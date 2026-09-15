/2,000 रुपयांच्या UPI पेमेंटवर टॅक्स लागणार? केंद्र सरकारचे बँंकाना कडक आदेश, मल्लिकार्जुन खर्गे यांचा खळबळजनक आरोप

UPI पेमेंट : किरकोळ दुकांनापासून ते अनेक ठिकाणी यूपीआयद्वारे पेमेंट केले जाते. यामुळे UPI पेमेंट एक दैनंदिन गरज बनली आहे. 2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या यूपीआय पेमेंटवर संभाव्य शुल्क आकारण्याच्या चर्चेमुळे व्यावसायिकांमध्ये चिंता वाढली आहे. भारतीय पेमेंट प्राधिकरण (PAI) या विषयावर बँका आणि पेमेंट कंपन्यांशी चर्चा करत असून, दिल्लीतील व्यापाऱ्यांनी या प्रस्तावित प्रणालीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी केंद्र सरकारवर यूपीआय पेमेंटवर शुल्क आकारल्याचा आरोप केला आहे.
मोदी सरकारची लूट यूपीआयपर्यंत पोहोचली आहे. गगनाला भिडलेल्या महागाईमुळे सर्वसामान्यांचे खिसे आधीच रिकामे झाले आहेत. महागाईने त्रस्त झालेल्या लोकांना दिलासा देण्याऐवजी मोदी सरकार दररोज त्यांना लुटण्याचे नवनवीन मार्ग शोधत आहे. खर्गे यांनी 'एक्स' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक पोस्ट शेअर करत मोदी सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत.
मोदी सरकारची लूट यूपीआयपर्यंत पोहोचली आहे. 'यूपीआयवर कोणतेही शुल्क नाही' या नियमाऐवजी आता 2,000 पर्यंतच्या यूपीआय व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क नाही' असा नियम लागू झाला आहे. घाऊक महागाई जवळपास १०% आहे आणि भाजप सरकार डिजिटल पेमेंट टॅक्स लादून जनतेची जी काही थोडीफार बचत आहे तीही नष्ट करण्याच्या तयारीत आहे.
अर्थमंत्र्यांनी नुकतेच संसदेत सांगितले की यूपीआयवर कोणताही कर किंवा शुल्क आकारले जाणार नाही, परंतु अनेक वृत्तांनुसार 5,000 रुपयांच्या व्यवहारावर 25 रुपये आणि 10,000 रुपयांच्या व्यवहारावर 50 रुपयांपर्यंत संभाव्य शुल्क आकारले जाईल. हे खरे आहे का? असा सवाल खर्गे यांनी उपस्थित केला आहे.
UPI पेमेंटवर टॅक्स लावण्याच्या चर्चेबाबत सरकारने खुलासा केला आहे. केंद्र सरकारने बँका आणि सिस्टीम प्रोव्हायडर्सना ₹2,000 पर्यंतच्या UPI व्यवहारांवर कोणतेही व्यवहार शुल्क आकारण्यास मनाई केली आहे. हा कायदेशीर निर्बंध पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम्स ॲक्ट, 2007 च्या कलम 10A अंतर्गत लादण्यात आला असल्याचा खुलासा अर्थ मंत्रालयाने केला आहे. हा नियम डेबिट कार्ड आणि UPI वापरून ₹2,000 पर्यंत पेमेंट करणाऱ्या किंवा स्वीकारणाऱ्या कोणावरही कोणतेही प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष शुल्क आकारण्यास मनाई करतो. या पावलाचा उद्देश डिजिटल अर्थव्यवस्थेला चालना देणे हा आहे.
ऑगस्टमध्ये, सरकारने एका विशिष्ट मर्यादेवरील निवडक UPI व्यापारी व्यवहारांवर नाममात्र मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करण्याच्या शक्यतेचे संकेत दिले होते. सरकारने हेही आश्वासन दिले की सामान्य ग्राहक आणि व्यक्ती-ते-व्यक्ती (person-to-person) यांच्यातील पेमेंट पूर्णपणे विनामूल्य राहील.
प्रस्तावित धोरणात्मक बदलांमागे बाह्य प्रभाव असल्याचा दावा करणारे अहवालही अर्थ मंत्रालयाने स्पष्टपणे फेटाळून लावले. मंत्रालयाने असे दावे पूर्णपणे निराधार, खोटे आणि दिशाभूल करणारे असल्याचे म्हटले आहे. देशाची डिजिटल पायाभूत सुविधा मजबूत करणे हे आपले प्राथमिक उद्दिष्ट असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.