तामिळनाडूत संघर्ष पेटला! 'विजय' मानण्यास राज्यपालांचा नकार; TVK ला प्रश्न विचारुन केलं हैराण, थालापती कोर्टात जाण्याच्या तयारीत

Tamil Nadu Election: तामिळनाडूच्या जनतेने स्पष्ट बहुमत न दिल्याने राज्यात सत्तापेच निर्माण झाला आहे. थालापती विजयकडे जागा कमी असल्याने राज्यपालांनी टीव्हीके बहुमत सिद्ध कसं करणार असा प्रश्न पडला आहे. यादरम्यान राज्यपालांनी विजयवर प्रश्नांचा भडीमार केला आहे.
Tamil Nadu Governor asked Vijay series of questions: तामिळनाडूमध्ये थालापती विजयचा पक्ष सर्वात मोठा ठरला असला तरी स्पष्ट बहुमत न मिळाल्याने सत्तापेच निर्माण झाला आहे. विजयने राज्यपाल आर व्ही आर्लेकर यांना सत्तास्थापनेसाठी पत्रही दिलं आहे. मात्र राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करण्याबद्दल शंका असल्याने त्यांनी विजयला सरकार स्थापन कऱण्याआधी 118 आमदारांचा पाठिंबा असल्याचं पत्रदेण्यास सांगितलं आहे. मोठा विजय मिळाला असला तरी विजयच्या पक्षाकडे बहुमतासाठी लागणारे आकडे नाहीत असा राज्यपालांचा विश्वास आहे.
विजयला गुरुवारी सकाळी राज्यपालांच्या निवासस्थानी बोलावण्यात आलं होतं. यावेळी त्याला अनेक प्रश्न विचारण्यात आले. 113 आमदारांसोबत सरकार कसं चालवणार? अजून कोणत्या पक्षांचा पाठिंबा आहे? याबद्दल राज्यपालांनी विचारणा केली. यावेळी त्याला भविष्यातील सहकारी पक्षांबाबातही विचारण्यात आलं. टीव्हीकेने यावेळी डावे आणि स्थानिक पक्षांकडून सहा जागांच्या पाठिंब्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
सूत्रांनुसार, विजयने राज्यपालांना आपण बहुमत चाचणीसाठीदेखील तयार असल्याचं सांगितलं आहे. यादरम्यान, राज्यपालांना आदेश देण्यासाठी आपण न्यायालयाकडे धाव घेऊ शकतो असं टीव्हीकेने सूचित केलं आहे.
विजय आणि राज्यपालांची बुधवारीही भेट झाली होती. यावेळी राज्यपालांनी सत्तास्थापन करण्याचा त्यांचा दावा फेटाळून लावला होता. राज्यपालांना बहुमतासंदर्भात विश्वास नसल्याने त्यांनी त्यांचा दावा फेटाळून लावला.
विजयच्या 'तमिळगा वेट्री कझगम' पक्षाकडे 108 जागा आहेत, ज्या बहुमताच्या आकड्यापेक्षा 10 ने कमी आहेत. काँग्रेसने पाठिंबा दिला असल्याने त्यांच्याकडे 5 जागा आहेत. काँग्रेसने या पक्षाला सशर्त पाठिंबा देऊ केला आहे. ही अट अशी आहे की, 'टीव्हीके'चा (TVK) कोणत्याही 'धार्मिक शक्तींशी' (communal forces) संबंध नसावा.
'भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष' आणि 'भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी)' यांच्याकडील चार जागा, तसेच 'विदुथलाई चिरुथैगल काची' (दोन जागा) आणि 'पट्टाली मक्कल काची' (चार जागा) यांसारख्या लहान तमिळ पक्षांना सोबत घेऊन टीव्हीके बहुमत सिद्ध करण्याच्या प्रयत्नात असेल.
TVK + काँग्रेस + डावे + VCK + PMK एकत्र आल्यास 123 जागा होत आहेत. मात्र विजय दोन मतदारसंघातून जिंकला असल्याने एक मतदारसंघ सोडावा लागणार आहे. त्यानंतर हा आकडा 122 वर येईल.
मात्र, यात काही शंका आहेत. VCK हा पक्ष सध्या सत्तेवरून पायउतार होत असलेल्या 'द्रविड मुन्नेत्र कळघम'चा (DMK) मित्रपक्ष आहे. विजयने याच पक्षाविरोधात मोहीम उघडली होती. तर PMK हा पक्ष भारतीय जनता पक्षाचा मित्रपक्ष आहे, जो विजयचा 'वैचारिक शत्रू' आहे. विजयच्या पक्षात सामील होण्यासाठी या दोन्ही पक्षांना त्यांच्या सध्याच्या आघाड्या तोडाव्या लागतील; परंतु TVK ला पुढील सरकार स्थापन करण्यासाठी आणि अभिनेत्याला मुख्यमंत्री बनण्यासाठी हाच मार्ग सर्वाधिक संभाव्य असल्याचे दिसून येते.
दुसरा पर्याय मात्र फारसा संभवनीय मानला जात नाही — तो म्हणजे TVK आणि 'ऑल इंडिया अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघम' (AIADMK) यांच्यातील आघाडी; AIADMK हा त्या 'द्रविड द्वयी'चा (Dravidian binary) दुसरा अर्धा भाग आहे, जिने गेल्या ६२ वर्षांपासून तामिळनाडूच्या राजकारणावर आपले वर्चस्व गाजवले आहे.