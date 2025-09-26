राज्यातील कॉलेज तरुणांच्या खात्यात दरमहा 1 हजार, काय आहे नेमकी योजना? जाणून घ्या!

Schemes For Students: शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारडून अनेक योजना राबवल्या जातात. खासकरुन विद्यार्थीनींसाठी अनेक योजना आहे. देशभरातील विविध राज्य सरकारकडून अशा योजना राबवण्यात येतात. तामिळनाडू सरकारनेदेखील तरुणांसाठी एक महत्वाची योजना सुरू केलीय. काय आहे ही योजना? सविस्तर जाणून घेऊया.
तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी 25 सप्टेंबरपासून महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना दरमहा 1 हजार रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली. महिलांसाठी 'पुधुमाई पेन' आणि पुरुषांसाठी 'तमिळ पुधलवन' अशी ही योजना आहे. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी याबद्दल माहिती दिली.
"शिक्षण हे समाजप्रगतीचे मुख्य सूत्र आहे. द्रविड मॉडेलद्वारे आम्ही हा विश्वास कृतीत आणतोय, असे स्टॅलिन म्हणाले, 'तमिळनाडू शिक्षण उत्कृष्टता' कार्यक्रमातून या योजना विस्तारितायत. "विद्यार्थ्यांची ऊर्जा आणि स्वप्ने वाटून घेण्यास आम्ही उत्सुक आहोत, ही मदत विद्यार्थ्यांना अभ्यासात आर्थिक आधार देईल, असेही स्टॅलिन पुढे म्हणाले.
या उपाययोजनांमुळे तामिळनाडूतील तरुणांना शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी वाढतील. तेलंगणसोबत सहकार्याने दक्षिण भारतात शिक्षण क्रांती घडेल. विद्यार्थ्यांनी या संधींचा लाभ घेऊन स्वप्ने साकार करावीत, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.
प्राइमस पार्टनर्सच्या अहवालानुसार, शाळा-महाविद्यालयांमध्ये उद्योजकता शिकवल्यास २,८०० स्टार्टअप्स सुरू होऊ शकतात आणि २.८ लाख नोकऱ्या निर्माण होतील. हा अहवाल १,५०० हून अधिक विद्यार्थी, शिक्षक आणि उद्योजकांच्या मतांवर आधारित आहे. उद्योजकता केवळ कार्यशाळांपुरती न ठेवता, अभ्यासक्रमाचा भाग बनवावा, अशी शिफारस आहे.अहवालात चरणबद्ध मार्गदर्शन योजना सुचवली आहे. यात जागरूकता, प्रकल्प-आधारित शिक्षण, मार्गदर्शन, आर्थिक ज्ञान आणि नेटवर्किंगचा समावेश आहे. सह-संस्थापक चारू मल्होत्रा म्हणाल्या, "योग्य कौशल्ये मिळाली तर भारताचा युवा पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचा आधारस्तंभ बनेल." यामुळे नवोन्मेष आणि स्वावलंबन वाढेल.
उत्तर: तामिळनाडू सरकारने 25 सप्टेंबर 2025 पासून महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी दरमहा ₹1,000 आर्थिक मदत देणारी योजना सुरू केली आहे. ही योजना 'पुधुमाई पेन' (महिला विद्यार्थ्यांसाठी) आणि 'तमिळ पुधलवन' (पुरुष विद्यार्थ्यांसाठी) या नावांनी राबवली जाईल. यामुळे विद्यार्थ्यांना अभ्यासात आर्थिक आधार मिळेल.
उत्तर: मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांच्या म्हणण्यानुसार, शिक्षण हे समाजाच्या प्रगतीचे मुख्य साधन आहे. द्रविड मॉडेल अंतर्गत, 'तमिळनाडू शिक्षण उत्कृष्टता' कार्यक्रमाद्वारे ही योजना राबवली जात आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य मिळेल आणि त्यांच्या शैक्षणिक स्वप्नांना चालना मिळेल.
उत्तर: तेलंगणचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी या योजनेत सहभागी होण्यास तयार आहेत. तामिळनाडूचे उद्योगमंत्री टीआरबी राजा यांनी हैदराबाद येथे त्यांना भेटून या कार्यक्रमासाठी आमंत्रित केले आहे. यामुळे दोन्ही राज्यांमधील सहकार्याने दक्षिण भारतात शिक्षण क्रांतीला प्रोत्साहन मिळेल.