दिल्ली, मुंबईसह अनेक विमानतळांवरील विमानांच्या GPS डेटा सोबत छेडछाड; धक्कादायक खुलाशामुळे हवाई क्षेत्रात खळबळ

flights reported GPS spoofing in IGIA : दिल्ली विमानतळावर सायबर हल्ला झाल्याची सरकारने कबुली दिली आहे. नागरी उड्डाण मंत्री राम मोहन नायडू यांनी राज्यसभेत ही अत्यंत महत्वाची माहिती दिली. नायडू यांनी सांगितले की दिल्ली विमानतळावर सायबर हल्ला झाला होता. विमानांच्या जीपीएस सिग्नलमध्ये छेडछाड करण्यात आली होती. १० नोव्हेंबर रोजी आयजीआय विमानतळावर जीपीएस स्पूफिंग झाली. दिल्ली आणि कोलकातासह सात विमानतळांवर सायबर हल्ल्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
काही दिवसांपूर्वी, दिल्ली विमानतळाच्या वाहतूक व्यवस्थेत अचानक बिघाड झाल्यानंतर उच्चस्तरीय चौकशी सुरू करण्यात आली. 1 तासांहून अधिक काळ विमान वाहतूक विस्कळीत झाली. 700 हून अधिक देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय विमानांनी उशीरा उड्डाणे केले. काही उड्डाणे रद्द करण्यात आली. सुमारे 48 तासांनंतर विमानतळाचे कामकाज सामान्य झाले. एक बैठक आयोजित करण्यात आली होती, ज्यामध्ये विमानतळ आणि सुरक्षा एजन्सींसह सर्व भागधारकांना आमंत्रित करण्यात आले होते.
केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री राम मोहन नायडू यांनी सांगितले की, 10 नोव्हेंबर 2025 रोजी दिल्लीच्या आयजीआय विमानतळावर काही विमानांमध्ये स्पूफिंगच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. तथापि, या घटनेत कोणत्याही विमानाला धक्का बसला नाही. 24 नोव्हेंबर 2023 रोजी, डीजीसीएने जीएनएसएस हस्तक्षेपाबाबत एक सल्लागार जारी केला आणि जीपीएस जॅमिंग/स्पूफिंगचा अहवाल देणे अनिवार्य केले.
रिअल-टाइम रिपोर्टिंगसाठी एक नवीन SOP 10 नोव्हेंबर 2025 पासून लागू करण्यात आला आहे. त्यांनी असेही सांगितले की DGCA आणि AAI यावर सतत लक्ष ठेवत आहेत. GPS स्पूफिंग हा एक सायबर हल्ला आहे जो खोटे स्थान प्रदर्शित करण्यासाठी डिव्हाइसला बनावट सिग्नल पाठवतो, ज्यामुळे विमान नेव्हिगेशनवर परिणाम होऊ शकतो.
जीपीएस स्पूफिंग हा एक प्रकारचा सायबर हल्ला आहे. हल्लेखोर बनावट उपग्रह सिग्नल पाठवतात, ज्यामुळे विमान चुकीचे स्थान किंवा चुकीचा डेटा प्रदर्शित करते. यामुळे विमानाच्या नेव्हिगेशनवर परिणाम होऊ शकतो, ज्यामुळे धोक्याचा धोका वाढू शकतो. विमान त्याच्या इच्छित मार्गावरून वळवले जाऊ शकते किंवा चुकीच्या ठिकाणी वळवले जाऊ शकते.