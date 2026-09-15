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2,000 रुपयांच्या UPI पेमेंटवर टॅक्स लागणार? केंद्र सरकारचे बँंकाना कडक आदेश, मल्लिकार्जुन खर्गे यांचा खळबळजनक आरोप

सरकार 2,000 रुपयांच्या  UPI पेमेंटवर टॅक्स लागणार असल्याची चर्चा रंगली आहे. काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी सरकारवर खळबळजनक आरोप केले आहेत. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 15, 2026, 06:47 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 06:47 PM IST
2,000 रुपयांच्या UPI पेमेंटवर टॅक्स लागणार? केंद्र सरकारचे बँंकाना कडक आदेश, मल्लिकार्जुन खर्गे यांचा खळबळजनक आरोप

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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