LPG सिलिंडर द्या अन् रोज खा मोफत बिर्याणी, ऐन गॅस टंचाईत एका हॉटेल चालकाची अनोखी ऑफर

ऐन एलपीजी गॅस टंचाईत तामिळनाडूतील एका हॉटेल चालकाने एक वेगळीच शक्कल लढवली आहे. गॅस सिलिंडर आणून द्या आणि रोज बिर्याणी खा अशी अनोखी ऑफर चालवली आहे.   

मनाली सागवेकर | Updated: Mar 26, 2026, 03:39 PM IST
Tamil Nadu Erode Emmai Mess Unique Offer: आखाती युद्धामुळे एकीकडे देशभरात मोठ्या प्रमाणात गॅस टंचाई जाणवत असताना, तामिळनाडूमध्ये एका हॉटेल चालकाने वेगळीच शक्कल लढवली आहे. गॅस टंचाईमुळे फक्त घरांवरच नाही तर, हॉटेलवरही मोठे संकट ओढवले आहे. अनेक हॉटेल चालकांना चुलीवर जेवण बनवावे लागले. मेनूमधील अनेक पदार्थ कमी करण्यात आले. अशात तामिळनाडूच्या होसूरमधील एका हॉटेल चालकाने एलपीजी गॅस सिलिंडर पुरवणार त्या ग्राहकांना विनामूल्य बिर्याणी मिळणार अशी ऑफर चालवली आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या या ऑफरने सर्वांचेच लक्ष वेधले आहे. 

'आम्हाला स्वयंपाक करण्यास मदत करा, आम्ही तुमचे पोट भरू' 

सध्या सुरू असलेल्या गॅस टंचाईच्या संधीचा तामिळनाडूमधील एका हॉटेल चालकाने चांगलाच फायदा घेतला आहे. हॉटेल बाहेर 'आम्हाला स्वयंपाक करण्यास मदत करा, आम्ही तुमचे पोट भरू' अशा आशयाचे बोर्ड लावण्यात आले आहेत. ज्याकडे स्थानिक रहिवाशांचे आणि नेटकऱ्यांचे लक्ष वेधले आहे. काहींनी हॉटेल चालकाचे त्याच्या या उपक्रमाबाबत एक हुशार व्यावसायिक म्हणून कौतुक केले आहे तर, अनेकजण या ऑफरचा फायदा घेता येतो का हे पाहण्यासाठी रांगेत उभे राहिले. 

 

तामिळनाडूच्या हॉटेलची अनोखी ऑफर 

इरोड अम्मयी मेस या हॉटेलच्या अधिकृत इन्स्टाग्राम हँडलवर याबाबत पोस्ट करत माहिती देण्यात आली आहे. ज्यामध्ये अशा ऑफर देण्यात आल्या आहेत की, जर ग्राहकाने एक व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडर दिला तर रोज एक प्लेट बिर्याणी मिळेल. आणि 2 गॅस सिलिंडर आणून दिले तर रोज 2 प्लेट बिर्याणी मिळेल. हा उपक्रम हॉटेलच्या नफ्यासाठी नाही तर हॉटेलचे स्वयंपाकघर सुरू रहावे यासाठी नियमित ग्राहकांच्या सूचनेवरून सुरू करण्यात आला आहे. ग्रोकच्या रिपोर्टनुसार आत्तापर्यंत 6 जणांनी या ऑफरचा लाभ घेतल्याचे समोर आले आहे. हे हॉटेल तामिळनाडूमधील होसूर येथे, कार्नूर या भागात सेलम हायवेजवळ स्थित आहे. त्यामुळे बेंगलुरूहून येणाऱ्या प्रवाशांसाठी देखील सोयीचे ठरते. 

 

आखाती देशातील संघर्षामुळे भारतात गॅस टंचाई 

आखाती देशातील संघर्षामुळे होर्मूझच्या सामुद्रधुनीमधील आयात बंद झाली. जिथून भारत 60 टक्के एलपीजी गॅस आयात करतो. गेल्या काही दिवसात ही आयात जवळपास 50 टक्क्यांनी कमी झाली आहे. परिणामी व्यावसायिक गॅस पुरवठा मर्यादित करण्यात आला. ज्यामुळे हॉटेल, रेस्टॉरंट, बेकरी, हॉस्टेल, उद्योगांच्या स्वयंपाकघराला मोठा फटका बसला. त्यामुळे अनेक हॉटेल्स बंद झाले. पण तामिळनाडूमधल्या या हॉटेलने या संकटातून अनोखा मार्ग काढला आणि काहीप्रमाणात तो यशस्वीही झालेला पाहायला मिळत आहे.

About the Author

Manali Sagvekar

सध्या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये कॉन्टे्ट रायटर म्हणून इंटर्नशिप करत आहे. याआधी 'सकाळ मीडिया' ग्रुपमध्ये (जानेवारी २०२४ - एप्रिल २०२४) एंटरटेनमेंट बीटचा भाग म्हणून इंटर्नशिप केली आहे, जिथे मराठी मनोरंजन बातम्या, सेलिब्रिटी अपडेट्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी जीवनशैली सेक्शनमध्ये कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. नंतर, 'साम टीव्ही मराठी'मध्ये (जुलै २०२५ - सप्टेंबर २०२५) डिजिटल न्यूजरूम (लाइफस्टाइल बीट) मध्ये देखील इंटर्नशिप केली, जिथे मराठीमध्ये आकर्षक जीवनशैली कॉन्टेन्ट तयार केले, CMS आणि Google Workspace सह काम करायला शिकले आणि डिजिटल सामग्री वर्कफ्लोमध्ये अनुभव मिळवला.

