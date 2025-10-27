English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
भारतातील सर्वात मोठी कंपनी Tata Motors चे नाव बदलले; 80 वर्षात चौथ्यांदा...

भारतातील सर्वात मोठी कंपनी Tata Motors ने आपले नाव बदलले आहे. टाटा कंपनीने 80 वर्षात चौथ्यांदा मोठा बदल केला आहे. जाणून घेऊया नवीन नाव काय आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Oct 27, 2025, 07:55 PM IST
Tata Motors Demerger:  भारतातील सर्वात विश्वासार्ह ऑटोमोबाईल कंपनी असलेल्या टाटा मोटर्सने नाव बदलले आहे. 80 वर्षांच्या इतिहासात आणखी एक नवा अध्याय कंपनीने जोडला आहे. 13 ऑक्टोबर 2025 रोजी कंपनीचे नाव बदलण्याची अधिकृत घोषणा केली.  "टाटा मोटर्स पॅसेंजर व्हेइकल्स लिमिटेड" असे  नाव असणार आहे. कपंनीने या नाव बदलासह दोन कंपन्यांचे विभाजन केले आहे. 

टाटा समूहाच्या प्रवासी आणि व्यावसायिक वाहन व्यवसायांना वेगवेगळ्या संस्थांमध्ये विभाजित करण्याच्या दीर्घकालीन योजनेचा हा एक भाग आहे. प्रवासी वाहने, एसयूव्ही, इलेक्ट्रिक वाहने आणि जग्वार लँड रोव्हर हे नवीन संस्था, टाटा मोटर्स पॅसेंजर व्हेईकल्स लिमिटेड (TMPVL) द्वारे हाताळले जातील, तर ट्रक, बस आणि पिकअप सारखी व्यावसायिक वाहने TML कमर्शियल व्हेईकल्स लिमिटेड (ज्याचे लवकरच नाव टाटा मोटर्स लिमिटेड असे ठेवले जाईल) द्वारे हाताळली जातील.

25 ऑगस्ट 2025 आणि 10 सप्टेंबर 2025 रोजी पारित केलेल्या आदेशांद्वारे राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण (NCLT) मुंबई खंडपीठाने मंजूर केलेल्या टाटा मोटर्सच्या या विलयीकरणाची अंमलबजावणी 1 ऑक्टोबर 2025 पासून सुरू झाली आहे. 14 ऑक्टोबर 2025 च्या रेकॉर्ड डेटला टाटा मोटर्सचे शेअर्स असलेल्या शेअरधारकांना आता दोन्ही नवीन युनिट्समध्ये (प्रवासी वाहन आणि व्यावसायिक वाहन कंपन्या) प्रत्येकी एक शेअर मिळेल. टाटा मोटर्सचा इतिहास पाहिला असताप्रत्येक नाव बदल एकाच विचाराने प्रेरित झाला आहे: कालांतराने त्यांच्या व्यवसायाची दिशा स्पष्टपणे परिभाषित करते.

1945 मध्ये भारताच्या औद्योगिक भविष्याचे स्वप्न पाहणारी कंपनी टाटा लोकोमोटिव्ह अँड इंजिनिअरिंग कंपनी लिमिटेड म्हणून सुरुवात झाली. 1960 मध्ये भारत औद्योगिक क्रांतीच्या उंबरठ्यावर असताना, त्याचे नाव टाटा इंजिनिअरिंग अँड लोकोमोटिव्ह कंपनी लिमिटेड (टेलको) असे ठेवण्यात आले. सन 2000 मध्ये कंपनीने अभियांत्रिकीवर लक्ष केंद्रित केले आणि स्वतःचे नाव टाटा अभियांत्रिकी लिमिटेड ठेवले. 2003 मध्ये एक महत्त्वाचा टप्पा, जेव्हा टेल्कोचे नाव टाटा मोटर्स लिमिटेड असे ठेवण्यात आले.  आता 2025 मध्ये , टाटा मोटर्सने स्वतःला दोन वेगवेगळ्या कंपन्यांमध्ये विभागले आहे.  ज्यामुळे प्रत्येक विभागाला त्याच्या क्षमतेनुसार भरभराटीची संधी मिळते.

नवीन रचना, नवीन दृष्टी

टाटा मोटर्स पॅसेंजर व्हेइकल्स लिमिटेडमध्ये कार, एसयूव्ही, ईव्ही आणि लक्झरी जेएलआर ब्रँड्स असतील. टाटा मोटर्स लिमिटेड (नवीन युनिट) मध्ये ट्रक, बस आणि व्यावसायिक वाहने तयार करेल. टाटाचे विलय हे एका नवीन युगाची सुरुवात आहे. प्रवासी वाहन विभाग देशाच्या इलेक्ट्रिक वाहनांच्या क्षेत्राचे नेतृत्व करेल, तर व्यावसायिक वाहन विभाग भारताच्या पायाभूत सुविधांसाठी महत्वाची कामगिरी बजावेल. 

FAQ

1 टाटा मोटर्सने नाव कशासाठी बदलले आहे?
टाटा मोटर्सने १३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी नाव बदलण्याची अधिकृत घोषणा केली आहे. हे बदल प्रवासी आणि व्यावसायिक वाहन व्यवसायांना वेगवेगळ्या संस्थांमध्ये विभाजित करण्याच्या दीर्घकालीन योजनेचा भाग आहे. यामुळे प्रत्येक विभागाला त्याच्या क्षमतेनुसार भरभराटीची संधी मिळेल.

2 टाटा मोटर्सचे नवीन नाव काय आहे?
 कंपनीचे नवीन नाव "टाटा मोटर्स पॅसेंजर व्हेइकल्स लिमिटेड" (TMPVL) असे ठेवण्यात आले आहे. व्यावसायिक वाहन विभागाची कंपनी TML कमर्शियल व्हेइकल्स लिमिटेड असेल, ज्याचे लवकरच नाव टाटा मोटर्स लिमिटेड असे बदलले जाईल.

3  डिमर्जर म्हणजे काय आणि ते कधी सुरू झाले?
 डिमर्जर म्हणजे कंपनीला दोन स्वतंत्र कंपन्यांमध्ये विभागणे. टाटा मोटर्सचे डिमर्जर राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण (NCLT) मुंबई खंडपीठाने २५ ऑगस्ट २०२५ आणि १० सप्टेंबर २०२५ रोजी मंजूर केले. त्याची अंमलबजावणी १ ऑक्टोबर २०२५ पासून सुरू झाली आहे.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

