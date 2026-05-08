/तामिळनाडूत राजकीय भूकंप? विजयचे सर्व 108 आमदार देणार राजीनामा? पुन्हा निवडणूक होणार?

Tamil Nadu Government Formation Issue: तामिळनाडू विधानसभेचा निकाल लागून चार दिवस उलटून गेल्यानंतरही सर्वात मोठ्या पक्षाला सत्ता स्थापन करता आलेली नसतानाच आता थेट इशाराच जारी करण्यात आला आहे.
Tamil Nadu Government Formation Issue: अभिनेता विजयचा 'तमिळगा वेत्री कळघम' म्हणजेच टीव्हीकेकडून तामिळनाडूमधील इतर पक्षांनी सरकार स्थापनेसाठी हलचाली सुरु केल्याने थेट इशाराच दिला आहे. द्रविड राजकारण करणाऱ्या एम. के. स्टॅलिन यांची डीएमके किंवा ई. पालनस्वामींच्या एआयएडीएमकेने सत्ता स्थापनेचा प्रयत्न केला तर टीव्हीकेचा प्रत्येक आमदार पदाचा राजीनामा देईल, असं टीव्हीकेने म्हटलं आहे. डीएमके आणि एआयएडीएमके या एकमेकांच्या वैचारिक विरोधक असलेल्या पक्षांच्या दोन बैठकी झाल्या आहेत. त्यामुळेच आता डीएमके आणि एआयएडीएमके युती करुन राज्यात सत्ता मिळवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं टीव्हीकेचं म्हणणं आहे. मात्र जनतेनं कौल टीव्हीकेच्या बाजूने दिला असल्याची आठवण विजयच्या पक्षाने करुन दिली आहे.
टीव्हीकेने 108 जागा जिंकल्या असून राज्यातील सर्वात मोठा पक्ष होण्याचा मान मिळवला आहे. सर्वात मोठा पक्ष म्हणून राज्यपालांनी आम्हालाच सत्तास्थापनेसाठी आमंत्रित करायला हवं, असं टीव्हीकेचं म्हणणं आहे.
तामिळनाडूचे राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यांनी विजयने सत्ता स्थापन करण्यासाठी केलेला दावा फेटाळून लावला आहे. विजय यांच्याकडे बहुमताचा आकडा नसल्याचं सांगत आर्लेकरांनी सत्ता स्थापनेसाठी विजयने बहुमताचा आकडा सिद्ध करावा असं म्हटलं आहे. बहुमताच्या आकड्यापर्यंत पोहचण्यासाठी विजयने राज्यपालांसमोर ठेवलेला प्रस्तावही त्यांनी अमान्य केला आहे. दोन दिवसांमध्ये राज्यपाल आणि विजयची दोनदा भेट झाली असून दुसऱ्या भेटीमध्ये राज्यपालांनी विजयला तुम्हाला पाठिंबा असलेल्या 118 आमदारांच्या सहीचं पत्र घेऊन या असं सांगितल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
"तामिळनाडूच्या विधानसभेमध्ये आवश्यक असलेल्या बहुमताचा आकडा किती आहे आणि ती अट टीव्हकेकडून कशाप्रकारे पूर्ण केली जात नाहीये याबद्दल राज्यपालांनी सत्तास्थापनेचा दावा करणाऱ्या विजयला समजावलं," अशी माहिती राजभवनामधील सूत्रांनी दिली आहे. टीव्हीकेला बहुमताचा 118 चा आकडा गाठण्यासाठी अजून 10 आमदारांचा पाठिंबा आवश्यक आहे. त्यापैकी पाच काँग्रेसचे आमदार पाठिंब्यासाठी तयार असल्याने पाच जागांचाच प्रश्न बाकी आहे. आता टीव्हीकेकडून डावे पक्ष आणि छोट्या पक्षांशी चर्चा सुरु असल्याची माहिती मिळत आहे. तसेच सदर प्रकरणामध्ये अगदी कोर्टात जाण्याचीही टीव्हीकेची तयारी असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
दरम्यान, गुरुवारी झालेल्या डीएमकेच्या बैठकीमध्ये चार ठराव मंजूर करण्यात आले. यामधील पहिला निर्णय पक्षाचे अध्यक्ष एम. के. स्टॅलिन यांना पक्षाच्यावतीने आप्तकालीन निर्णय घेण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. "पुन्हा निवडणूक नको अशी आमची प्राथमिक भूमिका आहे. स्थिर सरकार राज्याला मिळावं अशी आमचे अपेक्षा असून कोणत्याही विभाजनवादी शक्तींना ताकद मिळू नये," असं डीएमकेने म्हटलं आहे. बहुमताचा आकडा जमवण्यासाठी सुरु असलेल्या कसरतीसंदर्भात बोलताना डीएमकेने आपल्या सर्व आमदारांना 10 मे पर्यंत चेन्नईमध्ये थांबण्याचे आदेश दिले आहेत.
दरम्यान, डीएमके आणि एआयएडीएमकेच्या चर्चेदरम्यान, ई. पालनस्वामींना डीएमकेने बाहेरुन दिलेल्या पाठिंब्याच्या जोरावर मुख्यमंत्री करण्याच्या योजनेबद्दल बोलणं झाल्याचं सूत्रांचं म्हणणं आहे.