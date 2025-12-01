English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

दिल्ली, मुंबईसह अनेक विमानतळांवरील विमानांच्या GPS डेटा सोबत छेडछाड; धक्कादायक खुलाशामुळे हवाई क्षेत्रात खळबळ

सरकारने एक धक्कादायक खुलासा केला आहे. दिल्ली, मुंबईसह अनेक विमानतळांवरील विमानांच्या GPS डेटा सोबत छेडछाड केल्याचा हा खुलासा आहे.  

वनिता कांबळे | Updated: Dec 1, 2025, 08:55 PM IST
दिल्ली, मुंबईसह अनेक विमानतळांवरील विमानांच्या GPS डेटा सोबत छेडछाड; धक्कादायक खुलाशामुळे हवाई क्षेत्रात खळबळ

flights reported GPS spoofing in IGIA : दिल्ली विमानतळावर सायबर हल्ला झाल्याची सरकारने कबुली दिली आहे. नागरी उड्डाण मंत्री राम मोहन नायडू यांनी राज्यसभेत ही अत्यंत महत्वाची माहिती दिली. नायडू यांनी सांगितले की दिल्ली विमानतळावर सायबर हल्ला झाला होता. विमानांच्या जीपीएस सिग्नलमध्ये छेडछाड करण्यात आली होती. १० नोव्हेंबर रोजी आयजीआय विमानतळावर जीपीएस स्पूफिंग झाली. दिल्ली आणि कोलकातासह सात विमानतळांवर सायबर हल्ल्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

Add Zee News as a Preferred Source

काही दिवसांपूर्वी, दिल्ली विमानतळाच्या वाहतूक व्यवस्थेत अचानक बिघाड झाल्यानंतर उच्चस्तरीय चौकशी सुरू करण्यात आली. 1 तासांहून अधिक काळ विमान वाहतूक विस्कळीत झाली. 700 हून अधिक देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय विमानांनी उशीरा उड्डाणे केले. काही उड्डाणे रद्द करण्यात आली. सुमारे 48 तासांनंतर विमानतळाचे कामकाज सामान्य झाले. एक बैठक आयोजित करण्यात आली होती, ज्यामध्ये विमानतळ आणि सुरक्षा एजन्सींसह सर्व भागधारकांना आमंत्रित करण्यात आले होते.

केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री राम मोहन नायडू यांनी सांगितले की, 10 नोव्हेंबर 2025 रोजी दिल्लीच्या आयजीआय विमानतळावर काही विमानांमध्ये स्पूफिंगच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. तथापि, या घटनेत कोणत्याही विमानाला धक्का बसला नाही. 24 नोव्हेंबर 2023 रोजी, डीजीसीएने जीएनएसएस हस्तक्षेपाबाबत एक सल्लागार जारी केला आणि जीपीएस जॅमिंग/स्पूफिंगचा अहवाल देणे अनिवार्य केले.

रिअल-टाइम रिपोर्टिंगसाठी एक नवीन SOP 10 नोव्हेंबर 2025 पासून लागू करण्यात आला आहे. त्यांनी असेही सांगितले की DGCA आणि AAI यावर सतत लक्ष ठेवत आहेत. GPS स्पूफिंग हा एक सायबर हल्ला आहे जो खोटे स्थान प्रदर्शित करण्यासाठी डिव्हाइसला बनावट सिग्नल पाठवतो, ज्यामुळे विमान नेव्हिगेशनवर परिणाम होऊ शकतो.

जीपीएस स्पूफिंग म्हणजे काय?

जीपीएस स्पूफिंग हा एक प्रकारचा सायबर हल्ला आहे. हल्लेखोर बनावट उपग्रह सिग्नल पाठवतात, ज्यामुळे विमान चुकीचे स्थान किंवा चुकीचा डेटा प्रदर्शित करते. यामुळे विमानाच्या नेव्हिगेशनवर परिणाम होऊ शकतो, ज्यामुळे धोक्याचा धोका वाढू शकतो. विमान त्याच्या इच्छित मार्गावरून वळवले जाऊ शकते किंवा चुकीच्या ठिकाणी वळवले जाऊ शकते.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Tampering with GPS data of planes at several airportsdelhiMumbaiGPS spoofing in IGIA. विमानांच्या GPS डेटा सोबत छेडछाड

इतर बातम्या

देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदेंमध्ये बिनसलं? एकाच हॉटेलमधी...

महाराष्ट्र बातम्या