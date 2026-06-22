/चित्रपटातील वादळापेक्षाही भयंकर! तामिळनाडूत चक्राकार वाऱ्याचा धुमाकूळ, व्हिडीओ पाहूनच डोकं धराल

मुंबई | दक्षिण भारतापासून ते अगदी महाराष्ट्रातील बहुतांश भागांमध्ये मान्सून पुन्हा सक्रीय होण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यातच तामिळनाडूच्या थुथूकुडी इथं एक अशी घटना घडली, ज्यामुळं पाहणाऱ्यांचा एकच थरकाप उडाल्याचं पाहायला मिळालं. रविवारी सायंकाळी इथं एखाद्या चित्रपटापेक्षासुद्धा भयंकर अशा वादळानं थैमान घातलं, ज्यामध्ये वाऱ्याचा वेग इतका जास्त होता की लहान झुडुपं उन्मळून पडली, तर माड वाऱ्यावर डोलताना दिसले.
आकाशात एकाएकी चक्राकार वारे वाहू लागले, अचानकत ढगांचा एखादा अधांतरी खांब असावा तशी आकृती तयार झाली, जणूकाही चक्रीवादळच धडकलं. या घटनेमुळं अनेक घरांचं नुकसान झालं, टोल प्लाजा, प्रायव्हेट थीम पार्कचंसुद्धा प्रचंड नुकसान झालं. या घटनेचे अनेक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. ज्यामध्ये पाहायला मिळालेला थरार चित्रपटातील एखाद्या दृश्यापेक्षाही भयभीत करणारा होता. नागरिकांमध्ये यामुळं प्रचंड भीती पाहायला मिळाली.
हवामान तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार हे प्रत्यक्ष टोरनॅडो नव्हतं. मात्र एक अतिशय ताकदीच्या मेघगर्जनेमुळं तयार झालेली ही स्थिती होती, शास्त्रीय भाषेत या स्थितीला 'थंडरस्टॉर्म अपड्राफ्ट' म्हणतात. ही स्थिती क्यूमुलोनिम्बस ढगांशी संबंधित असून त्याचमुळं इथं प्रचंड सोसाट्यानं वारे वाहण्यास सुरुवात झाली होती.
थुथूकुडी जिल्ह्यात सायंकाळच्या सुमारास अचानक वादळ आलं, पाऊस सुरू झाला. यावेळी वाऱ्याची ताकद इतकी होती की, त्यामुळं धुळीचे लोच हवेत उसळले आणि त्यांनी वर्तुळाकाळ धारण करत ते आकाशाच्या दिशेनंच वर जात राहिले, सोबत येईल ती गोष्ट या वाऱ्यानं उद्ध्वस्त केली. विजेच्या खांबांपासून ते अगदी टोल प्लाझासुद्धा नुकसानग्रस्त झाले.
Thoothukudi in Tamil Nadu reported #Tornado today.— Weatherman Navdeep Dahiya (@navdeepdahiya55) June 21, 2026
Very rare sight from #TamilNadu. Could be the first one from the state?
In general Tornado formations are not that common in India. If happens mostly were reported from Odisha, West Bengal or northern plains. pic.twitter.com/5usidRYwnw
Crazy and very close visuals of #Tornado from Toothukudi Airport in #TamilNadu.— Weatherman Navdeep Dahiya (@navdeepdahiya55) June 21, 2026
Folks have not idea what are witnessing.
Wind speed under such Tornado could easily be 170-220km/h. By the structure it seems like almost EF2 (Enhanced Fujita scale 178km/h+ winds) https://t.co/XSDHhpM73e pic.twitter.com/ERmtBmYywa
या घटनेमध्ये जखमी झालेल्यांना तातडीनं रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. केंद्रीय हवामानशास्त्र विभागाच्या माहितीनुसार चक्रीय वारे, वादळांसाठी पूरक स्थिती आणि स्थानिक तापमानात झालेली वाढ, या कारणांमुळं या वादळाची निर्मिती झाली होती. यामध्ये क्यूमुलोनिम्बस ढग 3 किमी ते 18 किमीपर्यंत उंच असल्याचं दिसून आलं. ज्यामध्ये माती आणि धुळीचे लोट उसळले. ही घटना तशी असामान्य असली तरीही भारतात असं काही घडणं अनेकांचच लक्ष वेधून गेलं. सहसा अमेरिकेच्या मैदानी भागांमध्ये हे टोरनॅडो तयार होतात, ज्यामुळं भारतात तत्सम चित्र पाहायला मिळाल्यानं अनेकजण हैराण झाले. भारतात निर्माण झालेलं हे वावटळ किंवा तशी स्थिती अधिक दूरवर जात नाही, उलटपक्षी टोरनॅडो अधिक तीव्र असल्यामुळं त्यातून होणारं नुकसान हे अतिशय भीषण स्वरुपातील असतं.