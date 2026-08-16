Lay Off ची भीती असताना देशात 12 लाख नोकऱ्यांची संधी; 'या' क्षेत्रात गलेलठ्ठ पगार मिळणार, मुंबई-पुण्यासह...

भारतात नोकरीच्या शोधात असणाऱ्या हजारो तरुणांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर येतेय. भारतात नोकरीच्या नव्या संधी खुल्या होणार आहेत. देशातील सात प्रमुख राज्यांमध्ये तब्बल 1,380 नवी ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर उभारण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळं सुमारे 12 लाख थेट रोजगार निर्माण होऊ शकतात. स्थावर, मालमत्ता, सल्लागार क्षेत्रातील सीबीआरईच्या ताज्या अहवालातून ही समोर आली आहे.
सीबीआरईने शुक्रवारी द पॉलिसी अॅडव्हान्टेज पॉवरिंग इंडियाज जीसीसी ग्रोथ नावाचा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालानुसार, कर्नाटक, महाराष्ट्र,राजस्थान, गुजरात, केरळ, हरियाणा आणि मध्य प्रदेश ही राज्य आपपल्या राज्यांमध्ये सुमारे 1,380 जीसीसी स्थापन करण्याचे लक्ष्य आहे. या राज्यांमध्ये 2021 पर्यंत एकूण सुमारे 77.8 लाख रोजगार निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
भारताच्या व्यावसायिक रिअल इस्टेट क्षेत्रात राज्य सरकारकडून जीसीसी धोरणे लागू करण्यात येणार आहे. यावरुन हे दिसून येतेय. ही केंद्र आता भारताच्या सेवा अर्थव्यवस्थेचा एक भाग राहिलेला नाहीत तर मुख्य आधारस्तंभ बनली आहेतस, असं सीबीआरई (CBRE) चे अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंशुमन मॅगझिन म्हणाले आहेत. या अहवालानुसार, 2022 ते 2026 च्या पहिल्या सहामाहीदरम्यान, जीसीसी (GCC) भारतातील नऊ प्रमुख शहरांमध्ये 123 दशलक्ष चौरस फुटांपेक्षा जास्त कार्यालयीन जागा भाड्याने घेतील असा अंदाज आहे.
या नोकऱ्यांमध्ये संगणकावर नेहमीची कामे नसून कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सायबर सुरक्षा, माहिती विश्लेषण कौशल्याधारित क्षेत्रांचा वाटा असेल.
बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना भारतातील कुशल मनुष्यबळ, तुलनेने मजबूत पायाभूत सुविधा, वेगाने वाढणारी डिजिटल अर्थव्यवस्था आकर्षित करत आहे. त्यामुळे कंपन्या भारतात आपले जागतिक कामकाज सांभाळणारी केंद्रे उभारत आहेत. यामुळे येत्या काळात रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊ शकतात. एआय आणि आयटी क्षेत्रात मोठ्या पगाराची संधी मिळणार आहे.
पूर्वी कंपन्यांचा भर बंगळुरू, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नईवर होता. मात्र, वाढता खर्च, मनुष्यबळासाठी कंपन्या इतर शहरांचाही विचार करत आहेत. पुणे, अहमदाबाद, कोचीसारख्या शहरांमध्येही केंद्रांचा विस्तार होऊ शकतो.
बंगळुरू : तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आघाडीचे केंद्र असल्याने नवीन केंद्रे येण्याची शक्यता.
मुंबई आणि पुणे : वित्तीय सेवा, तंत्रज्ञान आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रासाठी महत्त्वाची ठिकाणे.
हैदराबाद : तंत्रज्ञान कंपन्यांसाठी वेगाने विकसित होणारे केंद्र.
चेन्नई: वाहन, संशोधन, अभियांत्रिकी क्षेत्रात उपस्थिती.
नोएडा आणि गुरुग्राम : उत्तर भारतातील मोठे कॉर्पोरेट केंद्र.
गिफ्ट सिटी: वित्तीय सेवा, जागतिक व्यवसायासाठी वाढते महत्त्व.
कोची, कोलकाता : तुलनेने कमी खर्चात कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध असल्याने नव्या संधींची शक्यता