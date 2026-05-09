तामिळनाडूत 'विजय'चंच सरकार येणार! VCK ने अखेर केला पाठिंबा जाहीर; बहुमताचं गणित अखेर जुळलं

Tamil Nadu Government Formation: थालापती विजयच्या नेतृत्वाखालील 'टीव्हीके' (TVK) पक्षाचं सरकार तामिळनाडून स्थापन होणार की नाही याचा सस्पेन्स अखेर संपताना दिसत आहे. VCK पक्षाने अखेर टीव्हीकेला पाठिंबा जाहीर केला असून, यानंतर त्यांनी आपण विजयी झाल्याचा दावा केला आहे. पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आधव अर्जुन यांनी 'व्हीसीके' (VCK) कडून मिळालेले पाठिंब्याचे पत्र सादर केलं आहे. तामिळनाडूमध्ये सरकार स्थापनेबाबतची उत्सुकता आणि अनिश्चितता शनिवारी अधिकच वाढली. अभिनेता-राजकारणी विजयने सरकार स्थापन करण्यासाठी बहुमत मिळवण्याच्या प्रयत्नात, अवघ्या तीन दिवसांतच राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर यांची तिसऱ्यांदा भेट घेतली. शनिवारी शपथविधी होईल असं वाटत असतानाच, पुन्हा एकदा तो रद्द झाला.
टीव्हीकेच्या ज्येष्ठ नेत्यांसोबत विजयने चेन्नई येथील 'लोक भवन'मध्ये भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) यांच्या पाठिंब्याची पत्रं सादर केली. तथापि, राज्यपालांच्या कार्यालयाकडून अद्यापही कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. 234 सदस्यांच्या तामिळनाडू विधानसभेत बहुमताचा पाठिंबा असल्याचं स्पष्टपणे सिद्ध करण्यात 'TVK'ला अद्याप यश आलं नव्हतं असं सूत्रांनी सांगितलं.
234 सदस्यांच्या तामिळनाडू विधानसभेत कोणत्याही पक्षाला सरकार स्थापन करण्यासाठी 118 आमदारांची आवश्यकता असते. टीव्हीकेने स्वबळावर 108 जागा जिंकल्या असून, या निवडणुकीत सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे.
काँग्रेसच्या 5, सीपीआयच्या 2 आणि सीपीआयएमच्या 2 आमदारांनी टीव्हीकेला पाठिंबा जाहीर केला होता. यासह ही संख्या 117 वर पोहोचली होती. विजयने 2 मतदारसंघांतून विजय मिळवला असल्याने, निवडणुकीचे निकाल अधिकृतपणे जाहीर झाल्यापासून 14 दिवसांच्या आत त्याला एका मतदारसंघातून राजीनामा द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे ही संख्या 116 झाली. दरम्यान आता VCK ने पाठिंबा जाहीर केल्यानंतर ही संख्या 118 म्हणजे बहुमताच्या पुढे जात आहे.
तामिळनाडूमध्ये, VCK व्यतिरिक्त आता IUML नेही TVK सोबत आघाडी केली आहे. IUML ने TVK ला आपला बिनशर्त पाठिंबा जाहीर केला आहे. पक्षाने आज संध्याकाळी TVK कडे आपल्या पाठिंब्याचे पत्र सुपूर्द केले. त्यांचा एक आमदार निवडून आला आहे.
काँग्रेसने केवळ बाहेरून पाठिंबा देण्याऐवजी त्यांना सरकारचाच एक भाग व्हायचं आहे असे संकेत दिले आहेत. तामिळनाडू काँग्रेसचे प्रमुख के. सेल्वपेरुंथगाई यांनी सांगितलं की, टीव्हीकेने पक्षाला दोन मंत्रिपदं आणि राज्यसभेची एक जागा देऊ केली आहे. "टीव्हीकेने दोन मंत्री आणि राज्यसभेचा एक सदस्य देण्याबद्दल सांगितलं आहे. तथापि, खात्यांची संख्या आणि विशिष्ट मागण्यांबाबतचा अंतिम निर्णय काँग्रेसच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाकडे असेल," असे ते म्हणाले.
त्याच वेळी, VCK चे उप-महासचिव वन्नी अरसू यांनी सोशल मीडियावर केलेल्या एका पोस्टमध्ये, पक्षासाठी कॅबिनेट मंत्रिपदासोबतच उपमुख्यमंत्रीपदाचीही मागणी केली आहे.