SBI ₹15 कोटी, HDFC ₹20 कोटी तर 'या' बँकेत ₹213.36 कोटी; Vijay चं एकूण Bank Balance किती?

TVK Vijay Thalapathy Bank Property Details: लोकप्रिय दाक्षिणात्य अभिनेता थलपती विजयने तामिळनाडूच्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये 'तमिळगा वेत्री कळघम' (Tamilaga Vettri Kazhagam - TVK) म्हणजेच आपल्या टीव्हीके पक्षाच्या माध्यमातून घवघवीत यश मिळवलं आहे. अवघ्या दोन वर्षांपूर्वी स्थानप झालेल्या या पक्षाने विधानसभा निवडणुकीमध्ये 234 पैकी 108 जागांवर विजय मिळवला आहे. विजय हाच तामिळनाडूचा पुढचा मुख्यमंत्री होणार हे जवळपास निश्चित मानलं जात असतानाच त्यांच्या संपत्तीसंदर्भातही बरेच जण इंटरनेटवर माहिती शोधत आहेत. विजयची एकूण संपत्ती ही चर्चेत असतानाच त्याने फिक्स डिपॉझिटमध्ये वेगवेगळ्या बँकांमध्ये ठेवलेल्या रक्कमेचा आकडा पाहून अनेकांचे डोळे पांढरे पडलेत.
विजयने उमेदवारी अर्ज दाखल करताना आपल्याकडे एकूण ₹624 कोटींच्या आसपास संपत्ती असल्याचं जाहीर केलं होतं. यामधील ₹404 कोटी जंगम मालमत्ता आहे. तर ₹220 कोटींची स्थावर मालमत्ता आहे. विजयच्या जंगम मालमत्तेमध्ये त्यांच्या बँक खात्यांमधील रक्कमेचा प्रामुख्याने समावेश होतो. त्याने कोणत्या बँकेत नेमके किती पैसे ठेवलेत जे जाणून घेऊयात...
विजयच्या नावावर चार मोठ्या बँकांमध्ये एफडी म्हणजेच फिक्स डिपॉझिट अकाऊंट असून त्यामध्येही मोठ्या प्रमाणात पैसे आहेत. विजयने कोणत्या बँकेत किती पैसे ठेवलेत हे निवडणूक अर्जासोबतच्या प्रतिज्ञापत्रात जाहीर केलं आहे.
अॅक्सिस बँक: विजयच्या नावावर चेन्नईमधीलच इंदिरा नगर येथील अॅक्सिस बँकेमध्ये ₹40 कोटींची एफडी आहे. तर कोदंबकम येथील इंडियन ओव्हरसीज बँकेमध्ये विजयच्या नावावर ₹25 कोटींची एफडी आहे.
एचडीएफसी बँक: याचसोबत देशातील सर्वात मोठी खासगी बँक असलेल्या एचडीएफसीच्या बसंत नगर शाखेत विजयने ₹20 कोटींची एफडी करुन ठेवली आहे.
स्टेट बँक ऑफ इंडिया: याचबरोबर शास्री नगर येथील स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या शाखेमध्ये विजयच्या नावावर ₹15 कोटींची एफडी आहे. या चारही बँका चेन्नई शहराच्या आजूबाजूच्या परिसरातच आहेत.
इंडियन ओव्हरसीज बँक: एफडीपेक्षा विजयने अधिक पैसा बचत खात्यावर ठेवला आहे. चेन्नईजवळच्या सालिग्रामम येथील इंडियन ओव्हरसीज बँकेच्या (Indian Overseas Bank IOB) शाखेत विजयचं सेव्हिंग अकाऊट आहे. या एकाच सेव्हिंग अकाउंटमध्ये ₹213.36 कोटी इतकी मोठी रक्कम विजयने ठेवली असल्याचं, प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलं आहे.
विजयकडे बँकांमध्ये एकूण बचत खाते आणि एफडी असे ₹313 कोटी रुपये आहेत. कमीत कमी जोखीम, निश्चित परतावा या दृष्टीने विजयने गुंतवणूक केली आहे. विजयने शेअर मार्केटमध्ये फार कमी पैसे गुंतवले आहेत. शेअर आणि स्टॉक्समध्ये विजयचे अवघे 19 लाख रुपये आहेत.