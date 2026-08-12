/Explained : Tata Sons चे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांचा तडकाफडकी राजीनामा, काय आहे नेमकं कारण; एकूण संपत्ती किती?

टाटा सन्सची 18 ऑगस्टला वार्षिक सर्वसाधारण सभा असताना आज अचानक टाटा सन्सचे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांनी राजीनामा दिला आहे. पण महत्त्ताची अपडेट म्हणजे त्यांनी राजीनामा दिला असला तरी फेब्रुवारी 2027 पर्यंत त्यांचा सध्याचा कार्यकाळ संपेपर्यंत ते पदावर असणार आहेत. पण त्यांच्या राजीनाम्यामागील कारण आहे का? असा प्रश्न उपस्थितीत होतोय. कारण त्यांच्या या निर्णयामुळे देशभरातली व्यावसायिक क्षेत्रा खळबळ उडालीय.
टाटा सन्सच्या अध्यक्षपदाचा माझा सध्याचा कार्यकाळ २० फेब्रुवारी २०२७ रोजी संपत आहे. सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट आणि सर रतन टाटा ट्रस्ट यांनी एकमताने माझा कार्यकाळ आणखी पाच वर्षांसाठी वाढवण्याची शिफारस करणारे ठराव मंजूर केले आहेत. टाटा सन्सच्या नामनिर्देशन आणि मानधन समिती तसंच संचालक मंडळाने यावर विचार करून पुढील विचारासाठी शिफारस केली. त्यानंतर, हा प्रस्ताव २४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी टाटा सन्सच्या संचालक मंडळासमोर ठेवण्यात आला.
मात्र, एका संचालक मंडळाच्या सदस्याने त्याला पाठिंबा न दिल्यामुळे तो प्रस्ताव पुढे जाऊ शकला नाही. एकमताने पाठिंबा नसल्यामुळे, मी निर्णय स्थगित करण्याचे ठरवले. त्या संचालक मंडळाच्या बैठकीला आता सहा महिने उलटले आहेत, आणि कोणताही निर्णय झालेला नाही. टाटा सन्स ही एक मोठी संस्था आहे आणि अनेक मोठे धोरणात्मक प्रकल्प सध्या निर्णायक टप्प्यावर आहेत. फेब्रुवारी २०२७ नंतर समूहाचे नेतृत्व करण्यासाठी एका नेत्याची गरज तर आहेच, पण त्याचबरोबर कर्मचारी, गुंतवणूकदार, भागीदार आणि इतर हितधारकांना नेतृत्वाबाबत स्पष्टता देणेही महत्त्वाचे आहे.
1. चंद्रशेखरन आणि नोएल टाटा यांच्यामध्ये मतभेद
फेब्रुवारी 2026 मध्ये, टाटा सन्सच्या संचालक मंडळाने चंद्रशेखरन यांचा कार्यकाळ आणखी पाच वर्षांसाठी वाढवण्याची शिफारस करण्यात आली होती. पण या शिफाशीला टाटा ट्रस्ट्सचे अध्यक्ष नोएल टाटा यांनी विरोध केला करुन दोन वर्षांच्या कार्यकाळाचे समर्थन केलं. या शिफारशीवर एका सदस्यानेही पाठिंबा न दिल्यामुळे एकमत झालं नाही.
2. नवीन व्यवसायांमधील तोटा
चंद्रशेखरन यांच्या कार्यकाळात, टाटा समूहाने विमान वाहतूक, डिजिटल व्यवसाय, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर आणि बॅटरी यांसारख्या नवीन क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली. येवढ्या मोठ्या गुंतवणुकीनंतर त्यात नफा तर सोडा तोट्या पाहिला मिळाला. त्यामुळे चंद्रशेखरन यांच्या कामगिरीवर आक्षेप घेण्यात आला.
3. टाटा सन्स खाजगी कंपनी की...
टाटा सन्स शेअर बाजारात सूचीबद्ध करावी की खाजगी कंपनी म्हणून ठेवावी, ही कंपनीत वाद होता. नोएल टाटा हे सूचीकरणाच्या बाजूने नव्हते. तर काही विश्वस्तांनी सूचीकरणाचे समर्थन केलं.