आहेत.
'तामिळगा वेत्री कळघम' (TVK) चा प्रमुख असलेला विजय, समर्थकांच्या दाट गर्दीतून सायकल चालवत होता, त्याच वेळीच ही घटना घडली. सायकल चालवत चाहत्यांच्या गर्दीला अभिवादन करत जाण्याची विजयची स्टाइल अनेक प्रचारसभांमध्ये दिसून आली आहे. तसेच वातावरण कन्याकुमारी येथील रॅलीमध्ये होते. विजयचे चाहते जल्लोष करत होते आणि त्यांच्यासोबत त्याच्या सायकलच्या आजूबाजूने धावत होते. मात्र, अचानक एका समर्थकाने गर्दीतून वाट काढत त्यांच्या दिशेने एक गोळा फेकला. समोरची व्यक्ती आपल्या दिशेने काहीतरी फेकत असल्याचं पाहताच विजय सायकलवरून उतरला आणि मागच्या बाजूला त्याच्या सुरक्षारक्षकांच्या गाडीच्या दिशेने धावला. अचानक विजयला सायकलवरुन उतरल्याचं पाहून सुरक्षेतील कर्मचाऱ्यांनीही विजयच्या दिशेने धाव घेत त्याच्या भोवती सुरक्षेचं कडं केलं.
चाहत्याने विजयच्या दिशेने फेकलेल्या हा गोळा जमिनीवर आदळल्यानंतर फुटला आणि त्यातून फुले बाहेर पडली. चाहत्याने फेकलेली ती वस्तू हल्ला करण्यासाठी नाही तर कौतुक म्हणून स्वागताच्या उद्देशाने फेकली होती हे लक्षात आलं पण तोपर्यंत हा व्हिडीओ व्हायरल होऊन त्यावरुन चर्चांना उधाण आलं. "चाहत्याने फेकलेला तो गोळा म्हणजे बॉम्ब आहे असे समजून विजय पळून गेला का?" असा प्रश्न अनेकांनी विचारला आहे. अनेकांनी गर्दीमध्ये कोणीही आपल्या दिशेने असं काही फेकलं तर असाच प्रतिसाद देऊ म्हणत विजयचं समर्थन केलं.
— Actor Vijay Team (@ActorVijayTeam) April 12, 2026
विजयने दिलेल्या प्रतिसादानंतर सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी आजूबाजूच्या परिसराची चाचपणी केली. विजयला पुन्हा त्याच्या रेस्ट व्हेइकलमध्ये म्हणजेच बसमध्ये घेऊन जाण्यात आलं. या प्रकरणावरुन सुरक्षेविषयक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. विजयचा हा व्हायरल व्हिडीओ तुम्हीच पाहा...
— Vijay Thottathil (@vijaythottathil) April 12, 2026
विजयने कन्याकुमारीच्या प्रचारसभेत सत्ताधारी द्रविड मुन्नेत्र कळघमसमोर (डीएमके) टीव्हीके मोठं आव्हान उभं करेल असा विश्वास व्यक्त केला. "लढाईत फक्त दोनच बाजू आहेत, टीव्हीके आणि डीएमके!" असं विजय यांनी भाषणात म्हटलं. सत्तेवर आल्यास तंत्रज्ञानावर आधारित सुधारणा करण्याचे आश्वासन विजयने समर्थकांना दिलं. सार्वजनिक सेवांसाठी 'वेत्री तामिळनाडू' सुपर-ॲप, भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी नागरिक विशेषाधिकार कार्ड आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी एक समर्पित मंत्रालय यासारख्या गोष्टी आपलं सरकार आल्यास करु असं विजय म्हणाला.