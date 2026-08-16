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Lay Off ची भीती असताना देशात 12 लाख नोकऱ्यांची संधी; 'या' क्षेत्रात गलेलठ्ठ पगार मिळणार, मुंबई-पुण्यासह...

सर्वसामान्यांसाठी आनंदाची बातमी समोर येतेय. 12 लाख रोजगार निर्माण होणार आहेत. सर्वसामान्यांना काय फायदा होणार? जाणून घ्या. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 16, 2026, 08:46 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 08:46 AM IST
Lay Off ची भीती असताना देशात 12 लाख नोकऱ्यांची संधी; 'या' क्षेत्रात गलेलठ्ठ पगार मिळणार, मुंबई-पुण्यासह...
Image Credit: global capability (Photo: AI)

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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