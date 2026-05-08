/तामिळनाडूत विजयने सरकार स्थापन न केल्याने फॅमेली राडा? स्टॅलिन बाप-लेक आमने-सामने; DMK मध्ये 2 गट?

Tamil Nadu Government Formation Son vs Father: तामिळनाडूमधील राजकीय स्थिती इतकी गुंतागुतीची झाली आहे की यावरुन मावळते मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांमध्ये मतभेद असल्याची चर्चा आहे.
Tamil Nadu Government Formation Son vs Father: तामिळनाडूमधील राजकीय परिस्थितीमुळे मावळते मुख्यमंत्री आणि त्यांचा मुलगा म्हणजेच मावळत्या उपमुख्यमंत्र्यांमध्ये मतभेद निर्माण झाल्याची चर्चा आहे. दाक्षिणात्य राज्याच्या राजकारणात अभिनेता-राजकारणी विजय आणि त्याच्या तामिळाग वेट्ट्री कझगम (TVK) पक्षाच्या उदयामुळे विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्याने सत्ता स्थापनेचं घोंगडं भीजत पडलेलं असतानाच दुसरीकडे डीएमके आणि एआयएडीएमके या द्रविड विरोधकांची युती होऊन विजयला सत्तेवर येण्यापासून रोखण्याचाही प्रयत्न सुरु असल्याचं सांगितलं जात आहे. मात्र यावरुनही डीएमकेमध्ये पिता-पुत्रामध्ये मतभेद असल्याचे समजते.
मिळालेल्या सूत्रांनी सांगितले की, डीएमकेमध्ये दोन गट पडले आहेत. यापैकी एका गटाचे नेतृत्व मावळते उपमुख्यमंत्री उदयनिधी स्टॅलिन करत आहेत. उदयनिधी यांनी अशी भीती व्यक्त केली आहे की विजय माजी एआयएडीएमके प्रमुख आणि आयकॉनिक मुख्यमंत्री एम.जी. रामचंद्रन (MGR) सारखी राजकीय वर्चस्व निर्माण करू शकतात, ज्यांनी आपल्या कारकिर्दीत डीएमकेला पुन्हा सत्तेवर येऊ दिले नव्हते. विजय यांना पाठिंबा देऊन सत्तेत बसण्यास मदत केली तर त्यांची लोकप्रियता वाढेल आणि ते एमजीआर यांच्याप्रमाणे पुन्हा डीएमकेला लवकर सत्तेत येऊ देणार नाही, असं उदयनिधी यांच्या गटाचं म्हणणं आहे. विजयला पाठिंबा देण्याऐवजी एआयएडीएमकेसोबत जाण्याचा पर्याय उदयनिधी गटाला योग्य वाटतोय.
मात्र या मताच्या विरोधात डीएमकेचे वरिष्ठ नेते आहेत. या वरिष्ठ नेत्यांमध्ये पक्षाचे अध्यक्ष आणि मावळते मुख्यमंत्री तसेच उदयनिधी यांचे वडील ए. के. स्टॅलिन यांचाही समावेश आहे. उदयनिधी यांच्या गटाचं म्हणणं या वरिष्ठ नेत्यांना पटलेलं नाही. विजयची मुख्यमंत्री म्हणून लोकप्रियता वाढेल यापेक्षा वरिष्ठ नेत्यांना एआयएडीएमकेसोबत युती करण्याचा विचार अधिक धोकादायक वाटत आहे. मागील अनेक दशकांपासून ज्यांच्याशी वैचारिक लढा दिला आज त्यांच्यासोबतच सत्तेचा वाटा उपभोगल्यास लोकांमध्ये पक्षाच्या विचारसणीबद्दल चुकीचा संदेश जाईल असं वरिष्ठ नेत्यांचं म्हणणं आहे. याचा दिर्घकालीन परिणाम डीएमकेवर होईल असं वरिष्ठ नेत्यांचं म्हणणं आहे.
तामिळनाडूचे राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यांनी टीव्हीके प्रमुख विजयच्या सरकार स्थापनेच्या विनंतीला दुसऱ्यांदा नाकारल्यानंतर या घडामोडी समोर आल्यात. राज्यपालांनी पक्षाला विधानसभेत स्पष्ट बहुमत सिद्ध करण्यात अपयश आल्याचे कारण दिले. यावर विजयच्या टीव्हीके पक्षाने उत्तर देताना अनेकदा एकट्या सर्वात मोठ्या पक्षाला बहुमत नसतानाही सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आल्याची उदाहरणं राज्यपालांना दिली. सभागृहाच्या फ्लोअरवर आपली ताकद सिद्ध करण्याबाबत आम्हाला विश्वास वाटतोय, असं टीव्हीकेने राज्यपालांना सांगितलं आहे. टीव्हीकेच्या 108 जागांबरोबरच काँग्रेसच्या 5 जागा असा एकूण 113 आमदारांचा पाठिंबा असला तरी पाच जागा कमी पडत आहेत. त्यामुळेच आता डाव्या पक्षांपैकी सीपीआय, सीपीआय (एम), व्हिसीकेसारख्या छोट्या पक्षांकडे टीव्हीकेने आपले लक्ष वळले आहे.
विधानसभा निवडणुकीचा निकाल हँग व्हर्डिक्टमध्ये आला आहे. 234 सदस्यांच्या सदनात टीव्हीकेने 108 जागा जिंकल्या आहेत. डीएमकेने 59, एआयएडीएमकेने 47, पीएमकेने 4, आययूएमएलने 2, सीपीआयने 2 आणि सीपीआय(एम) ने 2 जागा मिळवल्यात. भाजपा, डीएमडीके आणि एएमएमकेने प्रत्येकी एक जागा जिंकली आहे.