Tata मोटर्सने सगळ्यांचा रेकॉर्ड मोडला! 30 दिवसात 1,00,000 कार विकल्या

Marathi News
वनिता कांबळे | Updated: Oct 22, 2025, 11:38 PM IST
Tata Motors Diwali Sale: Tata मोटर्सने सगळ्यांचा रेकॉर्ड मोडला आहे.  30 दिवसात 1,00,000 कार विकल्या आहेत.  टाटा मोटर्ससाठी  या भारतातील ऑटोमोबाईल दिग्गज कंपनीने नवरात्रापासून दिवाळीपर्यंत अवघ्या 30 दिवसांत उद्योगात हा एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे.  कंपनीने लाखो वाहने वितरित करून इतिहास रचला आहे. हे केवळ टाटा मोटर्ससाठीच नाही तर भारतीय कार बाजारपेठेसाठी देखील एक महत्त्वाचे लक्षण आहे, जे ब्रँडवर पूर्वीपेक्षा जास्त विश्वास दर्शवते.

टाटा मोटर्स पॅसेंजर व्हेइकल्स लिमिटेडचे ​​एमडी आणि सीईओ शैलेश चंद्रा म्हणाले, "ही कामगिरी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ३३ टक्क्यांनी वाढ दर्शवते. त्यांनी सांगितले की कंपनीच्या एसयूव्ही मॉडेल्सनी या वाढीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे."  "सप्टेंबर 2025 मध्ये भारतातील पहिल्या क्रमांकाची विक्री करणारी कार असलेल्या नेक्सननेच 38,000 पेक्षा जास्त युनिट्स विकल्या, ज्यामध्ये 73 टक्के वाढ झाली. दरम्यान, टाटाची सर्वात परवडणारी एसयूव्ही, पंच, 29 टक्क्यांनी वाढून 32,000 युनिट्सची विक्री झाली." इलेक्ट्रिक कारनेही चांगली कामगिरी केली.

टाटा मोटर्सने इलेक्ट्रिक सेगमेंटमध्ये आपले नेतृत्व आणखी मजबूत केले आहे. या उत्सवाच्या काळात, कंपनीने ,००० हून अधिक इलेक्ट्रिक वाहने विकली, जी वर्षानुवर्षे ३७% वाढ दर्शवते. हे देशातील इलेक्ट्रिक मोबिलिटीमध्ये ग्राहकांच्या रसात सतत वाढ दर्शवते. शैलेश चंद्रा यांच्या मते, "कंपनीच्या संपूर्ण उत्पादन पोर्टफोलिओमुळे या उत्कृष्ट कामगिरीत योगदान मिळत आहे. टाटा मोटर्सचे यश हे केवळ संख्येचा परिणाम नाही तर उत्पादन नेतृत्व, बाजारपेठेतील प्रासंगिकता आणि वितरण उत्कृष्टतेचा विजय आहे." त्यांनी सांगितले की ही कामगिरी चालू आर्थिक वर्षाच्या उर्वरित महिन्यांसाठी चांगली आहे. नवीन लाँच आणि ग्राहकांकडून सतत वाढ होत राहिल्याने कंपनी ही गती आणखी वाढवण्यास सज्ज आहे.

जीएसटी कपात आणि सणासुदीचा हंगाम यांचे संयोजन

टाटा मोटर्सने २२ सप्टेंबरपासून नवीन जीएसटी सूटचे फायदे थेट त्यांच्या ग्राहकांना देणार असल्याचे जाहीर केले आहे. यामुळे कंपनीच्या पोर्टफोलिओमधील सर्वात स्वस्त टियागोपासून नेक्सॉन आणि सफारीपर्यंतच्या सर्व कारच्या किमतीत  1.55 लाखांपर्यंत कपात झाली आहे. जीएसटी सूट व्यतिरिक्त, कार खरेदीवर 65,000 पर्यंतचे अतिरिक्त फायदे देखील दिले जात आहेत, ज्यामुळे एकूण बचत 2 लाखांपर्यंत पोहोचली आहे. जीएसटी सूट आणि उत्सवाच्या ऑफर्सने कंपनीच्या विक्रीत वाढ करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे.

