BMW असो किंवा प्रचाराची बस... विजय 0277 नंबर प्लेटच्याच गाड्या का वापरतो? कारण फारच खास

Why Thalapathy Vijay Use 0277 Number Plate For Every Vehicle: तमिळ चित्रपटसृष्टीतील सुपरस्टार थलपती विजय हा तामिळनाडू विधासभा निवडणुकीमध्ये मिळवलेल्या ऐतिहासिक यशामुळे चर्चेत आहेत. विजयच्या 'तमिळगा वेत्री कळघम' म्हणजेच टीव्हीके पक्षाने पहिल्याच निवडणुकीमध्ये 108 जागांवर उमेदवार निवडून आणत सर्वांनाच धक्का दिला आहे. विजयच तामिळनाडूचा मुख्यमंत्री होणार हे जवळपास निश्चित असतानाच त्याच्याबद्दलच्या अनेक गोष्टी सध्या चाहत्यांचं लक्ष वेधून घेत आहेत. यापैकीच एक गोष्ट म्हणजे त्याच्या गाड्यांवर दिसणारी एकाच ठराविक आकड्याची नंबर प्लेट!
म्हणजे विजयची खासगी गाडी असो किंवा निवडणूक प्रचारादरम्यानची त्याची बस असो सर्व गाड्यांवर एकच नंबर प्लेट दिसून येते. विजयच्या सर्वच गाड्यांवर 0277 आकडा असलेलीच नंबर प्लेट दिसून येते. विजयची स्पोर्ट्स कार असो किंवा प्रचारसभेची बस असो अथवा त्याच्या ताफ्यातील तो प्रवास करत असलेली कार असो सर्वांवर हाच नंबर दिसून येतो. मात्र विजय त्याच्या कार्स आणि वाहनांसाठी हाच नंबर का घेतो याबद्दल सध्या चाहत्यांमध्ये वेगवेगळ्या चर्चा असून अनेक तर्क मांडले जात आहेत.
सोशल मीडियावर याबद्दल वेगवेगळ्या चर्चा असल्या तरी विजयने आपल्या सर्वच वाहनांसाठी हाच नंबर का निवडला आहे यामागे एक वैयक्तिक आणि भावनिक कारण आहे. हा नंबर विजयच्या आयुष्यातील एका खास व्यक्तीप्रती असलेलं प्रेम व्यक्त करण्यासाठी तो वापरतो. मिळालेल्या माहितीनुसार, विजय यांनी त्यांच्या अनेक गाड्यांवर 0277 हा नंबर दिसून येतो. हाच नंबर विजयच्या बीएमडब्ल्यू (BMW) इलेक्ट्रिक कार, लेक्सस एलएम (Lexus LM), टोयोटा वेलफायर (Toyota Vellfire) आणि संपूर्ण तामिळनाडूभर प्रचारासाठी फिरलेल्या त्याच्या प्रचाराच्या बसचा आहे. या गाड्यांचे प्रकार आणि मॉडेल्स जरी वेगवेगळे असले, तरी त्या सर्वांच्या नंबर प्लेटवरील नोंदणी क्रमांकाचा शेवट '0277' या अंकांनीच होतो.
नक्की वाचा>>
तामिळनाडूत पिक्चर अभी बाकी है... विजयला रजनीकांत नडणार? राजकीय संघर्ष तापणार? गुप्त भेटीनं चर्चेला उधाण
या क्रमांकाचा नेमका अर्थ काय आहे असा प्रश्न अनेकांना पडला असला तरी विजयच्या चाहत्यांना यामागील खास कारण ठाऊक आहे. खरं तर हा 0277 क्रमांक विजय दिवंगत बहीण विद्याची आठवण म्हणून वापरतो. विद्याचा जन्म 14 फेब्रुवारी 1977 ला झाला होता. विद्या दोन वर्षच जगली. म्हणूनच बहिणीची आठवण आणि आशिर्वाद कायम आपल्या पाठीशी असावा या हेतूने विजय तिच्या जन्म तारखेमधील महिना दर्शवणारा 02 हा आणि जन्मवर्ष दर्शवणारा 77 हा आकडा आपल्या वाहनांच्या नंबर प्लेटमध्ये वापरतो. या नंबरची विजयच्या चाहत्यांमध्ये एवढी क्रेझ आहे की ते विजयबद्दलचं प्रेम व्यक्त करण्यासाठी हजारो रुपये मोजून आपल्या गाड्यांसाठी हाच नंबर घेतात.
सोशल मीडियावर तर #TN140277 सारखे हॅशटॅग्ज देखील विजयने तामिळनाडूच्या विधानसभा निवडणुकीत ऐतिहासिक कामगिरी केल्यानंतर चर्चेत आहेत. चाहते विजयच्या वाहनांच्या ताफ्याचे फोटो आणि व्हिडिओ पोस्ट करताना दिसत आहेत.