लोकप्रिय अभिनेता होणार मुख्यमंत्री? पदार्पणाचा चित्रपट फ्लॉप, पण निवडणुकीच्या रिंगणात सुपरहिट!

Tamil Nadu Election Results tvk Thalapathy Vijay CM : एखाद्या कलाकाराप्रती चाहत्यांमध्ये किती प्रेम असतं आणि त्या कलाकाराच्या निर्णयांचा चाहत्यांवर नेमका किती परिणाम होतो, याची प्रचिती दक्षिणेकडे अधिक येते. दाक्षिणात्य कलाविश्वातील बऱ्याच नेत्यांनी राजकीय वर्तुळातसुद्धा कारकिर्द सुरू केली आणि त्यांना तिथंही जनतेची साथ मिळाली. अशाच नेत्यांमधील एक नाव म्हणजे अभिनेता थालापती विजय. राजकारणात जम बसवण्यासाठी सिनेविश्वाला रामराम ठोकणाऱ्या विजयनं तमिलगा वेत्री कड़गम हा पक्ष सुरू केला आणि तामिळनाडूच्या विधानसभा निवडणुकीत उडी घेतली.
मतदान झालं आणि अखेर या निवडणुकीच्या मतमोजणीचा दिवस उजाडला. ज्या दोन जागांवर विजय निवडणूक लढत होता, तिथं तो सुरुवातीपासूनच आघाडीवर असल्याचं दिसून आलं. त्याच्या पक्षालासुद्धा मिळणारी आघाडी पाहता आता तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्रीपदी विजयच विराजमान होणार असल्याच्या चर्चांनी जोर धरला.
थालापती विजयनं रुपेरी पडद्यावर अभिनेता म्हणून 1992 मध्ये कारकिर्दीचा शुभारंभ केला. 'नालय्या थीरपू' या चित्रपटातून तो झळकला, जेव्हा त्याचं वय अवघं 18 वर्षं होतं. मात्र, त्याचा हा पहिला चित्रपट फ्लॉप ठरला. पण, लोकप्रिय सिनेनिर्माते एसए चंद्रशेखर यांनी इथं हार पत्करली नाही. त्यांनी सातत्यानं लेकाला चित्रपटांमध्ये संधी दिली आणि याच कारणानं त्याचं करिअर रुळावर आलं.
90 च्या दशकाअखेर 'काधालुक्कु मरियाधई' सारख्या रोमँटिक चित्रपटानं दिग्दर्शकांमध्येसुद्धा आपली वेगळी प्रतीमा तयार केली. तेव्हा मात्र विजय इतका पुढे जाईल याचा विचार कोणी केलाही नसेल. 2004 मध्ये त्याची मध्यवर्ती भूमिका असणाऱ्या 'घिल्ली' या चित्रपटानं विक्रमी कमाई केली. स्थानिक बॉक्स ऑफिसमध्ये या चित्रपटानं 50 कोटींहून अधिक गल्ला जमवला. असं करणारा हा पहिलाच चित्रपट ठरला होता. ज्यानं 1969 च्या एमजीआरच्या 'अदिमई पेन'चा विक्रम मोडित काढला होता. यानंतर मात्र विजयनं मागे वळून पाहिलं नाही, 'मर्सल', 'मास्टर', लियो', 'थुपाकी' असे एकामागोमाग एक ब्लॉकबस्टर सिनेमे त्यानं दिले आणि विजय लोकप्रियतेच्या शिखरावर पोहोचला.
आतापर्यंत 68 चित्रपटांमध्ये काम केलेल्या विजयनं तामिळनाडूसह देशभरातील अनेक वयोगटातील चाहत्यांची मनं जिंकली. चाहते विजयला प्रेमानं 'थालापती' म्हणजेच कमांडर असंही म्हणतात. राजकीय संदेश हा त्याच्या चित्रपटांता केंद्रबिंदू होता. 2013 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या त्याच्या एका चित्रपटाची टॅगलाईन होती, 'टाईम टू लीड'. कलाविश्वातून काढता पाय घेण्याआधीसुद्धा त्यानं साकारलेल्या चित्रपटाचं नाव होतं, 'नायकन', ज्या माध्यमातून विजयच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षा अधिकच स्पष्टपणे चाहत्यांच्या लक्षात आल्या.
विजय तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत पेरंबूर आणि त्रिची अशा दोन जागांवर निवडणूक लढत असून, तो या निवडणुकीच बाजीसुद्धा मारणार आणि मुख्यमंत्रीपदी विराजमानही होणार असंच जनसामान्यांचं मत आहे. त्यामुळं खरंच विजय या राज्याचा मुख्यमंत्री होणार का हे पाहणं औत्सुक्याचं असेल.