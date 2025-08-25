English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Tariff War दरम्यान भारताची नेमकी काय भूमिका? जगभरात होतेय याच भूमिकेची चर्चा. जाणून घ्या भारतानं असा कोणता निर्णय घेतला ज्यामुळं ट्रम्प यांना हादरा   

सायली पाटील | Updated: Aug 25, 2025, 08:16 AM IST
Tariff दबावापुढं न झुकता भारताचं ट्रम्प यांना जशास तसं उत्तर; अमेरिकेला अपेक्षित नसतानात घेतला मोठा निर्णय...
Donald Trump Tariff War : (India America) भारत आणि अमेरिका या दोन्ही राष्ट्रांमध्ये आयात शुल्काच्या मुद्द्यावरून तणावाची परिस्थिती असतानाच महासत्ता अमेरिकेला अनपेक्षित असणारा एक निर्णय घेत भारतानं संपूर्ण जगाचं लक्ष वेधलं आहे. तिथं डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आयात शुल्कासंदर्भातील धोरणांनी भारतावर सातत्यानं दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला जात असतानाच दुसरीकडे आता भारतानंही या बाबतीत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. आर्थिक महासत्ता होऊ पाहणाऱ्या भारताच्या या निर्णयामुळं अमेरिकेचा तिळपापड होणार यात वाद नाही, अशीच जागतिक स्तरावरील घडामोडींचं अध्ययन करणाऱ्या अनेकांचं मत. 

भारतानं नेमका कोणता निर्णय घेतला? 

भारतानं रशियाकडून तेल खरेदी करण्यावर अमेरिकेची नाराजी असल्या कारणानं ट्रम्प यांच्याकडून भारतावर 50 टक्के आयात शुल्काचा निर्णय लादण्यात आला. मात्र त्या दबावाखाली न येता जिथं तेल खरेदीचे दर कमी असतील तिथूनच तेलाची खरेदी केली जाईल असं भारताकडूनही ठणकावून सांगण्यात आलं. 

मॉस्कोमध्ये भारतीय राजदूत विनय कुमार यांनी अमेरिकेला स्पष्ट शब्दांत आयात शुल्काच्या मुद्द्यावरून ही भूमिका मांडून सांगितली. भारतीय कंपन्यांकडून महाग दरामध्ये तेल खरेदी केली जाणार नाही, असंच त्यांनी पुनरुच्चार करत सांहितलं. रशियन सरकारी संस्था TASS ला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी भारताच्या वतीनं ही भूमिका मांडली. 'आमचं धोरण स्पष्ट आहे. भारतीय कंपन्या त्याच व्यवहाराला प्राधान्य देतील जिथं त्यांना फायदा दिसेल' असं म्हणताना भारतीयांसाठी उर्जा संरक्षण हे प्राधान्यस्थानी असल्याची बाब विनय कुमार यांनी ठळकपणे मांडली. 

हेसुद्धा वाचा : जगभर भिक मागणारा पाकिस्तान अफाट श्रीमंत होणार! रेको डिक सोने-तांब्याच्या खाणीला 410 दशलक्ष डॉलर्सचा वित्तपुरवठा

 

आता चीनशी अमेरिकेचा गोडवा, भारतावर मात्र दबाव? 

रशियाकडून भारतानं कच्च्या तेलाची खरेदी करणं ही भूमिका अमेरिकेला रुचलेली नसून त्यांनी सुरुवातीपासूनच या भूमिकेवर टीका केली होती. आश्चर्याची बाब म्हणजे रशियातील कच्च्या तेलाचा सर्वात मोठा आयात व्यहार चीनकडून केला जात असताना अमेरिकेनं चीनवर मात्र कोणतीही टीका केलेली नाही. उलटपक्षी भारताच्या निर्णयांवर मात्र तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. ज्यामुळं जागतिक स्तरावर सध्या आयात शुल्क, कच्च्या तेलाची खरेदी, रशिया, भारत हे मुद्दे चर्चेचा विषय ठरताना दिसत आहेत.

FAQ

भारताने नेमका कोणता निर्णय घेतला आहे?
भारताने रशियाकडून कमी दरात कच्चे तेल खरेदी करण्याचे धोरण कायम ठेवले आहे. अमेरिकेने भारतावर 50% आयात शुल्क लादले असले तरी भारताने स्पष्ट केले आहे की, जिथे तेलाचे दर कमी असतील तिथूनच खरेदी केली जाईल. 

भारताने ही भूमिका का घेतली?
भारताचे धोरण हे ऊर्जा सुरक्षेला प्राधान्य देणारे आहे. भारतीय कंपन्या कमी दरात तेल खरेदी करून देशाच्या 1.4 अब्ज लोकसंख्येसाठी स्वस्त आणि स्थिर ऊर्जा पुरवठा सुनिश्चित करू इच्छितात. 

अमेरिकेने भारतावर 50% आयात शुल्क का लादले?
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताच्या रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करण्याच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करत 25% आणि नंतर आणखी 25% असे एकूण 50% आयात शुल्क लादले.

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

