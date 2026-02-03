English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  भारत
Tariff कमी म्हणजे नेमकं काय? सामान्यांना कसा होणार या निर्णयाचा फायदा?

India-US Trade Deal: भारत आणि अमेरिकेमध्ये काहीसी तणावाच्या वळणावर पोहोचलेली आंतरराष्ट्रीय नाती आता पुन्हा एका नव्या टप्प्यावर असून, भारताया नव्या निर्णयांमुळं कसा फायदा होईल याची चर्चा सुरू झाली आहे.   

सायली पाटील | Updated: Feb 3, 2026, 08:01 AM IST
India-US Trade Deal: जागतिक अर्थव्यवस्थेवर वाढणारा ताण, त्यातूनच देशांतर्गत करारांमधील तरतुदी आणि व्यवहारांवर होणारे परिणाम या सर्व स्थितीचा थेट परिणाम भारतावरही होत असून, याच घडामोडींदरम्यान अखेर भारत आणि अमेरिकेनं अखेर व्यापारी करारांवर स्वाक्षरी केल्या आहेत. यामध्ये अमेरिकेनं 25 टक्क्यांवरून भारतावर लावलं जाणारं आयात शुल्क 18 टक्कांनी कमी करत ही 'ट्रेड डील' तातडीनं लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ज्यामुळं भारताला या निर्णयाचा थेट फायदा होण्याची बाब जाणकारांनी अधोरेखित केली आहे. 

भारताला आणि परिणामी सामान्यांना कराराचा कसा फायदा? 

अमेरिकेडून आयात शुल्क अर्थात टॅरिफ कमी केल्यामुळं ज्या कंपन्यांचा अमेरिकेत व्यापार आहे त्यांना मार्जिनमध्ये मोठा दिलासा मिळू शकते. इतकंच नव्हे तर चांगली स्पर्धा आणि उत्तम मागणीसुद्धा मिळण्याची अपेक्षा आहे. भारतीय निर्यातीत मत्स्योत्पादनं, वाहनांचे विविध भाग (Auto Parts), रसायनं आणि काही निवडक कंपन्यांना याचा थेट फायदा मिळणार आहे. 

अमेरिकेशी हातमिळवणीचा 'या' क्षेत्राला फायदा 

काही आव्हानात्मक टप्प्यांनंतर भारत आणि अमेरिकेचं नातं पुन्हा एकदा सकारात्मक वळणावर आलं असून, या व्यापारी करारामुळं टेक्सटाईल आणि कापड क्षेत्रांना सर्वाधिक दिलासा मिळणार आहे. दोन्ही देशांमध्ये झालेल्या ऐतिहासिक सामंजस्य करारामुळं वरील क्षेत्रांना थेट फायदा मिळताना दिसतणार आहे. अमेरिकेत भारतातून साधारण 28 टक्के वस्त्रोद्योग उत्पादनांची निर्यात केली जाते. याशिवाय भारतातील अर्ध्याहून अधिक Textile आणि कापडाची आयात अमेरिकी कापसाशी संबंधित असल्यानं दोन्ही देशांसाठी हा करार फायद्याचा ठरेल.

मस्त्योत्पादनाला कसा फायदा? 

मस्त्योद्योग आणि मत्स्योत्पादन हे एक असं क्षेत्र आहे जे अमेरिका आणि भारताच्या या करारामुळं फायद्यात असेल. भारतातून कोळंबी आणि फ्रोजन फूड या प्रकारातील उत्पादनाची मोठ्या प्रमाणातील निर्यात अमेरिकेत केली जाते. त्यामुळं वरील विविध क्षेत्रांच्या सेवेत असणाऱ्या सामान्यांनाही प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरित्या अमेरिकेसोबतच्या या व्यापारी करारामुळं फायदा मिळताना दिसणार आहे. 

पंतप्रधानांकडून या व्यापारी कराराच्या निर्णयाचं स्वागत

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेसोबतच्या या व्यापारी करारावर शिक्कामोर्तब करत त्याचं स्वागत केलं. आपले मित्र डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी संवाद साधून उत्तम वाटलं असं म्हणत भारतातील उत्पादनांवरील आयात शुल्क 18 टक्क्यांनी कमी करण्यात आल्याचा आनंद त्यांनी व्यक्त केला. जेव्हा दोन मोठ्या अर्थव्यवस्था आणि लोकशाही राष्ट्र एकत्र काम करतात तेव्हा त्याचा फायदा थेट आमच्या मंडळींना मिळतो आणि परस्पर सहाय्यानं अनेक नव्या संधी खुल्या होतात असंही मोदींनी स्पष्ट केलं. 

