थालापती विजय यांच्या अतिप्रचंड यशामागे 'या' चाणक्याचा हात; आंध्र प्रदेशातील व्यक्तीनं कसा घडवला 'जन नायक'?

Tamil Nadu Election Result Explained : संपूर्ण देशाचं लक्ष पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणूक निकालांकडे लागलेलं होतं. मात्र, पाच राज्यांच्या या निवडणुकांमध्ये खरी बाजी मारली ती म्हणजे अभिनय क्षेत्रातून पूर्णवेळ राजकारणाकडे वळललेल्या थालापती विजय यांनी. पहिल्याच निवडणुकीत त्यांच्या TVK पक्षाला घवघवीत यश मिळालं आणि देशानं पाहिला एक मोठा राजकीय उलटफेर. विजय यांच्या तमिलगा वेत्री कडगम (TVK) पक्षानं ऐतिहासिक कामगिरी करत 4 मे 2026 रोजी तामिळनाडूमध्ये मोठं यश संपादन केलं. 108 जागांवर या पक्षाचे उमेदवार निवडून आले आणि या यशानं विद्यमान सरकारचा डोलारा कोलमडताना दिसला.
तामिळनाडूच्या राजकारणातील या नव्या पर्वाची सुरुवात ही मुळात आता नव्हती झाली. ही सुरुवात विजय यांनी नकळत त्यांच्या विविध चित्रपटांतूनच केली होती. त्यांनी साकारलेल्या भूमिकांच्या माध्यमातून अनेकदा राजकीय संदेश सामान्यांपर्यंत पोहोचले होते आणि याच चित्रपटांनीसुद्धा विजय यांना जनसामान्यांत पोहोचण्यास अधिक हातभार लावला असं म्हणणं अतिशयोक्ती ठरणार नाही. (Tamil Nadu Election Result explained Thalapathy Vijay)
थालापती विजय यांना मिळालेलं यश हे नक्कीच मोठं असून, द्रमुक आणि एआयएडीएमकेची आव्हानं झुगारून विजय यांचा पक्ष सत्तास्थापनेच्या उंबरठ्यावर पोहोचला. इतकं मोठं यश मिळूनही विजय जेव्हा माध्यमांसमोर आले, तेव्हा त्यांच्या देहबोलीत कोणताही आवेग नव्हता, अतिउत्साह नव्हता. होती ती फक्त एक शांत मुद्रा आणि हात जोडून व्यक्त केलेली कृतज्ञता. अशा या प्रशंसनीय यशाचा मार्ग सुकर झाला तो म्हणजे तितक्याच शांत आणि चाणक्यनितीनं रणनिती आखणाऱ्या जॉन अरोकियासामी यांच्यामुळं. (John Arokiasamy)
विजय यांच्या पक्षाला मिळालेलं ऐतिहासिक यश जॉन यांच्याशिवाय अशक्य असतं. किंबहुना राजकीय वर्तुळामध्ये आता जॉन यांची तुलना प्रशांत किशोर यांच्याशी केली जात आहे. ज्यांनी आधीच विजय यांना तामिळनाडूच्या राजकारणातील 'बॉस' ठरवलं होतं.
जॉन अरोकियासामी हे मुळचे आंध्र प्रदेशचे रहिवासी असून, त्यांनी त्रिची येथील सेंट जोसेफ महाविद्यालयातून इंग्रजी साहित्यात पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं. यानंतर त्यांनी चेन्नईतील लोयोला महाविद्यालयातून बिझनेस मॅनेजमेंटमध्ये PG शिक्षणही घेतलं. राजकारणात प्रवेश करण्यापूर्वी त्यांनी परफेक्ट रिलेशन्समध्ये 4 वर्षे आणि गुड रिलेशन्स इंडियामध्ये 12 वर्षे संचालकपदी काम केलं. 2017 मध्ये त्यांनी ‘फरसोना लीडरशिप एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड’ या आपल्या स्वतंत्र संस्थेची सुरुवात केली. सध्या हेच जॉन त्यांच्या ‘JPACPersona’ या नव्या संस्थेच्या माध्यमातून राजकीय रणनिती आखण्याचं महत्त्वाचं काम करतात.
राजकीय वर्तुळामध्ये प्रशांत किशोर हे नाव नवं नाही. अनेक बड्या पक्षांसह नेत्यांना यश मिळवून देण्यामध्ये त्यांची महत्त्वाची भूमिका आहे. इथं दक्षिणेमध्ये विजय यांच्या यशात जॉन यांनीसुद्धा तितकीच महत्त्वाची भूमिका बजावल्यानं त्यांची तुलनासुद्धा प्रशांत किशोर यांच्याशी होत आहे. काही मंडळी तर, त्यांना PK यांच्याहूनही वरचढ समजत आहेत.
प्रशांत किशोर हे सहसा प्रस्थापित पक्षांसमवेत काम करतात. मात्र जॉन यांनी विजय यांच्या TVK या नवख्या पक्षाला जमिनीवरून थेट यशाच्या परमोच्च शिखरावर नेऊन ठेवलं. त्यांनी अभिनय क्षेत्रातील विजय यांची प्रतिमा राजकीय गांभीर्य ओळखत अतिशय कौशल्यानं अशा पद्धतीनं सामान्यांसमोर आणली, की सहजपणे त्यांचा 'जन नायक' म्हणून स्वीकार करण्यात आला. जॉन यांच्या ‘JPACPersona’ या संस्तेनं तामिळनाडूतील अतिशय क्लिष्ट, जातीपातीच्या राजकारणाचा चहूबाजूंनी विचार करत क्षेत्रीय समीकरणांचा आढावा घेत अशी रणनिती आखली की भल्याभल्या नेत्यांनाही विजय यांच्या पक्षानं सहज शह दिल्याचं पाहायला मिळालं. त्यामुळं विजय यांच्या यशाच जॉन नावाच्या या चाणक्यबुद्धीच्या व्यक्तीचाही महत्त्वाचा वाटा आहे हे विसरून चालणार नाही.