Tariff दबावापुढं न झुकता भारताचं ट्रम्प यांना जशास तसं उत्तर; अमेरिकेला अपेक्षित नसतानात घेतला मोठा निर्णय...

Donald Trump Tariff War : (India America) भारत आणि अमेरिका या दोन्ही राष्ट्रांमध्ये आयात शुल्काच्या मुद्द्यावरून तणावाची परिस्थिती असतानाच महासत्ता अमेरिकेला अनपेक्षित असणारा एक निर्णय घेत भारतानं संपूर्ण जगाचं लक्ष वेधलं आहे. तिथं डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आयात शुल्कासंदर्भातील धोरणांनी भारतावर सातत्यानं दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला जात असतानाच दुसरीकडे आता भारतानंही या बाबतीत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. आर्थिक महासत्ता होऊ पाहणाऱ्या भारताच्या या निर्णयामुळं अमेरिकेचा तिळपापड होणार यात वाद नाही, अशीच जागतिक स्तरावरील घडामोडींचं अध्ययन करणाऱ्या अनेकांचं मत.
भारतानं रशियाकडून तेल खरेदी करण्यावर अमेरिकेची नाराजी असल्या कारणानं ट्रम्प यांच्याकडून भारतावर 50 टक्के आयात शुल्काचा निर्णय लादण्यात आला. मात्र त्या दबावाखाली न येता जिथं तेल खरेदीचे दर कमी असतील तिथूनच तेलाची खरेदी केली जाईल असं भारताकडूनही ठणकावून सांगण्यात आलं.
मॉस्कोमध्ये भारतीय राजदूत विनय कुमार यांनी अमेरिकेला स्पष्ट शब्दांत आयात शुल्काच्या मुद्द्यावरून ही भूमिका मांडून सांगितली. भारतीय कंपन्यांकडून महाग दरामध्ये तेल खरेदी केली जाणार नाही, असंच त्यांनी पुनरुच्चार करत सांहितलं. रशियन सरकारी संस्था TASS ला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी भारताच्या वतीनं ही भूमिका मांडली. 'आमचं धोरण स्पष्ट आहे. भारतीय कंपन्या त्याच व्यवहाराला प्राधान्य देतील जिथं त्यांना फायदा दिसेल' असं म्हणताना भारतीयांसाठी उर्जा संरक्षण हे प्राधान्यस्थानी असल्याची बाब विनय कुमार यांनी ठळकपणे मांडली.
रशियाकडून भारतानं कच्च्या तेलाची खरेदी करणं ही भूमिका अमेरिकेला रुचलेली नसून त्यांनी सुरुवातीपासूनच या भूमिकेवर टीका केली होती. आश्चर्याची बाब म्हणजे रशियातील कच्च्या तेलाचा सर्वात मोठा आयात व्यहार चीनकडून केला जात असताना अमेरिकेनं चीनवर मात्र कोणतीही टीका केलेली नाही. उलटपक्षी भारताच्या निर्णयांवर मात्र तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. ज्यामुळं जागतिक स्तरावर सध्या आयात शुल्क, कच्च्या तेलाची खरेदी, रशिया, भारत हे मुद्दे चर्चेचा विषय ठरताना दिसत आहेत.
भारताने नेमका कोणता निर्णय घेतला आहे?
भारताने रशियाकडून कमी दरात कच्चे तेल खरेदी करण्याचे धोरण कायम ठेवले आहे. अमेरिकेने भारतावर 50% आयात शुल्क लादले असले तरी भारताने स्पष्ट केले आहे की, जिथे तेलाचे दर कमी असतील तिथूनच खरेदी केली जाईल.
भारताने ही भूमिका का घेतली?
भारताचे धोरण हे ऊर्जा सुरक्षेला प्राधान्य देणारे आहे. भारतीय कंपन्या कमी दरात तेल खरेदी करून देशाच्या 1.4 अब्ज लोकसंख्येसाठी स्वस्त आणि स्थिर ऊर्जा पुरवठा सुनिश्चित करू इच्छितात.
अमेरिकेने भारतावर 50% आयात शुल्क का लादले?
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताच्या रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करण्याच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करत 25% आणि नंतर आणखी 25% असे एकूण 50% आयात शुल्क लादले.