250 कोटी रुपये घे आणि... भावी मुख्यमंत्र्यांची विजयाआधीच 'या' महिलेला ऑफर; नेमकं कारण काय?

Tamil Nadu Elections Result 2026: अभिनेता थालापती विजयने विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये तामिळनाडूच्या द्विपक्षीय व्यवस्थेला धक्का दिला आहे. द्रमुक (DMK) आणि एआयएडीएमके या दोन द्रविड पक्षांचेच तामिळनाडूच्या राजकारणावर वर्चस्व राहिले असतानाच या पारंपारिक राजकारणाला छेद देण्यात विजय यांच्या टीव्हीके पक्षाला पहिल्याच निवडणुकीत यश आलं आहे. दोन द्राविडयन पक्ष वगळता इतर पक्षांनी तामिळनाडूमध्ये क्वचितच शासन करता आलेल्या राज्यात विजय यांच्या टीव्हीके पक्षाची एकहाती सत्ता येण्याची चिन्हं दिसत आहेत. 2 फेब्रुवारी 2024 साली स्थापन केलेल्या तमिलगा वेत्री कडगम म्हणजेच टीव्हीके पक्षाला पहिल्याच निवडणुकीत घवघवीत यश मिळालं असून मतमोजणीच्या पहिल्या साडेतीन तासांमध्ये 103 जागांवर आघाडी मिळवली आहे. त्यामुळे थलपती विजयच राज्याचे मुख्यमंत्री होणार असं सांगितलं जात आहे. मात्र थलापती विजयचा इथपर्यंतचा प्रवास साधा राहिलेला नाही. राजकीय मंचावर मोठं यश मिळवणारा विजय खासगी आयुष्यात मोठ्या आव्हानाला तोंड देत आहे.
निवडणुकीच्या तोंडावरच थलपती विजय आणि पत्नी संगीता सोर्नलिंगम (Sangeeta Sornalingam) यांचा घटस्फोट होत असल्याची बातमी समोर आली. या दोघांचा 27 वर्षांचा संसार संपुष्टात येत असल्याच्या वृत्तावर शिक्कामोर्तब झालं आहे. या दोघांनाही दोन मुलं आहेत. जेसन संजय व दिव्या साशा अशी या दोन मुलांची नावं आहेत.
विजयनं पत्नीला 250 कोटी रुपयांची पोटगी देण्याची ऑफर दिल्याची बातमी अनेक दाक्षिणात्य प्रसारमाध्यमांनी दिली आहे. घटस्फोटाचं हे सारं प्रकरण कोर्टाबाहेरच सेटलमेंटच्या माध्यमातून सोडवण्यासाठी विजयने ही मोठी रक्कम देऊ केल्याचं वृत्त आहे. 250 कोटी रुपये पोटगी घे आणि प्रकरण कोर्टाबाहेरच मिटव अशी ऑफर विजयने पत्नी संगीताला दिल्याचं सांगण्यात आलं आहे.
संगीताने चेंगलपट्टू यांनी फॅमिली कोर्टात याचिका दाखल केली असून पतीचे अभिनेत्रीसोबत विवाहबाह्य संबंध असल्याचा आरोप केला आहे. दाक्षिणात्य अभिनेत्री तृषा कृष्णनसोबत प्रेमप्रकरण सुरु असल्याची जोरदार चर्चा मनोरंजन क्षेत्रात सुरु आहे. पत्नी संगीताने पती विजय यांच्याकडून क्रूर वागणूक मिळते असं याचिकेत सांगतानाच आपली भावनिक तसेच मानसिक उपेक्षा होत असल्याचं म्हटलं आहे.
सांगिता यांनी पोटगीबरोबरच घरात राहण्याचा अधिकार आणि प्रायव्हसीची मागणी केली आहे. विजयची एकूण संपत्ती अंदाजे 600 कोटी रुपयांची आहे. पोटगी आणि मालमत्ता वाटपावर चर्चा सुरू असल्याचं वृत्त आहे. हे प्रकरण सध्या वाटाघाटीच्या स्तरावर असून आता विजय मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांच्या खासगी आयुष्यातील ही बाब पुन्हा चर्चेत येईल असं सांगितलं जात आहे.