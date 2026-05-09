/विजय मुख्यमंत्री होणार समजताच त्रिशाची Insta स्टोरीवर Cryptic Post, स्क्रीनशॉट Viral; पण याचा अर्थ काय?

Trisha Krishnan Cryptic Instagram Story: मागील काही दिवसांपासून सातत्याने त्रिशाचं नाव विजयशी जोडलं जात असल्यानेच चर्चेत असतानाच विजय मुख्यमंत्री होणार अशी चर्चा असतानाच त्रिशाने एक इन्स्टा स्टोरी पोस्ट केली आहे.
Trisha Krishnan Cryptic Instagram Story: अभिनेता विजयच्या तमिळगा वेट्ट्री कझगम (टीव्हीके) पक्षाने केलेला सरकार स्थापनेचा दावा पुन्हा अडचणीत आला आहे. विजयच्या पक्षाला 118 आमदारांचा पाठिंबा आवश्यक असताना केवळ 116 आमदारांचा पाठिंबा असल्याने मध्य रात्री झालेल्या राजकीय ड्राम्यानंतर शेवटच्या क्षणी विजयचा मुख्यमंत्रिपदाचा शपथविधी सोहळा पुढे ढकलण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे. मात्र शुक्रवारी रात्री विजयच्या शपथविधीचा मार्ग मोकळा झाला असून बहुमताची 118 ची मॅजिक फिगर विजयच्या टीव्हीके पक्षाने गाठल्याची बातमी समोर आल्यानंतर विजयची कथित गर्लफ्रेंड त्रिशा कृष्णनने ठेवलेली इनस्टाग्राम स्टोरी चर्चेचा विषय ठरलं असून या स्टोरीचे स्क्रीनशॉट व्हायरल झालेत.
त्रिशाची इन्स्टाग्राम पोस्ट अशा वेळी पोस्ट करण्यात आली जेव्हा विजयच्या 'टीव्हीके' पक्षाने बहुमताचा आकडा (118 आमदार) गाठण्यात यश मिळवले. सीपीआय, सीपीआय (एम) आणि व्हीसीके या पक्षांनी टीव्हीके ला पाठिंबा जाहीर केल्यामुळे, गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेला सस्पेन्स संपला आणि विजयच्या नेतृत्वाखालील पक्षाला सरकार स्थापनेचा दावा करण्याची संधी मिळाल्याच्या बातम्या समोर आल्या.
4 मे रोजी निकाल जाहीर झाल्यानंतर, सर्वात मोठा पक्ष म्हणून समोर आलेल्या विजयला तामिळनाडूचे राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यांनी बहुमताचा पुरावा सादर करण्यास सांगितले होते. त्यानंतर तीन दिवसात तिसऱ्यांदा विजय राज्यपालांना भेटायला गेला होता. याच घडामोडींदरम्यान त्रिशाने ही स्टोरी पोस्ट केलेली. गेल्या काही महिन्यांपासून त्रिशाचे सोशल मीडिया अकाऊंट फॉलो करणाऱ्यांना ती अशाप्रकारे मोजक्या आणि सूचक शब्दांमध्ये पोस्ट करते याचा कल्पना आहे. मोजक्या शब्दात केलेल्या पोस्टच्या माध्यमातून बाकीचा अर्थ लावण्याचे काम त्रिशा तिच्या चाहत्यांवर सोडून देते. ही पोस्टही अशीच आहे.
Chief Minister #JosephVijay #TVKVijay #Vijay #ThalapathyVijay pic.twitter.com/3c6qKNcMwi— Milagro Movies (@MilagroMovies) May 8, 2026
गेल्या काही आठवड्यांपासून त्रिशाच्या नावाची बरीच चर्चा सुरू आहे. आपल्या अभिनयाच्या जोरावर त्रिशाने दोन दशकांहून अधिक काळ लोकप्रियता टिकवून ठेवण्यात यश मिळवले आहे. मात्र, अलीकडच्या काही महिन्यांत ती मंचांवर सार्वजनिक चर्चेचा एक मोठा विषय बनली आहे. विशेष म्हणजे, तिच्याबद्दल किंवा तिच्याशी संबंधित व्यक्तींबद्दल ज्या काही चर्चा किंवा दावे केले जात आहेत, त्याबाबत त्रिशाने स्वतःहून किंवा ज्या व्यक्तींची नावं जोडली जात आहेत त्यांनीही सार्वजनिकरित्या कोणतेही स्पष्टीकरण दिलेले नाही. त्रिशा ही विजयची कथित गर्लफ्रेंड असल्याची चर्चा सोशल मीडियावर आहे. मात्र दोघांकडूनही याबद्दल कोणतेच स्पष्टीकरण किंवा खुलासा करण्यात आलेला नाही.
23 एप्रिल रोजी तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीच्या मतदानाच्या दिवशी चेन्नईमध्ये मतदान केल्यानंतर त्रिशाने इन्स्टाग्रामवर आपल्या बोटावरील शाईचा (मतदान केल्याचा) एक फोटो पोस्ट केला. 2004 साली प्रदर्शित झालेल्या 'घिल्ली' (Ghilli) या तामिळ चित्रपटातील "अर्जनार वेल्लू" हे तिने या पोस्टसोबत जोडलं होतं. याच चित्रपटात तिने विजयसोबत मुख्य भूमिका साकारली होती. ही पोस्ट पाहणाऱ्या अनेकांना असे वाटले की, त्रिशा अप्रत्यक्षपणे विजयच्या 'टीव्हीके' पक्षाला आपला पाठिंबा दर्शवत आहे. अपेक्षेप्रमाणेच, त्रिशाने त्यानंतर यावर कोणतेही भाष्य केले नाही.
त्या पोस्टच्याही आधी, एका ल रिसेप्शनला पाच मार्च रोजी एकत्र दिसले होते. निर्माते कल्पथी सुरेश यांच्या मुलाच्या रिसेप्शनला विजयने उपस्थिती लावली होती. या कार्यक्रमात त्रिशा थेट विजयसोबतच दाखल झाली होती. विजयने पारंपरिक वेष्टीसोबत गोल्डन शर्ट परिधान केलेला तर त्रिशाने गोल्डन साडी आणि आकर्षक लाल ब्लाउज परिधान करत पारंपारिक लूक केलेला. या कार्यक्रमाचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर शेअर केले गेले.
TVK chief Vijay and actor Trisha Krishnan attended a wedding reception together in Chennai this evening, days after reports of a divorce plea by Vijay’s wife Sangeetha Sornalingam entered the public domain. pic.twitter.com/MZaRZWTeVz— Vasudha Venugopal (@Vasudha156) March 5, 2026
सोमवारी, त्रिशाचा 43 वा वाढदिवस आणि राज्य विधानसभा निवडणुकीचे निकाल एकाच दिवशी आले. दुपारपर्यंत, विजयचा टीव्हीके पक्ष विधानसभेत सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला. या दोन घटना एकाच वेळी घडल्यामुळे, त्या दिवशी त्रिशा जे काही करत होती, त्याकडे बारकाईने लक्ष ठेवले जात होते. सकाळची सुरुवात तिने तिरुपती येथील तिरुमला व्यंकटेश्वर मंदिरात जाऊन देवदर्शन घेतलं. नंतर त्याच दिवशी, मतमोजणी सुरू असताना ती विजयच्या चेन्नई येथील निवासस्थानी पोहोचली. अनेकांनी विजयच्या विजयाबद्दल तिचे अभिनंदन केले. आता तिने विजयचा मुख्यमंत्री होण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याच्या बातम्या आल्यानंतर केलेली इन्स्टा स्टोरीही चर्चेत आहे.
The smile on Trisha Krishnan’s face says it all as she leaves Vijay Thalapathy’s house after celebrating her birthday and his landslide victory in the Tamil Nadu election. The glow on her face reflects how special the celebration was.— Sonu (@Cricket_live247) May 4, 2026
शुक्रवारी दुपारी, त्रिशा कृष्णनने इन्स्टाग्रामवर एक 'स्टोरी' पोस्ट केली. त्यामध्ये तिने तीन गोष्टींचा उल्लेख केला होता. यात "IYKYK" असं लिहिलेलं होतं. तसेच सोबत एक भावनाशून्य चेहऱ्याच्या कार्टूनचं स्टिकर आणि एकाच वेळी बरीच बडबड करणाऱ्या लोकांच्या आकृत्यांचे फोटो होतो. या लोकांच्या तोंडी, "ब्ला... ब्ला... ब्ला..." आणि "याद्दा... याद्दा..." असे शब्द लिहिलेले होते. मात्र या स्टोरीला त्रिशाने कोणतेही कॅप्शन, हॅशटॅग किंवा स्पष्टीकरण दिले नव्हते.
त्रिशाच्या या स्टोरीमधून ज्यांना पडद्यामागे घडणाऱ्या गोष्टींचा कल्पना असते त्यांना ठाऊक आहे की इतरांच्या बडबडीने काहीच होणार असून सत्तेत विजयच येणार असल्याचं सूचित करायचं आहे असं अनेकांना वाटतंय. तर काहींनी त्रिशाने यामधून ती राजकारणात प्रवेश करणार असल्याचे संकेत दिलेत असं म्हटलं आहे.
'IYKYK' हे 'If You Know, You Know' याचे इंटरनेटवरील संक्षिप्त रूप आहे. जेव्हा एखादी गोष्टची कल्पना तुम्हाला असते आणि त्यामागील गर्भीत अर्थही ठाऊक असतो असं सूचित करायला IYKYK' वापरलं जातं.